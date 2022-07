Galib Karim: “Si regresamos todos los días a la oficina es que no aprendimos nada”

Por Gustavo Martínez

11/07/2022

En una charla íntima con TyN Magazine durante su visita a la Argentina, el ejecutivo de Avaya con más de 24 años de experiencia en la industria tecnológica ocupando puestos de liderazgo de ventas en América Latina, repasa los logros más sobresalientes de la compañía como líder mundial en soluciones para mejorar y simplificar las comunicaciones y la colaboración.

Apasionado por los clientes y cómo la tecnología transforma las vidas de las personas, Karim ha liderado con éxito equipos de ventas para impulsar el crecimiento y la innovación.

¿Cuál es la estrategia de Avaya para la región?

Desde hace un poco más de dos años venimos con el mismo objetivo que es convertirnos en una compañía de cloud y software as a service. Hemos venido avanzando en ese camino de manera importante. El 75% de las ventas del último trimestre ya es de software as a service y el revenue recurrente de la compañía proviene de Avaya OneCloud.Para América Latina no es diferente. Nuestra contribución a los ingresos continúa siendo constante entre 8% y 9 % de los ingresos de la compañía, liderados por México. De hecho, es la base de nuestra estrategia de valor continuar nuestra transición a una empresa modelo recurrente en la nube y SaaS, con innovación que coloque a nuestros clientes por delante de sus competidores y aprovechar nuestro rentable modelo de negocio.

Aunque la pandemia no haya terminado, o al menos la parte más dura de ella, lo que queremos es salir a hablar con los clientes, establecer otra vez este vínculo que es muy necesario, y fue ese uno de los motivos por los que realizamos nuestro evento Avaya Engage (el evento anual de tecnología que reunió a partners y clientes), esta vez de manera hibrida. Tenemos que motivar a nuestros mismos colaboradores para que se adapten a este nuevo modelo ya que los clientes están eligiendo este tipo de soluciones a un ritmo cada vez mayor, transformando la experiencia del cliente, mientras obtienen flexibilidad y rentabilidad. Es por ello por lo que continuamos optimizando nuestra oferta híbrida Avaya OneCloud Subscription. que incluye nuestra visión de la empresa composable.

Vemos grandes oportunidades de crecimiento, ya que las plataformas ágiles, flexibles, personalizables y modulares como Avaya Spaces ayudan a que las empresas aborden con éxito cualquier desafío de comunicaciones y colaboración que pueda surgir. En conclusión y para abordar adecuadamente esta nueva forma de trabajo, será indispensable para las empresas y organizaciones de todo tipo adoptar tecnologías que sean flexibles, que se adapten a sus propias necesidades, estimulen y faciliten la colaboración y brinden la mejor experiencia a sus empleados, clientes y proveedores.

¿Se habían adaptado bien al modelo de la virtualidad?

Yo creo que todos nos hemos adaptado bien y es momento de que regresemos a un punto medio. Soy un creyente de que el modelo hibrido está bien y si regresamos al modelo anterior es que no aprendimos nada, pero no podemos quedarnos en el mundo virtual.

Tenemos que salir a interactuar con nuestros clientes, entender qué necesitan, ese es nuestro trabajo. Es necesario regresar a esa inercia y llegar a ese modelo hibrido que tanto hablamos, y que todavía nadie sabe bien que es o para quien significa algo diferente.

Aunque ya declaramos que vamos a ser un modelo hibrido en Avaya todavía no sabemos exactamente qué significa. Para uno puede ser “cuatro días y medio en casa y una tarde en la oficina” y otro vendedor puede decir “no, yo tengo que estar cuatro días en la calle viendo clientes”. Es decir, cada uno define sus preferencias y lo que es adecuado para su trabajo. Estamos tratando de captar cuál es ese modelo hibrido ideal para Avaya y en base a eso estamos haciendo la adaptación de cómo trabajamos y ayudamos mejor a nuestros clientes de forma que sus comunicaciones se adapten a ese modelo.

Es que es difícil de especificar.

Claro, y a la gente le tienes que especificar. Está pasando en todas las compañías. Pero si regresamos al modelo de tener que pasar todos los días en las compañías es que no aprendimos nada.

Es que hasta se reacomode todo esto vamos a tener un mundo sin conceptos claros.

Exacto. De todos modos, las empresas buscan nuevos modelos de trabajo que les permitan cumplir con las regulaciones actuales, cuidar de la salud de sus equipos y mantener sus operaciones. En esquemas como Freelance, Teletrabajo, Smartworking, Trabajo Flexible o Fusions Team, definitivamente la tecnología es el pilar del cambio.

Finalmente, la pandemia está modificando todo lo que viene del lado tecnológico y del intercambio. Apenas estamos viendo la punta del iceberg. Está cambiando. No es que se acabó la pandemia y todo sigue igual. Positivamente hoy podemos decir, la parte más crítica.