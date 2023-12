Gemelos digitales y otros tecnologías en el pronóstico de cambio climático

14/12/2023

Un gemelo digital es una copia de un objeto físico que se actualiza en tiempo real con datos de sensores y otras fuentes de información. Los gemelos digitales se utilizan para simular, prever y analizar comportamientos sin necesidad de intervenir en el mundo real.

Sobre este tema TyN ha conversado en exclusiva con Ottmar Kappes, Country Manager México y Chile de Altair.

TyN ¿Cuáles son los principales retos tecnológicos a los que se enfrentan los científicos a la hora de predecir el cambio climático y de qué manera puede aportar soluciones la computación de alto rendimiento?

Ottmar Kappes: Debido a qué los científicos, para predecir el clima deben obtener datos de fuentes variadas y diversas, requieren buenos modelos de predicción, lo que demanda mucho poder de cómputo de alto rendimiento, en nuestro caso Altair PBS works ayuda a eficientar la utilización del hardware para obtener resultados de manera más rápida y eficiente.

TyN: ¿Cuáles son las principales tecnologías que ofrece Altair y en qué ayudan?

Ottmar Kappes: ltair tiene tres pilares de desarrollo que están interconectados para ofrecer el mejor set de herramientas y así tomar decisiones de negocio a cualquier nivel: Inteligencia artificial, Simulación y Supercómputo.

En la actualidad, es de suma importancia contar con soluciones portables, disponibles, escalables, y sobre todo fáciles de entender y usar. Todo esto es posible con Altair, a través de nuestro portal de clientes, en donde los usuarios pueden conectarse, crear sus propios clústers de cómputo según sus necesidades al momento, y resolver en la nube problemas de alta complejidad.

TyN: ¿Cuáles son las principales variables que debe tener en cuenta la HPC (computación de alto rendimiento) para realizar un seguimiento del cambio climático y predecir el tiempo?

Ottmar Kappes: Los modelos numéricos de predicciones se basan en una gran cantidad de datos, los cuales requieren poderosas supercomputadoras para lograr obtener resultados realistas y de una manera rápida. Pero la predicción y su precisión están ligadas al modelo numérico, mientras que la velocidad depende de la eficiencia del modelo, la capacidad del hardware, y de contar con un workload manager capaz de lograr una alta eficiencia del uso del mismo, como Altair PBS.

TyN: ¿Cómo puede la tecnología de gemelos digitales ayudar a las empresas a reducir su huella ambiental mediante la creación de prototipos virtuales y la simulación?

Ottmar Kappes: La relevancia de un gemelo digital radica en generar la posibilidad de entender con más detalle lo que está sucediendo dentro del sistema que se está replicando digitalmente. Esto conlleva a poder actualizar y mejorar el proceso para hacerlo más eficiente, con mejor desempeño, menor gasto energético, y al mismo tiempo obtener información necesaria para disminuir el uso de prototipos físicos, manteniendo un gran nivel de precisión.

TyN: ¿Qué tipo de beneficios para el medio ambiente y qué industrias tienen más probabilidades de beneficiarse del uso de la HPC para predecir fenómenos meteorológicos?

Ottmar Kappes: El uso de supercómputo es cada vez más frecuente y podemos ver su aplicación y aprovechamiento práctica en un sinfín de industrias en LATAM.

Los centros meteorológicos y climáticos de todo el mundo confían en la potencia de la computación de alto rendimiento (HPC), y Altair mantiene la HPC funcionando de forma fiable y eficiente. Modelar el tiempo y el clima de la Tierra es todo un reto, por lo que requiere potentes sistemas HPC y software capaz de orquestar las cargas de trabajo más complejas. Campos como la modelización del clima y la predicción numérica del tiempo tienen un impacto económico y social mundial.

Otro ejemplo es la industria automotriz, el impacto de fabricar un vehículo más ligero, genera que el uso de combustibles y emisiones se vean reducidas significativamente, el supercómputo ayuda en todos los cálculos que se tienen que realizar para obtener estos resultados gracias al almacenamiento y eficiente poder de procesamiento.

En específico las soluciones de computación de alto rendimiento (HPC) de Altair para la organización de cargas de trabajo, gestión de recursos, acceso de usuarios y mucho más impulsan los principales centros meteorológicos de todo el mundo.

TyN: La propia HPC tiene un elevado impacto medioambiental dada la cantidad de refrigeración necesaria para los servidores. ¿Qué ofrece Altair en términos de tecnologías diseñadas para optimizar el uso de los recursos?

