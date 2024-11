Globant, Quickplay y Google mejoran la experiencia de entretenimiento en medios

24/11/2024

(Global) Globant, empresa especializada en reinventar negocios a través de soluciones tecnológicas innovadoras, publicó su AI Reinvention Report en donde se da a conocer cómo la transformación digital está revolucionando el mundo del deporte, impactando no solo la forma en que los jugadores compiten, sino también cómo los fanáticos interactúan y se conectan con sus equipos y deportistas favoritos.

La inteligencia artificial (IA) ha surgido como una pieza clave en esta evolución, aportando dinamismo y personalización a las experiencias deportivas. Desde análisis en tiempo real hasta la creación de contenido inmersivo, la IA permite a los aficionados involucrarse de formas cada vez más interactivas, dándoles una experiencia única y personalizada que fortalece un vínculo especial con el deporte.

En su reciente AI Reinvention Report, Globant dio a conocer los pilares clave que pueden ayudar a las organizaciones a cumplir su promesa de marca a través del deporte, el espectáculo y la tecnología, al tiempo que aumentan el alcance, la adquisición, la lealtad y las ventas.

Sportainment, es un concepto que nace de fusionar estratégicamente el entretenimiento y los deportes para ofrecer a los espectadores distintas experiencias interactivas e hiperpersonalizadas. Actualmente, la hiperconectividad y el consumo digital están impulsando una transformación que impacta no solo a los jugadores, sino a todos los que participan en el mundo deportivo.

La forma tradicional en que los aficionados se involucran e interactúan con los deportes ha evolucionado, con audiencias más jóvenes, plataformas de vídeo bajo demanda y las redes sociales, además de los medios convencionales, lo que requiere un cambio en el contenido de las marcas. Los consumidores de hoy en día buscan estimulación y entretenimiento constante, reflejando las demandas de la economía de la experiencia.

Por lo anterior, las empresas de deportes y entretenimiento deben estar preparadas para adoptar las tendencias, tecnologías y datos emergentes, como veremos en este informe, en donde la IA ocupa un lugar central y se impulsa para revolucionar todos los aspectos de la estrategia.

Los aficionados jóvenes ya no se conforman con una transmisión unidireccional; ahora buscan experiencias interactivas, donde puedan comentar en directo, acceder a estadísticas avanzadas y participar en simulaciones en tiempo real. Para esto, la IA está permitiendo a los medios digitales ofrecer contenido que no solo complementa la experiencia en vivo, sino que la enriquece. Las plataformas OTT (Over-The-Top) y los servicios de streaming han sabido cómo capitalizar esta tendencia: en los últimos tres años su consumo ha aumentado cerca de 266% . Todo esto, dentro de una industria que hace uso de la IA para crear contenido sumamente personalizado y atractivo, reteniendo así a los usuarios. No obstante, esta integración tecnológica también supone un reto para las ligas y las televisoras, que deben adaptarse a un entorno digital cada vez más competitivo.

Uno de los principales desafíos para las organizaciones deportivas hoy en día, es atraer a todas las generaciones de fanáticos, acostumbrados a distintos tipos de interacción. La IA está permitiendo crear experiencias inmersivas que no solo captan su atención, sino que también les permiten participar activamente en los eventos deportivos. Este tipo de innovación busca responder a los cambios de consumo que la industria del entretenimiento ha experimentado en los últimos años.

Bajo este escenario, “Media Archive AI,” está revolucionando la forma en que se accede y utiliza el material de archivo, aprovechando el poder del aprendizaje automático avanzado y la IA generativa para digitalizar, enriquecer y almacenar grandes cantidades de material, así como integrarlo y monetizarlo. Desarrollada por Globant y Quickplay en colaboración con Google Cloud, esta solución aplica IA generativa para digitalizar y enriquecer grandes volúmenes de material.

Este tipo de innovación facilita a las organizaciones deportivas, y del mundo del entretenimiento en general, la tarea de ofrecer a los fans acceso a contenidos históricos y personalizados, mejorando la experiencia de consumo sin alterar la esencia del deporte. Esta tecnología refleja un cambio más amplio en la industria, donde la innovación busca no solo enriquecer la experiencia de los espectadores, sino también adaptarse a un entorno digital que está en constante evolución.

La IA también está redefiniendo el periodismo deportivo, facilitando un acceso más rápido y eficiente a la información. Gracias a algoritmos avanzados, los medios pueden procesar grandes volúmenes de datos en tiempo real, traducir contenido automáticamente y ofrecer una cobertura más global y precisa de eventos. Esta transformación mejora la velocidad y precisión de la información, a la vez que amplía el alcance de los medios, permitiendo llegar a audiencias en distintos idiomas y regiones.

Sin duda alguna, la IA está revolucionando el deporte, acercando a los fanáticos de maneras impensadas. Para los medios y las ligas, el reto es claro: adaptarse o quedarse atrás en un mundo donde la tecnología redefine el futuro de la experiencia deportiva. Esta revolución impulsada por la tecnología no se trata solo de dispositivos llamativos. Se trata de forjar conexiones profundas y emocionales con los fans a una escala sin precedentes. Al aprovechar el poder del análisis de datos específicos y la IA, las organizaciones deportivas y de medios de comunicación están creando experiencias hiperpersonalizadas que convierten a los espectadores ocasionales en fanáticos leales.

