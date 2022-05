Fuerte inversión para financiar a más de mil PyMEs mexicanas

Por staff

01/05/2022

Cumplo, la red de financiamiento a pymes más grande de Latinoamérica, cerró la semana pasada un acuerdo por US$40 millones con Fasanara Capital, fondo fintech inglés líder en el mercado que se conectará a Cumplo para financiar el capital de trabajo de 1.000 pymes mexicanas.

Fasanara Capital es una plataforma tecnológica inglesa, dedicada a la gestión de activos alternativos y regulada por la FCA. Cofundada por Francesco Filia en 2011 (ex JP Morgan y Merrill Lynch), tiene su sede central en Londres y actualmente gestiona alrededor de US$ 3,500 millones en activos. Ofrecen acceso a productos innovadores, de nicho, y habitualmente poco accesibles. Siguen una estrategia de inversión no convencional y su cartera alternativa responde a los cambios y “transformaciones que enfrentan los mercados actuales”.

“Siempre estamos evaluando nuevas formas de inversión y desde hace un tiempo veníamos estudiando la mejor manera de llegar a empresas pequeñas y medianas de América Latina, de forma diversificada y masiva. Este vehículo de inversión nos permite justamente conectarnos con las pymes mexicanas de una forma simple y segura a la vez”, explica Francesco Filia, CEO de Fasanara Capital.

Recientemente, Fasanara creó un fondo fintech patrocinado por el European Investment Fund (EIF) de EUR 250 millones el cual tiene como objetivo invertir en capital de trabajo de empresas que representen más de 100.000 puestos de trabajo en toda Europa. Y ahora, en alianza con Cumplo, crearon este primer fondo que impactará a miles empresas en México y Latinoamérica por medio del factoraje tradicional y factoraje a proveedores.

Ver más: Nuevas tecnologías para la inclusión financiera en Latinoamérica

Por su parte, Cumplo fue cofundada en 2011 por Nicolás Shea y Josefa Monge, con el propósito de combatir la desigualdad en el acceso al capital en Latinoamérica. Actualmente existen 27,5 millones de pymes en la región que, de acuerdo al Banco Mundial, necesitan US$1,4 trillones en capital de trabajo. Esa escasez de capital hace que la tasa de interés esté muy por sobre su equilibrio y frene el crecimiento equitativo en la región.

“Hoy sólo un 5% de las empresas de nuestra región tiene acceso a servicios financieros periódicos. Cumplo busca cambiar eso. El acceso a capital de las pymes es clave para tener un modelo económico y social sustentable”, explica Shea.

Gracias a su plataforma de financiamiento, Cumplo conecta a las pymes latinoamericanas con los principales mercados de capital (fondos institucionales, de pensiones, de inversión y family offices, entre otros).

Cumplo no gana por spread ni por mora, lo que asegura una tasa justa para ambas partes, y asegura que los incentivos estén siempre alineados con sus clientes. Su sistema permite a las empresas conectarse a la plataforma para anticipar sus facturas, financiarse y obtener capital de trabajo, gestionando y optimizando sus finanzas.

La fintech latina cuenta actualmente con 4.000 clientes en Chile y México. En 2021 superó los $1.000 millones de dólares financiados a pymes, con un crecimiento del 10% mensual, un retorno para inversionistas cercano al 12% y un default histórico de 0,7%.

“En Cumplo queremos marcar la diferencia. Estamos trabajando por tener un continente viable, en el que todas las empresas puedan acceder a capital de calidad para desplegar su máximo potencial”, agrega Shea, quien además de Cumplo es fundador de Start-Up Chile, eClass, G100 y de la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech), entre otros.

Cumplo y Fasanara Capital comparten también la preocupación por un mundo mejor, las prácticas ESG y el Triple Impacto.

Cumplo es de las primeras empresas B certificadas de Latinoamérica. Esto implica que pone al centro de su operación no sólo el negocio, sino que también el planeta y las personas (Triple Impacto).

Fasanara Capital comparte el compromiso por hacer del mundo un lugar mejor a través de la suscripción de los Principios de Inversión Responsable (PRI) y la incorporación de consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en sus decisiones.