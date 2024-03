Fortrea firma acuerdo definitivo de desinversión de las empresas, Endpoint Clinical y Patient Access a Arsenal Capital Partners

12/03/2024

La propuesta desinversión de las empresas Endpoint Clinical y Fortrea Patient Access agiliza aún más el enfoque estratégico de Fortrea como organización de investigación por contrato

Crea las mejores soluciones independientes de aleatorización y gestión de suministros de prueba y acceso al paciente posicionadas para diferenciación y crecimiento

DURHAM, Carolina del Norte, March 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Fortrea (Nasdaq: FTRE) (la “Empresa”), una organización líder mundial de investigación por contrato (CRO), anunció hoy que firmó un acuerdo definitivo de desinversión de activos relacionados con su segmento Enabling Services, a saber; sus empresas Endpoint Clinical (“Endpoint”) y Fortrea Patient Access, a Arsenal Capital Partners (“Arsenal”), una firma líder de capital privado especializada en la creación de empresas de atención médica líderes en el mercado y ricas en tecnología.

Con la desinversión de estas empresas Fortrea tiene como objetivo avanzar la estrategia de crecimiento y las soluciones de Endpoint y Fortrea Patient Access, posicionándolos para mayor inversión para acelerar el plan de acción tecnológico y mejorar aún más las operaciones para apoyar las mejores soluciones y entrega al cliente. El negocio remanente de Fortrea fortalecerá su enfoque en las fases de desarrollo clínico 1 a 4. El cierre está programado para el segundo trimestre de 2024, sujeto a las condiciones de cierre habituales y aprobaciones regulatorias, así como a las partes que celebren ciertos servicios y acuerdos operativos.

“Hoy marca un logro significativo en la trayectoria continua de Fortrea, mientras optimizamos nuestro enfoque en el crecimiento orgánico como CRO pura, con mayor flexibilidad financiera”, dijo el presidente y director ejecutivo de Fortrea, Tom Pike. “Después de realizar una revisión estratégica de nuestro negocio, la desinversión en Endpoint y Fortrea Patient Access se alinea con los intereses de nuestros clientes. Arsenal cuenta con una vasta experiencia en el desarrollo de negocios que crean una mejora sistemática en resultados de salud, y tengo la certeza de que Endpoint y Fortrea Patient Access podrán fortalecer sus posiciones en el mercado, fomentar el talento de primer nivel e invertir en nuevas capacidades y recursos mientras ofrecen soluciones para mejorar la vida de los pacientes”.

“Estoy emocionado por este próximo capítulo para Endpoint y Fortrea Patient Access”, dijo Sam Osman, presidente de Enabling Services en Fortrea, quien ejercerá como director ejecutivo de estas empresas con Arsenal. “Estas empresas estarán posicionadas de manera distintiva para gestionar con eficacia el recorrido del paciente a través de ensayos clínicos y comercialización impulsando el acceso y adhesión del paciente a terapias aprobadas. Combinando la profunda perspicacia de inversión de Arsenal y la experiencia operativa líder en el sector, tengo la certeza de que las empresas Endpoint y Fortrea Patient Access están bien posicionados para el crecimiento y entrega de capacidades mejoradas para pacientes y patrocinadores farmacéuticos. Espero con gran entusiasmo nuestro impacto positivo continuo en atención médica”.

“Endpoint y Fortrea Patient Access tienen una orgullosa trayectoria de décadas de liderazgo en el mercado en apoyo a investigación clínica y comercialización de terapias innovadoras. Arsenal se enorgullece de crear organizaciones que mejoran significativamente la atención médica. Estamos muy contentos de asociarnos con la gerencia y los empleados para acelerar el crecimiento de estas dos empresas”, dijo Gene Gorbach, socio de inversión de Arsenal.

Dimitris Agrafiotis, Ph.D., director de Digital, Analytics & AI en Arsenal, dijo: “Endpoint y Fortrea Patient Access ofrecen soluciones esenciales que permiten la participación de los pacientes en ensayos clínicos y acceso a terapias. Estoy encantada de apoyar al talentoso equipo de Endpoint y Fortrea Patient Access. Juntos, mejoraremos aún más la sofisticación de las capacidades tecnológicas que sustentan el compromiso de estas empresas de brindar servicios de la más alta calidad al sector farmacéutico”.

Endpoint Clinical

Endpoint opera en el mercado eClinical de alto crecimiento como un proveedor líder de soluciones de aleatorización y gestión de suministros de ensayos (RTSM) para clientes biofarmacéuticos y de CRO con experiencia en el servicio de ensayos clínicos complejos y en etapa tardía. Desde hace más de 15 años, Endpoint ha tenido una trayectoria exitosa de apoyo eficaz a más de 1.750 ensayos clínicos que involucran a 875.000 pacientes en 90 países y cultivó una clientela de primera categoría y fomentó relaciones estratégicas de larga data.

Fortrea Patient Access

Fortrea Patient Access es un líder a escala en el mercado de servicios de HUB y acceso de pacientes, que presta servicios al sector biofarmacéutico con soluciones integrales de apoyo al paciente, acceso a productos, asequibilidad y cumplimiento durante más de 30 años. Con mayor avance por su farmacia especializada no comercial recientemente ampliada, FortreaRx™, para apoyar la distribución optimizada de productos de cadena de frío y libres de ambiente, Fortrea Patient Access se compromete a impulsar los resultados de los pacientes y mejorar la accesibilidad a atención médica a través de su amplia experiencia, mientras que actualmente apoya a más de 2,5 millones de pacientes y más de 100 marcas únicas en más de 25 indicaciones de enfermedades.

