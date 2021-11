Futurecom Digital Week confirma presença de autoridades e altas lideranças do mercado corporativo em sua segunda edição

Por staff

03/11/2021

A segunda edição do Futurecom Digital Week se aproxima e promete muitas novidades entre os dias 8 e 11 de novembro. Haverá uma infinidade deconteúdos ricos e debates sobre múltiplos temas relacionados à tecnologia da informação, inovação, transformação digital, e, claro, o tão aguardado 5G, que já está às vésperas de seu leilão de frequências, que será realizado esta semana pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).



Entre as autoridades confirmadas para prestigiar o evento virtual estão o ministro das Comunicações, Fábio Faria; e o secretário de Telecomunicações Interino do Ministério das Comunicações, Artur Coimbra de Oliveira.O Futurecom Digital Weektraz também uma convidada internacional, a futurista americana Amy Webb, consagradaautora das livros “The Signals Are Talking: Why Today’s Fringe Is Tomorrow’s Mainstream”e “Os nove titãs da IA: como os gigantes da tecnologia e suas máquinas pensantes podem subverter a humanidade”.



O mercado corporativo estará representado por altas lideranças como Paulo Cesar Teixeira, CEO da Claro; Luiz Médici, VP de Dados e Inteligência Artificial da Vivo; Auana Mattar, CIO da TIM; Rodrigo Duclos, CDO da Claro; Roberto Nogueira, CEO da Brisanet; Niall Norton, General Manager da Amdocs; Renata Marques, CIO Latin America Natura & CO; Kelly Christian Camelo Teixeira, Diretora Presidente da ArcelorMittal Sistemas; André Souza Ferreira, CIO América do Sul da Stellantis; Gustavo Valfre, VP Tecnologia da Energisa; Daniela Eichler, Global Head of Productivity, Digital Business Solutions, British American da Tobacco, entre outras altas lideranças de diversos segmentos econômicos.

Ver mais: Que tal mergulhar no mundo do Metaverso Futurecom durante o Digital Week?

Mais novidades

Outra iniciativa que dará o tom inovador desta edição é o Metaverso 1.0 Futurecom, uma inédita e nova realidade virtual com foco em experiência imersiva, que está sendo desenvolvida em parceria com a MCI.Por meio de um espaço virtual, com simulações de nossa realidade com cenários digitais interativos, os visitantes poderão explorar, aprender, interagir e cumprir missões em quatro ilhas temáticas: Smart City, Agro, Indústria 4.0 e Futurolândia. Um universo onde a tecnologia, conectividade e sustentabilidade fazem parte do dia a dia de todos, transformando a vida de quem convive nestes diferentes espaços.

O Congresso

O congresso será realizado na plataforma Futurecom com debates, palestras, demonstrações e estudos de casos baseados em temas que envolvem 5G, Inteligência Artificial, Virtualização, Infraestrutura e Conectividade, Internet das Coisas (IoT), Blockchain, Edge Computing; Data Analytics, ISPs e Redes Neutras. Haverá ainda uma grade extensa e diária com webinars, business cases, entrevistas, materiais ricos, além deconteúdos exclusivos.

Grandes marcas também já confirmaram sua participação na maior arena virtual de tecnologia, telecomunicações e transformação digital da América Latina. Estarão nesta segunda edição do Futurecom Digital Week: Facebook Connectivity, Dell, Ford, Huawei, IBM, Icarotech, Mastercard, Nokia, Oracle, ABINC, Amdocs, Infinera, Red Hat, EY, V.tal, Commscope, Connectoway, Pipefy, Novadax, QMC, Internexa, CSGI, TBNET, DENODO, Inatel, Prysmian, Telcomp, American Tower, KPMG, NGENA, SERASA, SES, Globonet, ADVA, Docusign, entre outras.

Serviço:

Futurecom Digital Week

Quando: De 8 a 11 de novembro de 2021

Inscrições aqui