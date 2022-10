Freepik Company compra Original Mockups y Iconfinder

Por staff

11/10/2022

Freepik Company acaba de adquirir la colombiana Original Mockups, empresa especialista en la creación de recursos 3D y mockups, y la empresa danesa Iconfinder, un proveedor de iconos.

Ambas adquisiciones continúan la estrategia de compras internacionales, iniciada hace unos meses con la compra de la británica Videvo, proveedora de recursos audiovisuales, que ayudan a la compañía española a consolidarse en el mercado y a extender su catálogo de productos, lo que la ha convertido en una de las plataformas de recursos gráficos más completas del mundo, con un catálogo de contenido 360º que incluye ilustraciones, psds, 3D, mockups, iconos, plantillas, vídeos, audios y un editor online para todos estos recursos.

Con estas adquisiciones la compañía incorpora talento internacional y especializado con equipos y oficinas en Colombia y Dinamarca. Freepik Company alcanza así un total de casi 600 empleados en todo el mundo.

Dos estrategias para consolidar a Freepik Company

Las adquisiciones de ambas compañías responden a dos estrategias diferentes de la compañía, que cumplen objetivos muy concretos: aumentar el contenido especializado y reforzar su carácter global con equipos expertos en varios países. Por un lado, la compra de Iconfinder supone aumentar considerablemente este tipo de contenido especializado e incorporar a la compañía a un equipo dedicado y muy experto en iconos. Por otro lado, la compra de Original Mockups se basa en la detección de una tendencia del mercado en la que la demanda de recursos 3D y mockups ha aumentado enormemente y responde así a la petición de más recursos especializados por parte de los usuarios de la plataforma.

De esta forma, comenzó con la producción de estos recursos de manera interna, pero determinó que la mejor forma de hacerse con ese mercado tan incipiente era adquirir una compañía experta en este área, por lo que inició el acercamiento con Original Mockups, con la que ya llevaba unos años colaborando de manera muy satisfactoria. Además, con esta adquisición se pone en marcha Freepik Company LATAM, nombre que pasará a tener Original Mockups y que supone un importante avance en la penetración de mercado de la tecnológica española en Latinoamérica.

Como afirma Carlos Marín, Chief Strategy Officer de la empresa, “contar con un equipo de casi 100 profesionales altamente calificados en Colombia nos brinda una amplia gama de posibilidades para escalar nuestras capacidades de producción de manera rentable y localizar aún más el contenido y la experiencia que ofrecemos a nuestros usuarios por país y región”.

Por su parte, Alexander Ruiz, CEO y co fundador, junto a Andrés Hernández, de Originals Mockups, comentan que “en ambas compañías hablamos el mismo idioma y compartimos un ADN común, con un fuerte espíritu de equipo, en el que las personas que trabajan con nosotros son muy importantes y les motivamos para su desarrollo profesional. Además, admiramos la trayectoria de los fundadores de Freepik Company, quienes anteriormente han logrado crear empresas exitosas como Panoramio y BeSoccer”.

Por su parte, la adquisición de Iconfinder se debe al fuerte incremento del sub segmento de los iconos, que ha crecido entre un 15% y un 20%. Este hecho empujó a Freepik Company a invertir en Iconfinder, una compañía que complementa su catálogo de iconos, con productos muy cuidados y de gran calidad, y que cuenta con un gran equipo experto con diferentes skills a las que ya cuenta el equipo de Flaticon. Además el equipo de Iconfinder aporta una excelente experiencia en el área B2B, que va a ayudar a la tecnológica malagueña a seguir creciendo de manera eficaz.

Como explica Carlos Marín, Chief Strategy Officer de la compañía, “la adquisición de Iconfinder es nuestra consolidación en un mercado en el que ya somos número 1, pero además conseguimos incorporar talento internacional a nuestro equipo, lo que reforzará nuestras siguientes fases de crecimiento”.

Martin LeBlanc, CEO y cofundador de Iconfinder, explica que “ambas compañías compartimos una visión similar sobre hacia dónde queremos que vaya el negocio, hemos sobrevivido a lo acontecido durante la pandemia y ahora estamos seguros de hacia dónde queremos ir. Freepik Company me ha demostrado que estamos alineados en esto y sentí que era el momento de tomar esta decisión. Además, me interesa mucho cómo Freepik Company está avanzando con la integración de varias soluciones de IA. Ya podemos ver el potencial de tecnologías como Dall-E y Stable Diffusion, con las que es posible transformar el texto en imágenes. Estos cambios aún no han llegado al mundo de los iconos y las ilustraciones pero lo harán pronto y, en nuestra opinión, deberíamos estar en el centro de este cambio en lugar de tratar de luchar contra él. Ahora, al unir nuestras fuerzas, estaremos en una posición mucho mejor para invertir en este emocionante futuro del diseño.”

El futuro de estas uniones

Freepik Company se consolida en el mercado con estas adquisiciones y ambas empresas se integran en el ecosistema de la compañía española. Así, los recursos de Original Mockups se convertirán en una nueva vertical dentro la plataforma Freepik, y la compañía pasará a denominarse Freepik Company LATAM, liderada por Alexander Ruiz, CEO y cofundador de Originals Mockups, que también dirigirá la vertical de productos 3D y mockups en Freepik Company.

“Esperamos alcanzar nuestro objetivo de crear un centro para creativos y desarrolladores en América Latina y convertirnos en el mayor productor de activos digitales de la región – afirman Alexander Ruiz y Andrés Herández – ayudando a jóvenes creativos a encontrar un trabajo estable, a tiempo completo. Seguiremos trabajando en la nueva compañía denominada ahora Freepik Company LATAM para impulsar grandes cambios en América Latina, mejorando la forma en que las empresas tratan a sus empleados y apoyando el talento local”.

Por su parte, Carlos Marín, Chief Strategy Officer de la empresa afirma que “su objetivo es ayudar al equipo a que se incorpore a la compañía y a escalar aún más la producción de 3D y mockups, incentivando la monetización de sus activos a través de Freepik y produciendo, no solo 3D y mockups, sino también otros activos de manera rentable. Además otro de los objetivos de Freepik Company LATAM es apoyar nuestros productos localizando la UX de acuerdo a cada país de la región, lo que los convertirá en mejores productos para los usuarios de los diferentes mercados.”

En cuanto al catálogo de Iconfinder se unirá al de Flaticon y Martin LeBlanc, CEO y cofundador de Iconfinder, liderará este segmento de producto dentro de Freepik Company.

“Vamos a combinar ambos productos – Flaticon e Iconfinder – aprovechando lo mejor de cada producto, lo que nos convierte en la biblioteca de iconos más grande del mundo, multiplicando por 3 el tamaño de nuestro competidor directo”, afirma Carlos Marín, Chief Strategy Officer de Freepik Company.

“Estaré a cargo de la vertical de iconos en Freepik Company – explica Martin LeBlanc, CEO y cofundador de Iconfinder – ayudando a construir una hoja de ruta combinada para el futuro. El primer paso será encontrar las formas correctas de fusionar los equipos, productos y tecnologías y, lo que en mi opinión es especialmente importante, que los clientes experimenten esta adquisición como un cambio positivo.”