Ottmar Kappes: Los centros de cómputo más modernos enfrían los cpu’s o gpu’s con agua, nuestra tecnología Simlab puede simular el enfriamiento del equipo electrónico de manera más efectiva con el menor uso de energía.

Además Altair proporciona soluciones con base en la optimización de la transferencia de calor de un data center que da como resultado un menor consumo energético para su enfriamiento.

TyN: Se ha informado de que algunas empresas están construyendo modelos de gemelos digitales del planeta Tierra. ¿Cómo puede influir la combinación de tecnología de gemelos digitales, HPC e inteligencia artificial en nuestra comprensión del cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos?

Ottmar Kappes:Con la convergencia de simulación analítica de datos y Machine Learning podemos obtener predicciones mucho más certeras que nos apoyarán con una predicción clara de los efectos de cada medida a través de gemelos digitales.El gemelo digital nos ayuda a responder las preguntas what if ( al incluir las variables por ejemplo del impacto tiene el aumento de x grados en la temperatura del mar , la tala de árboles en el amazonas, las emisiones de las diferentes industrias, etc.)

Hablando de HPC, el tiempo es siempre un factor crítico, Altair se asegura de que las cargas de trabajo de modelado y simulación meteorológica y climática se ejecuten de la forma más rápida y eficiente posible, aprovechando al máximo los recursos HPC. La solución meteorológica,que es uno de los factores claves, en estas simulaciones de Altair se basa en el gestor de cargas de trabajo Altair PBS Professional para entornos HPC y de nube, combinado con el motor de flujo de trabajo Cylc.

TyN: ¿Puede proporcionarnos algunos ejemplos clave o casos de clientes en los que se haya utilizado la tecnología de Altair en la monitorización predictiva del cambio climático o en la mitigación del mismo en América Latina? ¿Y en qué áreas se ha utilizado más? ¿En la evaluación del aumento del nivel del mar, las inundaciones, la propagación de incendios forestales?

Ottmar Kappes: No importa si se trata de monitorear el cambio climático, el nivel del mar y demás efectos meteorológicos que afectan nuestro planeta, en Altair nuestro enfoque es hacer eficiente el uso del HPC para obtener resultados en tiempos record de los cuales podremos beneficiarnos.

Un ejemplo internacional es el del National Center for Atmospheric Research, que al reemplazar su equipo anterior, contará con un nuevo sistema que incluirá una gestión y programación eficientes de las cargas de trabajo mediante Altair PBS Professional y Altair Accelerator Plus.

TyN: ¿De qué manera se puede utilizar la tecnología de gemelos digitales de Altair para ayudar a las empresas a desarrollar prácticas más sostenibles para el monitoreo de la eficiencia energética de edificios e infraestructura?

Ottmar Kappes: Se puede generar un digital twin y hacer la simulación térmica de un edificio y saber cómo se debe de enfriar o mantener el calor del mismo dependiendo de efectos externos como el sol, la lluvia, clima extremo, nevadas así como la combinación de factores internos ( cantidad de gente) necesidades de iluminación,uso de energía para elevadores, etc…Gracias a las herramientas de Altair podemos usar optimización para obtener información sobre el confort necesario con un menor uso de energía.

Toggled iQ combina aplicación web, aplicación móvil, hardware, analítica y edge computing para crear un sistema de gestión de dispositivos y datos de edificios inteligentes único en su clase. Este fabricante de iluminación inteligente quería desarrollar una nueva solución de iluminación conectada y gestión de edificios para ayudar a sus clientes a ahorrar dinero, mejorar el confort y cumplir con las nuevas normativas.

Utilizaron Altair IoT Studio (antes SmartWorks) para construir una arquitectura completa de front-end, back-end y edge computing. Con esto, los clientes de Toggled ahora pueden gestionar usuarios, dispositivos a bordo, gestionar cargas de trabajo de computación en su producto de puerta de enlace, desarrollar la automatización de edificios y optimizar el uso de la energía.

TyN: ¿Cómo cree que influirá el desarrollo futuro de la HPC, los gemelos digitales, la IA y otras tecnologías en nuestra capacidad para predecir y mitigar los efectos del cambio climático?

Ottmar Kappes: Al proveer mejores insights sobre datos recabados de modelos, mayor exactitud y rapidez en la predicción para tomar decisiones correctas para un futuro sostenible y clima neutro.