Arsenal Capital Partners

Arsenal Capital Partners es una firma de inversión de capital privado líder que se especializa en la creación de empresas de crecimiento industrial y atención médica líderes en el mercado. Desde su creación en 2000, Arsenal ha recaudado fondos de inversión de capital institucional por un total de más de $ 10 mil millones, concluyó más de 290 adquisiciones de plataformas y complementos, y logró más de 35 realizaciones. La firma trabaja con equipos de gestión para construir empresas estratégicamente importantes con posiciones líderes en el mercado, alto crecimiento y valor agregado. Para más información, visite www.arsenalcapital.com .

Asesores

Barclays actúa como asesor financiero exclusivo para Fortrea, y Smith Anderson actúa como su asesor legal. Sidley Austin LLP fue el asesor legal del Arsenal.

Llamada y retransmisión de ganancias

Fortrea abordará el anuncio de desinversión en su teleconferencia de ganancias del cuarto trimestre de 2023, que realizará hoy a las 9:00 a. m. ET. Se puede acceder a la conferencia a través del sitio web de Relaciones con los inversores de Fortrea o en el siguiente enlace de transmisión vía web de ganancias . Para evitar posibles retrasos, únase al menos 10 minutos antes del inicio de la llamada. Una retransmisión de la llamada en conferencia en vivo estará disponible poco después de la conclusión del evento y estará disponible en la sección de eventos y presentaciones del sitio web de Fortrea. Una presentación de diapositivas complementaria también estará disponible en el sitio web de Fortrea en la sección de relaciones con los inversores antes del inicio de la llamada.

Acerca de Fortrea

Fortrea (Nasdaq: FTRE) es un proveedor líder global de soluciones de desarrollo clínico y acceso al paciente para el sector de ciencias biológicas. Nos asociamos con empresas grandes y emergentes biofarmacéuticas, proveedores de dispositivos y diagnóstico médico para promover la innovación de atención médica para acelerar terapias que cambian la vida de los pacientes. Fortrea ofrece gestión de ensayos clínicos de fase I-IV, farmacología clínica, servicios de consultoría, soluciones de ensayos habilitados con tecnología diferenciada y servicios posteriores a la aprobación. Las soluciones de Fortrea aprovechan tres décadas de experiencia que abarcan más de 20 áreas terapéuticas, una pasión por el rigor científico, conocimientos excepcionales y una sólida red de centros de investigación. Nuestro equipo talentoso y diverso de cerca de 18.000 personas que trabajan en más de 90 países se amplía para ofrecer soluciones enfocadas y ágiles a clientes en todo el mundo. Obtenga más información acerca de cómo Fortrea se convierte en una fuerza transformadora del proyecto al paciente en Fortrea.com y síganos en LinkedIn y X (anteriormente Twitter) @Fortrea.

Declaración cautelar con respecto a declaraciones prospectivas:

Este comunicado de prensa contiene “declaraciones prospectivas” dentro del significado de las leyes federales de valores, incluida la Sección 27A de la Ley de Valores y la Sección 21E de la Ley de Bolsa. Las declaraciones prospectivas, por su naturaleza, abordan asuntos que son, en diferentes grados, inciertos, como las declaraciones sobre los beneficios anticipados de la transacción, incluyendo el rendimiento financiero y operativo futuro, y el momento previsto para completar la transacción. En este contexto, las declaraciones prospectivas por lo general abordan el rendimiento empresarial y financiero futuro esperado y la condición financiera, y por lo general contienen palabras tales como “guía”, “espera”, “asume”, “anticipa”, “intenta”, “planifica”, “pronostica”, “cree”, “busca”, “ve”, “hará”, “objetivo”, expresiones similares y variaciones o negativos de estas palabras que pretenden identificar declaraciones prospectivas, aunque no todas las declaraciones prospectivas contienen estas palabras de identificación. Los resultados reales podrían diferir materialmente de estas declaraciones prospectivas debido a una serie de factores, que incluyen, sin limitación: el cumplimiento de las condiciones previas a la consumación de la desinversión propuesta de la transacción comercial de Endpoint Clinical y Fortrea Patient Access, incluyendo la capacidad de obtener aprobaciones regulatorias y la capacidad de la empresa para completar la transacción de manera oportuna o en absoluto; la posibilidad de que la transacción sea más costosa de completar de lo anticipado, incluso como resultado de factores o eventos inesperados; la capacidad de las partes para cumplir con las expectativas con respecto a los tratamientos contables y fiscales de la transacción propuesta; y otros factores descritos periódicamente en los documentos que la empresa presenta ante la SEC (Comisión de Valores y Cambios). Para obtener más información sobre los riesgos relacionados con los negocios de la empresa, consulte la Sección de “Factores de Riesgo” de la Declaración de Registro de la Empresa en el Formulario 10, tal como se presentó ante la Comisión de Bolsa y Valores (la “SEC”), ya que tales factores se pueden modificar o actualizar periódicamente en los informes periódicos posteriores de la Empresa y otros informes presentados ante la SEC, que están accesibles en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. Estos factores no se deben interpretar como exhaustivos y se deben leer en conjunto con las otras declaraciones previsivas que están incluidas o incorporadas por referencia en este informe y en los informes presentados por la empresa ante la SEC (Comisión de Valores y Cambios). Todas las declaraciones prospectivas son válidas únicamente a la fecha de este informe y la Empresa no asume ninguna obligación, a menos que así lo exija la ley, de actualizar o modificar cualesquier declaraciones prospectivas de eventos o desarrollos futuros.

Contacto de Fortrea:

Hima Inguva (inversores) – 877-495-0816, hima.inguva@fortrea.com

Sue Zaranek (medios) – 919-943-5422, media@fortrea.com

Kate Dillon (medios) – 646-818-9115, kdillon@prosek.com

Contacto del Arsenal:

Jackie Schofield at pro-Arsenal@prosek.com

