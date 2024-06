Globant lanza nueva network creativa reinventada por la tecnología

Por staff

22/06/2024

(Francia) Globant una empresa digitalmente nativa enfocada en reinventar negocios a través de soluciones tecnológicas innovadoras, anunció hoy el lanzamiento de Globant GUT, la primera Network creativa reinventada por la tecnología. La nueva Network incorpora las agencias adquiridas previamente por Globant como Habitant, Ad_bid, KTBO, y Vertic, con GUT, agencia creativa ganadora de premios globales que se unió a la familia de Globant el pasado mes de noviembre. Esta nueva organización se potenciará con equipos especializados en publicidad, estrategia, marketing tecnológico, contenido, diseño, medios, comercio e innovación de productos.

Globant GUT será liderado por Wanda Weigert, Chief Brand Officer de Globant, junto al increíble equipo de fundadores de las agencias: Gastón Bigio y Anselmo Ramos, fundadores de GUT; Pepe Chamorro y Fernando Martínez-Corbalán, fundadores de Habitant; Sebastian Jespersen y Mads Petersen, fundadores de Vertic; Jaime López y Jorge Camargo, fundadores de Ad_Bid; y Armando Ortigosa, fundador de KTBO.

Globant GUT Network incluirá 8 Studios -equipos especializados de profesionales que centralizan su excelencia, innovando y ofreciendo soluciones de primera calidad dentro de capacidades específicas-. Estos serán:

Marketing Strategy Studio

Advertising Studio (operado bajo la marca de GUT)

Full-funnel Media Studio

Content Studio

Marketing Technology Studio

Design Studio

Product Studio

Commerce Studio

“Nuestra oferta de soluciones digitales evoluciona ahora con la consolidación de una propuesta única en la industria, un one-stop shop con todas las soluciones de marketing. Estamos entrando en una nueva era, donde ofrecemos a las marcas más queridas en todo el mundo la combinación perfecta de tecnología, estrategia y creatividad potenciada por la inteligencia artificial”, dijo Wanda Weigert, Chief Brand Officer, Globant. “Al reunir todas nuestras capacidades junto a la poderosa marca de GUT, estamos listos para revolucionar la escena publicitaria y de marketing y deleitar a los consumidores de nuestros clientes”.

“Este es un momento increíble para GUT, ya que estamos ejecutando nuestra estrategia ‘Gutsier with Globant’ y acelerando todos nuestros sueños”, dijo Gastón Bigio, Co-Founder y Creative Chairman, GUT. “Ahora tenemos las herramientas para trabajar de manera fluida en todas las disciplinas y ofrecer a los clientes la mejor creatividad respaldada por la potente tecnología que solo Globant puede proporcionar”.

“Cuando ad nerds y tech nerds se unen, no hay límite para lo que podemos hacer, y ahora tendremos una capacidad aún mayor para llevar la valiente creatividad a cada aspecto del panorama del marketing”, dijo Anselmo Ramos, Co-Founder y Creative Chairman, GUT. “Este es el próximo paso en nuestro camino para convertirnos en la Network más diversa, creativa e influyente del mundo, acercándonos aún más a nuestro objetivo de convertirnos en una Top 5 Global Creative Network en Cannes. Estamos ansiosos por mostrar el poder de la tecnología creativa”.

“En un mundo donde no solo nos conectamos en línea, sino que vivimos en línea, las marcas tienen oportunidades sin precedentes para llegar al consumidor de manera personalizada. Comprender y aprovechar esta oportunidad con respeto llevará a una relación integrada y duradera entre la marca y sus clientes, o como lo llamamos en Globant GUT, alcanzar un ‘Share of Life‘”, dijo Sebastian Jespersen, Responsable del Strategy Studio en Globant GUT.

“Con la tecnología más avanzada y el uso de inteligencia artificial, nuestros equipos convertirán los datos en ideas y acciones para obtener excelentes resultados para nuestros clientes. Estamos atravesando un momento crucial en el que tener una socio con todas las capacidades de marketing coordinadas no sólo es bueno sino necesario para crear experiencias súper personalizadas, hacer que funcionen sin problemas y ofrecer un valor inigualable”, dijo Pepe Chamorro, Líder de Marketing Technology y Content Studios en Globant GUT.

GUT fue adquirida por Globant en noviembre de 2023 tras un año récord para la agencia, que fue nombrada Cannes Lions Independent Network of the Year después de ganar 35 Lions, incluyendo 3 Grand Prix, 8 Golds, 12 Silvers, y 12 Bronzes en toda su red. Además, Adweek nombró a GUT Breakthrough Agency of the Year y a GUT Buenos Aires, International Agency of the Year. A principios de este año, GUT fue nombrada una de las empresas más innovadoras en Marketing y Publicidad por Fast Company. GUT cuenta con ocho oficinas en América y Europa, más de 80 clientes principales, y planes de expandir aún más su presencia antes de que termine este año.

Además de desempeñar un papel clave en la nueva Network liderando el Advertising Studio, GUT seguirá operando libremente como lo hace hoy con Gastón Bigio y Anselmo Ramos liderando la agencia, junto a la CEO global, Andrea Diquez.

Tanto Globant como GUT están clasificadas entre las diez principales organizaciones globales en sus respectivas industrias: Globant es la 5ª marca de TI más fuerte a nivel mundial según el último informe de Brand Finance, y GUT fue la red publicitaria independiente más creativa del mundo según el Cannes 2023 Report. Juntas, son una poderosa empresa global de tecnología creativa lista para un crecimiento aún mayor. Fortune también incluyó a Globant en su última lista de “100 Fastest-Growing Companies”, clasificándola en primer lugar entre sus pares en la categoría de Servicios de Tecnología de la Información, y reconocida por sus ingresos, beneficios y retorno de acciones en los últimos tres años.

