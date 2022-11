Galicia Ventures, el nuevo programa de innovación para escalar startups

Por staff

22/11/2022

Lanzado por el Grupo Financiero Galicia, apoyará a través de alianzas e invertirá en startups de la región, con foco en industrias Fintech, Agtech, Insurtech, tanto B2C como B2B, apalancadas en tecnologías cross como Web3, DeFi, Big Data, Blockchain, Inteligencia Artificial y Ciberseguridad.

“Buscamos oportunidades de lanzar o co-crear nuevos productos y servicios para continuar evolucionando la industria financiera”, dijo Sebastián Spena, líder de desarrollo estratégico y nuevos negocios.

De esta forma, Galicia Ventures busca impactar en el ecosistema emprendedor latinoamericano, focalizando en la relación con startups de industrias como Fintech, Insurtech, Agtech en segmentos B2C o B2B; y que provean soluciones disruptivas basadas en tecnologías cross como Web3, DeFi, Big Data, Blockchain, Inteligencia Artificial yCiberseguridad. Tanto para alianzas comerciales como para inversiones, se enfocarán en estadíos tempranos, desde Seed hasta Serie A.

El banco aseguró que para el 2023 proyectan contactar con 350 startups regionales, que generen entre dos y tres inversiones, con la posibilidad de ampliarlo, y cinco alianzas con el negocio en el formato de pilotos implementados en el primer año. La puesta en marcha de esta iniciativa se llevará a cabo desde el área del CFO (Chief Financial Officer).

“Creemos que ahora es un buen momento para lanzar Galicia Ventures y es una forma más de apostar a seguir construyendo el ecosistema emprendedor regional en un contexto que nos exige cada vez más a innovar, adaptarnos, dar respuesta a necesidades de clientes cada vez más exigentes y a un contexto cada día más competitivo”, detalló Spena.

“Dependerá también de las oportunidades que vayan surgiendo, el ritmo de mercado y nuestro despliegue en el ecosistema que, lógicamente siendo el primer año, será un poco más lento”, agrega Spena y detalla que el ticket promedio de la inversión será de US$ 250.000, con un rango entre US$ 50.000 y US$ 500.000.

Las startups interesadas pueden ponerse en contacto a través de la web y deberán pasar por un proceso de selección.

“En primer lugar, se postulan a través de un formulario que recopila datos básicos sobre la startup (su propuesta, equipo, estadío, deck informativo). Luego internamente serán evaluadas para ver si cumplen con lo que estamos buscando y pasarán por un proceso de screening y scouting donde seleccionaremos solamente a las mejores y nos resulten más disruptivas”, concluye Spena.