Frank De Lima: Reportaje exclusivo al ex ministro de economía de Panamá

1- TyN ¿Cómo ve el contexto político – económico internacional hoy?



Frank De Lima: Estamos frente una nueva guerra fría entre Estados Unidos y China. Estados Unidos estaba acostumbrado a ser el único poder después del colapso de la Unión Soviética y en los últimos tiempos China ha comenzado ha expandir su influencia mas allá de Asia, especialmente en África y América Latina. Esto he generado tensiones comerciales y políticas entre ambos países. Incluso el Presidente Biden ha seguido los pasos de Trump de fomentar la industria nacional (ejemplo los chips de computadora) versus el comercio con China por razones de seguridad nacional.



2- TyN ¿Cómo ve a Panamá dentro de este contexto?



Frank De Lima: Panamá tiene lazos históricos con Estados Unidos. Unos positivos y otros no tantos pero al final estamos en el mismo continente que Estados Unidos y EU es el principal socio comercial de Panamá. Y aunque Panamá estableció relaciones diplomáticas con China en el 2017, el impacto comercial ha sido muy poco. Desde antes Panamá ya tenia intercambio comercial con China, porque la Zona Libre de Colon adquiere la mayoría de su mercancía de las fabricas Chinas. Existe una fuerte comunidad china en Panamá que llego durante la construcción del Canal de Panamá. Pero al final en este contexto Panamá se siente mas a fin con Estados Unidos por temas comerciales, culturales, históricos entre otros. El Canal si se maneja de manera neutral. China es el segundo usuario mas grande del Canal después de Estados Unidos.



3- TyN ¿Cómo repercuten las decisiones de la Fed en Panamá y en el mundo?



Frank De Lima: Panamá siendo un país dolarizado y sin banco central no tiene política monetaria y por ende depende de las decisiones que toma el Fed. El sacrificio de no contar con autonomía monetaria ha sido compensado en el tiempo por contar con una baja tasa de inflación. Por debajo incluso de Estados Unidos históricamente. Panamá no sufrió los shocks inflacionarios que otros países en la región han sufrido. La tasa que establece el Fed influye en las tasas que usan los bancos en Panamá pero también las decisiones del Fed tienen un impacto global por el hecho que el dólar sigue siendo la moneda de referencia.



4- TyN ¿Cómo impactó la guerra Rusia-Ucrania en la economía panameña?



Frank De Lima: Como muchos países, Panamá ha sido impactado indirectamente por la guerra de Rusia-Ucrania. El incremento en los commodities lo ha sentido todo el mundo, la disrupción el la cadena de suministro global, etc. Nadie puede decir que este conflicto no lo ha impactado. Actualmente el gobierno de Panamá esta dando un subsidio al precio de gasolina producto del incremente que se dio cuando comenzó la guerra. Este subsidio le esta costando al gobierno entre $50-80 millones al mes.





5- TyN: La banca europea tambalea debido a que el BCE imita los pasos de la Fed. ¿Por qué cree usted que se siguen aplicando recetas viejas que han demostrado ser ineficaces?



Frank De Lima: Estamos sufriendo todavía las secuelas de la pandemia tanto de un punto de vista de salud como un punto de vista económico. Habiendo vivido la crisis financiera del 2008, los bancos centrales en su gran mayoría tomaron la decisión de inyectar liquidez a sus economías cuando comenzó la pandemia. Hoy día estamos viviendo las secuelas de esa inyección desenfrenada de dinero en los países. La inflación se ha disparado desde el 2021 y al inicio la Fed decía que era una inflación coyuntural y no estructural, cosa que dos anos después lo vemos. Esta usando la vieja receta de subir tasa para bajar inflación. Pero esa subido de tasa no ha resultado y la cura es peor que la enfermedad. El mundo y las economías son totalmente diferentes de la década de los 70 cuando tuvimos otro brote inflacionario.



6- TyN ¿Qué medidas deberían tomar los bancos para revertir el grave momento actual?



Fran De Lima: Los bancos tienen que mejorar el fund matching y paulatinamente ir saliendo de sus bonos a bajas tasas ya que no es un secreto que las tasas van a seguir subiendo. Esto paso porque los bancos se acostumbraron a vivir en un mundo donde la tasa de referencia era literalmente 0. También los bancos medianos tienen que diversificar su portafolio de clientes (ver SVB). Estar concentrados en un sector es receta para desastre. Mejorar la liquidez y aumentar el capital es otra medida que deben hacer los bancos. No sabemos hasta donde va llegar esta crisis que comenzó con Silicon Valley Bank.



7- TyN ¿Cómo deberían actuar los gobiernos para proteger sus economías en un contexto como el actual, inflacionario y recesivo?



Frank De Lima: Los gobiernos deben enfocarse en reactivar la economía mediante inversión publica y a la vez crear una red social para la población mas afectada por los golpes inflacionarios.



8- TyN ¿Tienen las fintech y los neobancos parte de la responsabilidad del caos bancario mundial?



Frank De Lima: Aunque reconozco que estoy lejos de ser experto de las fintech me parece que las nuevas tecnologías han ayudado a bajar los costos transaccionales a la cual los bancos tradicionales tenían sometidos a sus clientes. Los neobanks han logrado hacer mas competitivo la banca. Pretender echarle la culpa a las fintech a los neobanks por el caos bancario es no reconocer las causas del caos.



9- TyN ¿Cuál considera el origen primario de la debacle de las instituciones financieras?



Frank De Lima: La comodidad. En el 2007-2008 las instituciones financieras pensaban que los precios de las viviendas iban s subir para siempre y que todo el mundo iba a pagar su hipoteca. Después crearon un instrumento de inversion con esas hipotecas y cuando comenzó el default de las hipotecas se desplomo el castillo de naipe. En la actualidad, las instituciones financieras pensaban que el mundo iba a seguir sin inflación y que las tasas de intereses se iban a mantener cerca de 0. Este costo de capital bajo se traduce en que los inversionistas estan dispuestos a asumir mas riesgos y por eso se vieron altas valorizaciones de emprendimientos que estaban sangrando dinero. Ahora que las tasas subieron, las valorizaciones de esas inversiones en el sector tecnólogico se han desplomado y los inversionistas, entre ellos las instituciones financieras tienen altas perdidas que deben registrar afectando sus estados de balance.



10- TyN ¿Cuáles son para usted los activos de refugio en este momento?



Frank De Lima: Él dólar y los bonos de EU, oro, sector energético.