Gira mundial de The Weeknd y Binance llega a la Argentina

Gira mundial de The Weeknd y Binance llega a la Argentina

Por staff

13/10/2023

La gira mundial de The Weeknd “After Hours Til Dawn” llega a la Argentina en el marco de su propuesta de conciertos Latinoamericanos, impulsados por Binance, el ecosistema global de blockchain detrás del intercambio de criptomonedas más grande del mundo, ofreciendo a los fans un viaje musical que integra la tecnología Web3 en una experiencia única.

En una época en la que la innovación digital está rompiendo las fronteras entre los artistas creativos y sus fans, la asociación de The Weeknd y Binance se expande al mundo online a través de Enter The Dimension. Este espacio inmersivo de aventura virtual, que cuenta con elementos interactivos como la Dimension Puzzle Box y la Metaverse Dimension, ofrece a los fans una nueva forma de conectar con The Weeknd. Además, los participantes que completen los retos en EnterTheDimension.com tendrán la oportunidad de ganar entradas para el concierto y productos exclusivos.

Todos los asistentes de la gira mundial recibirán también un NFT de recuerdo con el que podrán acceder a artículos autografiados y experiencias VIP exclusivas. Estos NFT únicos sirven como momentos digitales, llevando la antigua tradición de conservar los talones de las entradas al mundo de la Web3.

Más de 30.000 fans ya se han unido a los desafíos en línea de Binance y The Weeknd a través de EnterTheDimension.com, y hasta el momento se han reclamado más de 15.000 Souvenir NFTs (SNFTs) en 14 países.

Binance también potencia la experiencia de asistir a conciertos en América Latina con la introducción de un portal de realidad aumentada (RA) en paradas seleccionadas de la gira. Inspirado en el icónico logotipo de Binance, este cubo multidimensional “Diamante de Oro” se ha instalado en los conciertos de Monterrey, Ciudad de México, Río de Janeiro, San Pablo y también estará en Buenos Aires. Los asistentes y entusiastas podrán interactuar fácilmente con este elemento de vanguardia escaneando con sus teléfonos móviles un código QR situado justo delante del cubo. Esta innovadora integración no solo ofrece una inmersión más profunda en el mundo de The Weeknd a través de un fascinante desafío de realidad aumentada, sino que también brinda a los participantes la emocionante oportunidad de ganar productos exclusivos.

“The Weeknd posee amplio reconocimiento por su contribución innovadora y única a la industria musical. Estamos encantados de poder asociarnos con la gira ‘After Hours Til Dawn’ para desbloquear el poder de la Web3 y ofrecer experiencias únicas a los fans”, comentó la directora de Marketing de Binance, Rachel Conlan. “Sólo estamos raspando la superficie de cómo podemos utilizar el poder de la tecnología cripto y blockchain para establecer nuevos estándares en la industria del entretenimiento”, agregó.

“Latinoamérica celebra la alianza entre Binance y The Weeknd que permite traer a la región, por primera vez, esta experiencia disruptiva de arte y tecnología, convencidos del tremendo poder de blockchain y Web3 en diferentes ámbitos. La música y el entretenimiento son territorios donde la tecnología puede contribuir a conectar a las comunidades con sus pasiones, de una manera cercana, abriendo nuevos caminos para la innovación, devolviendo el poder a usuarios y creadores desde redes descentralizadas de blockchain”, señaló Min Lin, vicepresidente regional de Binance para Latinoamérica.

Desde su inicio en el verano de 2022, esta gira mundial ha alcanzado la cifra récord de tres millones de fans, cautivando a multitudes de Norteamérica y Europa. La gira, que ha recaudado más de 350 millones de dólares, ha batido récords de asistencia en ciudades como Londres, París y Milán.

El tramo latinoamericano de la gira recorre nueve ciudades en seis países: México, Colombia, Brasil, Chile, Argentina y Perú. El primer concierto tuvo lugar el 26 de septiembre en Monterrey (México). La gira también pasó por Ciudad de México (México), Bogotá (Colombia), San Pablo y Río de Janeiro (Brasil), Santiago (Chile), y estará próximamente en Buenos Aires (Argentina) y Lima (Perú).

Consulte a continuación el calendario completo y las sedes:

Sep 26 – Monterrey, México – Estadio BBVA.

Sep 29 y Sep 30 – México City, México – Foro Sol.

Oct 4 – Bogotá, Colombia – Estadio El Campín.

Oct 7 – Río de Janeiro, Brasil – Estádio Nilton Santos Engenhão.

Oct 10 y 11 – San Pablo, Brasil – Allianz Parque.

Oct 15 y 16 – Santiago, Chile – Estadio Bicentenario La Florida.

Oct 18 y 19 – Buenos Aires, Argentina – Estadio River Plate.

Oct 22 – Lima, Perú – Estadio San Marcos.

Para los fans de The Weeknd que no puedan asistir a los conciertos, Binance también ofrecerá una exclusiva colección de NFT de la gira de The Weeknd. Disponible a finales de este año, la NFT Tour Collection será una colaboración con el artista, que presentará obras de arte distintivas y proporcionará acceso a atractivos beneficios.

La gira tiene un doble propósito: atraer a los fans con una experiencia digital envolvente y utilizar esta plataforma para apoyar a una buena causa en asociación conjunta con The Weeknd y el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. Binance ha donado 2 millones de dólares al Fondo Humanitario XO, administrado por el Programa Mundial de Alimentos de EE.UU. para ayudar a proporcionar asistencia alimentaria a las personas necesitadas en todo el mundo. Además, el cinco por ciento de las ventas de la NFT Tour Collection se donará al XO Humanitarian Fund.

Ver más: El impacto de bitcoin en los sistemas financieros tradicionales

Ver más: Criptomonedas y la inclusión financiera: Un puente sobre la brecha económica

Ver más: Explorando los orígenes e historia de las criptomonedas