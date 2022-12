Francisco Oliva nombrado director de desarrollo comercial para América del Sur del Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases Group

02/12/2022

TEMECULA, Calif., Dec. 02, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — El Clean Energy & Industrial Gases Group (“Grupo”) de Nikkiso Cryogenic Industries, parte del grupo de empresas de Nikkiso Co., Ltd (Japón), se complace en anunciar el nombramiento de Francisco Oliva como director de desarrollo comercial para América del Sur.

Francisco cuenta con una licenciatura en ingeniería mecánica y un máster en dirección y aporta más de 30 años de experiencia en el sector de gas industrial, trabajando con Air Products (anteriormente Indura) en América del Sur. Ha desempeñado un papel decisivo en la implementación y optimización de la gestión del desarrollo comercial, procesos y proyectos para empresas nacionales y multinacionales en las áreas de adquisiciones, desarrollo comercial y adquisición en América del Sur.

Con base en Santiago de Chile, gestionará y desarrollará oportunidades comerciales allí y en todo el territorio sudamericano, y estará bajo las órdenes directas de Emile Bado, vicepresidente ejecutivo de ventas y desarrollo comercial y de George Pappagelis, presidente de Nikkiso Cosmodyne.

“Estamos deseando poder crecer y expandir nuestro apoyo a este importante mercado, con el conocimiento de Francisco del mercado y del sector, así como seguir desarrollando oportunidades en esta región”, afirmó Emile Bado.

Con esta adición, Nikkiso continúa su compromiso con una presencia global y local para sus clientes.

CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc. (ahora miembro de Nikkiso Co., Ltd.) y sus empresas miembro fabrican y dan servicio a equipos de procesamiento de gas criogénico diseñados (bombas, turboexpansores, intercambiadores de calor, etc.) y plantas de proceso para gases industriales, licuefacción de gas natural (GNL), licuefacción de hidrógeno (LH2) y ciclo orgánico Rankine para recuperación de calor residual. Fundada hace más de 50 años, Cryogenic Industries es la empresa matriz de ACD, Nikkiso Cryo, Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, Cosmodyne y Cryoquip y un grupo de control común de aproximadamente 20 entidades operativas.

Para más información, visite www.nikkisoCEIG.com y www.nikkiso.com.

