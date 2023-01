Futuro do Food Service tem novos modelos de negócios

Por staff

23/01/2023

A GALUNION Consultoria elaborou a mandala Food&Tech Trends, que inclui mais de 30 fontes de tendências – globais e nacionais, de consumo geral e focadas no mercado de alimentação (gráfico). O reporte mapeia os principais temas do segmento alimentício fora do lar, divididos em quatro áreas: modelos de negócios, oferta culinária, experiência e hospitalidade do consumidor e futuro do setor.

A apresentação das tendências para o futuro do food service completa a quinta e última parte do reporte com aspectos importantes para monitorar nos próximos anos. É importante lembrar que, além de referências de outros estudos nacionais e internacionais, a elaboração do reporte levou em conta resultados das pesquisas feitas pela GALUNION em 2021 e 2022 com consumidores de todo o Brasil. Também foram consideradas as conclusões das pesquisas realizadas em parceria com a ANR (Associação Nacional de Restaurantes) e o IFB (Instituto Foodservice Brasil) com operadores de Food Service do país.

Nesse último volume do reporte, a GALUNION apresenta cinco tendências importantes para o futuro do setor na área de tecnologia derivados de insights de importantes eventos ocorridos durante 2022, como NRA Show e Web Summit: NetZero, Web 3.0, Novo Humano, Robôs e Automação e Hiperpersonalização.

Segundo a fundadora e CEO da GALUNION, Simone Galante, à semelhança de outros mercados, a tecnologia vem tomando uma posição cada vez mais central no food service. “Essa conexão potencializa diretamente os resultados, novas ideias e projetos. Diversas fontes ouvidas ao longo do ano passado apontaram que a tecnologia permeia todos as áreas do setor, podendo alavancar novos soluções para problemas antigos, acompanhar a mudança de hábitos dos consumidores e, principalmente, criar conexões mais profundas e duradouras com o público”, afirma a executiva.

Confira abaixo um overview dessas cinco tendências para o futuro:

NetZero

Sustentabilidade e ESG (sigla para responsabilidade ambiental, social e de governança corporativa) têm sido dois grandes temas em diversos setores nos últimos tempos. A importância de zerar as emissões de carbono de um negócio foram debatidas ao longo de 2022. Fatos corroborados por dados e diversas soluções, com startups dirigidas tanto à medição correta do impacto de carbono de um negócio, como para a diminuição das emissões de forma efetiva. Para alcançar o objetivo de Net Zero, precisaremos um conjunto de ações que podem incluir agricultura regenerativa, alternativas para proteína anima e a real economia circular. Seja qual for a solução, ela precisa estar presente na estratégia e no planejamento da empresa.

Web 3.0

É de costume que as novas gerações ditem as tendências de consumo. A atual geração de jovens quer soluções personalizadas, ao mesmo tempo que são colaborativos e preocupados com o coletivo. Nesse ambiente surgiu a Web 3.0 – em que o controle passa a ser descentralizado; o usuário também passa a ser desenvolvedor e operador, com mais controle sobre seus dados. NFTs (tokens não-fungíveis) e Blockchain são tecnologias necessárias para o desenvolvimento da Web 3.0. Um outro ponto importante é o fortalecimento dos mundos virtuais. Segundo Herman Narula, da Improbable, a Web 3.0 “representa a única solução possível para poder gerenciar a economia do Metaverso”.

Novo Humano

“Consumimos quem somos enquanto cultura” anuncia a antropóloga Valéria Brandini, no GALUNION Insights 2022. As mudanças culturais também mudam a forma de nos alimentarmos. A sociedade hoje está em um processo de constante mudança, redefinições e fluidez de barreira, o que leva a diferentes perfis e nichos de consumo. As pesquisas da GALUNION em 2022 com consumidores, apontam para um perfil de consumo cada vez mais consciente e sustentável, ligado a valores e conexão humana, mais autêntico e colaborativo, mas que ao mesmo tempo é muito personalizado, flexível, exigente com qualidade, autônomo, conveniente e aberto a novidades. Outro ponto a ressaltar é a drástica diminuição do “spam atencional” das novas gerações. O excesso de estímulos traz desafios adicionais à relevância dos negócios e como eles conseguirão chamar a atenção nos mundos físico, misto e digital.

Robôs e automação

O uso de robôs e automação representa um importante passo no desenvolvimento do food service. Na pesquisa GALUNION com consumidores, em fevereiro de 2022, 35% indicaram que gostariam de consumir em restaurantes, quiosques/self-service automáticos servidos por robôs ou com demonstração de uso de tecnologia. Já na pesquisa da ANR, GALUNION e IFB de agosto de 2022 com operadores de todo o Brasil, 27% indicaram já ter implantado tecnologia em suas operações e 55% planejam fazê-lo. Ainda sobre os resultados da pesquisa, dentre os respondentes com melhor performance, um percentual maior desses (35%) já investiram em tecnologia. Na NRA Show 2022, há diversos exemplos de aplicações de robôs e automação, tanto no preparo de alimentos, como no serviço ao cliente, como robôs entregando bandejas e fazendo drinks. Em palestra exclusiva à missão técnica da GALUNION NRA Show 2022, Massimo De Marco (Piestro e Miso Robotics) indicou que automação e robótica “não são o futuro, já está acontecendo hoje”.



Hiperpersonalização

Segundo a pesquisa GALUNION com consumidores de todo o Brasil, aplicada em setembro de 2022, 85% dos entrevistados indicam desejar alterar seu pedido do seu jeito e 77% gostariam de receber sugestões de alterações com base em suas escolhas anteriores. Isso mostra que, em um cenário onde o consumidor é cada vez mais protagonista, a tecnologia pode desempenhar um papel importante ao auxiliar os estabelecimentos a conhecerem melhor seus clientes e proativamente sugerirem produtos e serviços desenhados para suas necessidades. A Inteligência Artificial cria as possibilidades para essa hospitalidade digital, melhorando interações com chatbots, criando mensagens empáticas e, em um próximo passo futuro, identificando emoções. A hiperpersonalização é chave para a fidelização do cliente. Da mesma forma, bons programas de fidelidade ajudam a hiperpersonalizar produtos e serviços dos, devido à melhor qualidade de dados disponíveis. Na edição de fevereiro de 2022 da pesquisa GALUNION com consumidores, apesar de apenas 29% indicarem participar desses programas, 73% desses recompraram nos seis meses anteriores justamente pelos benefícios de tais programas.