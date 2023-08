Globant y Medocity aceleran la digitalización de la investigación clínica

Por staff

19/08/2023

Globant, una empresa nativa digital enfocada en reinventar negocios a través de soluciones tecnológicas innovadoras, anunció hoy su alianza con Medocity, un líder en soluciones digitales para el sector de la salud y proveedor de plataformas SaaS. Esta asociación apalancará la estrategia digital de Globant, su Índice de Inteligencia Digital, la integración de datos y sistemas y su experiencia en ingeniería de software para implementar soluciones digitales comprensivas en apoyo a las operaciones de investigación clínica, desde diseño de estudios hasta identificación y reclutamiento de pacientes, realización del estudio y el involucramiento de los pacientes, hasta recolección de datos, análisis de datos y presentación de reportes.

“Estamos uniendo fuerzas con Medocity para ofrecer una digitalización de principio a fin al proceso de investigación clínica para nuestros clientes,” dijo Basia Coulter, Global Director for Healthcare and Life Sciences at Globant. “Al combinar la metodología de “Digital IQ” de Globant con la plataforma “REACH” de Medocity para el reclutamiento e inscripción, y el uso de datos del mundo real (RWD), proporcionamos a las organizaciones de ciencias de la vida un enfoque integral de 360 grados para el reclutamiento de pacientes. Además, apoyamos a nuestros clientes mediante la integración de la plataforma DCT de Medocity con otros sistemas para permitir eficiencias y procesos de operaciones clínicas más ágiles.”

Medocity es una empresa líder digital en tecnología para la salud que ha estado sirviendo a la industria farmacéutica y de ciencias de la vida por casi una década. Ellos ofrecen soluciones de plataformas de salud digital a nivel empresarial, así como aplicaciones diseñadas para adaptarse a todos los propósitos en las diferentes fases de la investigación y el apoyo al paciente, las cuales son diseñadas para generar eficiencias a farmacéuticas y patrocinadores de biotecnología y a organizaciones de investigación por contrato (CROs en inglés), así como reducir inconvenientes en los centros y/o con los pacientes para los principales investigadores/centros de investigación. Medocity ha sido respaldado año tras año por Gartner por los atributos únicos de su plataforma digital y ha sido valorado con altas calificaciones por su experiencia de usuario y facilidad de uso para pacientes y proveedores de servicios de salud.

“Estamos complacidos con esta colaboración sinérgica con Globant y con la expansión de nuestra plataforma de soluciones con tecnología inteligente para el reclutamiento e inscripción alrededor del mundo,” dijo Amy Apostoleris, Global Head of Digital Clinical Trials Solutions. “Junto con las capacidades de Globant, seremos capaces de aumentar la diversidad de pacientes y proporcionar una solución total de reclutamiento e inscripción a través de REACHTM el cual identifica pacientes de calidad mediante el aprovechamiento de datos de la vida real, perspectivas de pacientes y médicos y las excepcionales capacidades del alcance digital omnicanal de Globant.”

