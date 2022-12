Globant anuncia las ganadoras de los Women that Build Awards México y Caribe

08/12/2022

Globant anunció hoy a las cuatro ganadoras locales de la tercera edición de los Women that Build Awards en México y Caribe. Los nombres de las ganadoras son:

● Nomara Parra, ganadora de la categoría Tech Entrepreneur,reconocida por el Gobierno Federal de México, a través del Instituto Nacional del Emprendedor, por el desarrollo del ecosistema emprendedor mexicano.

● Alondra Fraustro, ganadora de la categoría Rising Star, divulgadora científica y educadora ambiental, su propósito es inspirar a niños, jóvenes y adultos a lograr un cambio en el mundo, mostrándoles que el problema no es lejano y que el Cambio climático está ocurriendo y que podemos afrontarlo juntos a través de la Ciencia,

● Laura Sánchez, ganadora de la categoría Techfluencer, líder e intraemprendedora de Klous, una solución tecnológica que tiene como propósito conectar empresas con clientes potenciales en canales digitales de manera memorable.

● Candy Flores, ganadora de la categoría Digital Leader, bióloga, doctora en ciencias biomédicas y maestra en comercialización de la ciencia y la tecnología. Es la City Manager de Ironhack en México, una start up que ayuda a las personas a hacer un cambio radical en sus vida y unirse al mundo Tech, para hacer de México un país más competitivo.

Las cuatro ganadoras fueron seleccionadas por un jurado compuesto por Dolores Fernández Lobbe, Chief Merchandising Officer de Walmart México y Centroamérica, Luis G&G, Conferencista, Creador de Contenido y Periodista especializado en Tecnología, Ana Habib, Founding Partner y CEO de Bot Latam, Mariana Pérez-Vargas, Founding Partner y General Director de Avantare Consultores, Angela Nieto, Vice President of Digital Transformation and Technology del Banco BHD, Mariana Goldvarg, CEO de VRIO – DIRECTV LATAM/SKY Brasil /DIRECTV GO, Guibert Englebienne, Co-Fundador de Globant, Presidente Globant X, Presidente de Globant LatAm.

“Los Women that Build Awards de Globant son sumamente importantes porque nos permiten reconocer a aquellas mujeres que han estado al frente de la industria tecnológica ya sea en posiciones de liderazgo, fundando una startup tecnológica o promoviéndola a través de las redes sociales para inspirar a otras mujeres que están entrando a este campo o luchando por crecer en su carrera profesional”, dijo Patricia Pomies, Chief Operating Officer de Globant. “Queremos felicitar a todas las ganadoras por sus logros y por abrir la puerta e inspirar a muchas otras mujeres a educarse y trabajar en los campos STEAM”.

“Con el compromiso de trabajar para construir puentes dentro de la industria IT, hemos desarrollado esta iniciativa honrando quiénes son estas mujeres, especialmente cuando se trata de liderazgo”, explicó Melina Masnatta, Learning & DEI Global Director. “Por eso, hemos trabajado intensamente en mejorar la propuesta de los Women that Build Awards cada año para ofrecer más valor y generar más oportunidades para las mujeres que forman parte de los premios y para quienes están interesadas en la industria, generando nuevos datos para entender los desafíos del ecosistema, acompañando, capacitando y abriendo oportunidades de networking en diferentes canales para llegar a muchas personas. Este no es solo un premio sino que también es la oportunidad de transformar el acceso al liderazgo de aquellas que hoy no son mayoría en la industria”.

Los Women that Build Awards de este año contaron con socios globales como Salesforce, Voces Vitales y Women Economic Forum Argentina; patrocinadores como NYSE, CoachHub y Udemy, y más de 35 asociaciones de apoyo, incluidas Seraj y Gamergy.

Las ganadoras se unirán en un programa de liderazgo Global y obtendrán dos licencias exclusivas de CoachHub y Udemy, alcanzando una inversión de 60.000 USD, para que cada ganadora pueda utilizarla de acuerdo a su idioma, necesidades y proyección de carrera.

“Hoy más que nunca, más mujeres se están capacitando y trabajando con éxito en los campos STEAM, ahora que la tecnología se ha vuelto más relevante en todo el mundo. Estamos en un momento crucial en la industria IT en el que podemos aprovechar este impulso existente y crear una nueva realidad aumentando aún más la participación de las mujeres en el espacio”, dijo Wanda Weigert, Chief Brand Officer de Globant. “Con nuestros Women that Build Awards, queremos promover un mensaje de valentía y determinación en un sector que cada día alcanza mayores niveles de igualdad de género”.