Fraudes financieros: aprende a reconocer las diferentes estafas para que no caigas en ellas

El Panorama de Amenazas 2023 para América Latina reveló que las estafas financieras siguen creciendo en la región, registrando un aumento del 50% en comparación con el año anterior. Desde llamadas en las que se hacen pasar por un empleado de una institución financiera hasta la proliferación de troyanos bancarios, Kaspersky explica cuales son las principales técnicas utilizadas por los estafadores para que los usuarios puedan protegerse.



Tal como han alertado los expertos de Kaspersky, Latinoamérica es una de las regiones más atacadas por amenazas financieras a nivel mundial. El fraude puede comenzar con una simple llamada telefónica de un supuesto banco que solicita los datos de la víctima para confirmar una cuenta, información que, posteriormente, podrán utilizar para extraer dinero. También, hay casos en los que se pide a los usuarios que instalen una aplicación en su teléfono móvil y, sin que lo sepan, el ciberdelincuente puede tomar el control del dispositivo para realizar transacciones. Además, se han denunciado estafas que inician con mensajes SMS maliciosos en los que se ofrecen supuestos descuentos en facturas de telefonía móvil y tarjetas de crédito para que la víctima realice una transferencia inmediata.



“Los fraudes financieros son recurrentes, tanto para los consumidores como para las empresas, por lo que debemos tomarlos en serio. Los cibercriminales son cada vez más ingeniosos y esto se refleja en la cantidad de estafas y novedades que aparecen diariamente, algunas muy bien estructuradas y difíciles de reconocer. Por eso es importante que los usuarios conozcan las tácticas que los malhechores emplean para que puedan identificarlas y evitar estos tipos de fraude”, explica Fabio Assolini, director del Equipo Global de Investigación y Análisis (GReAT) para América Latina en Kaspersky.



Conocer las diferentes tácticas es la mejor prevención, por lo que Kaspersky comparte tres señales que pueden indicar la presencia de fraude:Los retrasos y cambios en la pantalla de “procesamiento” al hacer transacciones bancarias. El retraso en la pantalla para introducir la contraseña o código de verificación en una transferencia puede ser una señal de peligro. Recientemente se han descubierto estafas de troyanos bancarios para teléfonos móviles que utilizan sistemas automatizados de transferencia (ATS). En ellas, el delincuente espera a que la víctima realice una transacción para cambiar el importe y el destinatario sin que este se percate del fraude. El malware muestra una pantalla de “cargando” mientras realiza el cambio, en este momento la barra de herramientas o ciertos íconos de la app pueden mostrar un ligero cambio. Esta es la única señal de que la estafa está ocurriendo, así que permanece atento.Aplicaciones que piden permisos extraños, ¡incluso si están en las tiendas oficiales! Si bien se recomienda descargar aplicaciones sólo desde tiendas oficiales, hacerlo no garantiza que no instalemos apps malintencionadas. El malware, incluyendo los troyanos bancarios, está muy extendido en las tiendas oficiales, especialmente en Google Play, donde sólo en 2023 sumó 600 millones de descargas de apps maliciosas. En caso de duda, siempre es buena idea averiguar cómo descargar apps desde las tiendas oficiales a través de la página web del desarrollador. Revisa con frecuencia los permisos de las apps instaladas en tu móvil, especialmente aquellos que son sensibles, como el uso de servicios de accesibilidad, permiso que siempre se debe declinar a menos que sea realmente necesario. Llamadas o mensajes del “banco” solicitando información personal. Las entidades financieras no llaman ni solicitan tus datos por mensaje. Si recibes una llamada sospechosa en la que te piden marcar a un número desconocido, descargar una aplicación o hacer una transferencia bancaria dudosa, no lo hagas. Hay varios tipos de fraudes que parten de esta táctica para dar credibilidad a la estafa y convencer a la víctima de que instale un programa malicioso que da a los delincuentes acceso remoto al dispositivo.Para ayudar a proteger a los usuarios de estas estafas, Kaspersky comparte los siguientes consejos:Si sospechas de un movimiento en tu cuenta bancaria, ponte en contacto con los canales de comunicación oficiales de tu banco. Estos pueden encontrarse, por ejemplo, en tu tarjeta o en el sitio web oficial de la institución.Nunca des permiso de accesibilidad: todos los troyanos bancarios modernos necesitan esta autorización para funcionar. Por otro lado, esta funcionalidad sólo es necesaria si la persona tiene alguna limitación física. En otras palabras, si una aplicación pide esta autorización, es muy probable que se trate de una estafa. Mantente alerta.Activa la autenticación de doble factor (2FA): protege tus cuentas online, especialmente las vinculadas a medios de pago, con 2FA.Utiliza una solución de seguridad de calidad: herramientas, como Kaspersky Premium, impedirán tanto el acceso a la web falsa donde se descarga el troyano bancario como su instalación. No te confíes y protege tu móvil de la misma forma que tu computadora.