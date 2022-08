GlobeNewswire Release: Triller finaliza planes de financiamiento pre-público para cotizar en bolsa NASDAQ:ILLR para el cuarto trimestre de 2022, también cierra adquisición de Bare Knuckle Fight Championship

31/08/2022

El anuncio llega después del evento de BKFC de mayor éxito hasta el momento en Wembley Arena en Londres

LOS ÁNGELES, Aug. 31, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Triller, la plataforma de tecnología ‘open garden’ alimentada por IA para creadores de contenido, anunció hoy que finalizó un financiamiento pre-público sustancial en forma de deuda y capital. Este anuncio ocurre inmediatamente después de presentar su Formulario S-1 ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), el documento que una empresa presenta antes de cotizar en bolsa. La empresa reservó el símbolo bursátil “ILLR” en la bolsa de valores Nasdaq.

Los participantes en la ronda incluyen, Total Formation Co, una filial de Fubon Financial, una de las instituciones financieras líderes de Asia con propiedad de Taiwan Mobile, Taipei Fubon Bank, Fubon Life y muchos otros, y fue nombrada por tercer año consecutivo en la lista de “Las 500 marcas globales más valiosas” de Fortune Global 500. Otros inversores incluyeron, Falcon Capital, Clearvue Partners y otros.

“Este fue un paso importante para que Triller esté debidamente financiada para entrar a los mercados de valores públicos”, dijo Mahi de Silva, director ejecutivo y presidente de Triller. “Estamos muy contentos de contar con líderes de mercado tan fuertes como inversores y esperamos con entusiasmo llevar a Triller al mundo cotizando en la bolsa Nasdaq”, continuó. “Si los mercados de capitales continúan estables, apuntamos cotizar en bolsa anticipadamente en el cuarto trimestre”.

Triller también anunció que concluyó la adquisición de Bare Knuckle Fight Championship (BKFC), una transacción bajo contrato anunciada a principios de este año.

Bare Knuckle se convirtió rápidamente en un fenómeno mundial con acuerdos consumados o en negociaciones en más de 20 países, y un crecimiento sin precedentes en Estados Unidos. BKFC es el deporte de combate de más rápido crecimiento con una expectativa de 200.000 suscriptores entre la aplicación BKFC y Fite TV, de propiedad total de Triller.

“Bare Knuckle Fight Championship experimentó un crecimiento nunca antes visto, pues ofrece algo con lo que todas las audiencias de lucha se pueden conectar”, dijo Mahi de Silva, director ejecutivo y presidente de Triller. “Esta adquisición es revolucionaria para Triller, ya que acumula numerosas sinergias en toda nuestra plataforma y nos permite impulsar aún más el BKFC”, continuó Silva. “Al aprovechar nuestra plataforma de creadores, combinada con nuestra infraestructura de redes sociales, capacidades de tecnología publicitaria y de mercado, red de influencers y servicios de streaming de FITE TV, que actualmente disfrutan cinco millones de hogares con pago, hace esta adquisición perfectamente obvia para ambas partes”.

El anuncio llega después del evento de mayor éxito de BKFC hasta la fecha, celebrado el 22 de agosto en Wembley Arena en Londres. El fin de semana pasado, el BKFC presentó su evento de mayor éxito hasta el momento en el Wembley Stadium de Londres, y quedó en segundo lugar en el mundo en Twitter. Como resultado, el servicio de transmisión digital, pago por visión y suscripción de FITE.TV de Triller, ahora tiene más de 200,000 suscriptores.

“Comencé el BKFC de cero y se convirtió en una forma de vida, y cambiará para siempre el boxeo y las MMA”, dijo Dave Feldman, fundador y director ejecutivo de BKFC. “Pasamos más de un año trabajando con Triller antes de la adquisición, conociendo su equipo, sus planes y la manera en que el BKFC se integraría a su ecosistema. Lo que quedó claro es que Triller es el camino acertado para nosotros. No buscan cambiar el BKFC, sin embargo ayudarán a impulsar nuestro crecimiento, maximizando nuestro marketing y monetización. Puedo decir sin dudarlo, que no hay ninguna empresa en el mundo que nos rodea con la ambición y las herramientas de Triller para cambiar la manera en que las personas consumen deportes de combate”, concluyó Feldman.

Mientras que el mundo de las redes sociales y la forma en que el mercado de marcas cambian drásticamente, Triller lideró el camino hacia la Web3 y la descentralización con un ecosistema ‘open-garden’, ayudando a los creadores a ganar y mantener sus audiencias, controlar su monetización y su destino financiero. Triller observó más de 750 millones de interacciones de contenido el trimestre pasado y analiza cada interacción como una oportunidad de monetización.

Aunque los términos financieros no fueron revelados, la transacción implicó una combinación de efectivo y acciones para el control mayoritario de BKFC.

Triller recientemente presentó un S1 confidencial ante la SEC y espera cotizar en la bolsa Nasdaq bajo el símbolo bursátil “ILLR” durante el cuarto trimestre de este año.

“Triller hoy es la única empresa existente que posee y controla todo el proceso, de principio a fin”, dijo de Silva. “Comenzando con los creadores de contenido, que incluye luchadores, los eventos, la producción real y la transmisión a los propios usuarios a través de Fite Tv de Triller, incluye más de cinco millones de hogares con pago y creemos que rápidamente se convertirá en la marca más valiosa en los deportes de combate.

“Queremos agradecer a nuestros socios, inversores y seguidores que hasta el momento ayudan a impulsar a Triller desde una startup en 2019 hasta un nombre familiar hoy, recaudando más de $ 300 millones de dólares, apoyando más de 750 millones de interacciones mensuales y más de 300 millones de usuarios en todas sus plataformas. Este es apenas el comienzo”.

Acerca de Triller

Triller es la plataforma de tecnología ‘open-garden’ alimentada por IA para creadores de contenido. Con la integración de la cultura musical con los deportes, moda, entretenimiento e influencers a través de una visión de 360 grados de contenido y tecnología, Triller impulsa a sus influencers a publicar el contenido creado en la aplicación en diferentes plataformas de redes sociales y utiliza tecnología de IA patentada para impulsar y monitorear su contenido de forma viral en sitios y redes afiliadas y no afiliadas, permitiéndoles llegar a millones de usuarios adicionales. Además, Triller es propietario de VERZUZ, la plataforma de música en vivo lanzada por Swizz Beatz y Timbaland; Amplify.ai, una plataforma líder de interacción con el cliente; FITE, un sitio de transmisión global de PPV, AVOD y SVOD de nivel superior; y Thuzio, un líder en eventos y experiencias de influencers premium B2B.

Acerca de

El BKFC Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) es la primera promoción autorizada para realizar un evento legal, sancionado y regulado de pelea a nudillos desnudos en Estados Unidos desde 1889. Con sede en Filadelfia y liderada por el presidente y ex boxeador profesional David Feldman, BKFC se dedica a preservar el legado histórico de la pelea con los nudillos desnudos mientras utiliza un conjunto de reglas creado específicamente que enfatiza la seguridad de los luchadores. BKFC mantendrá todos sus combates en un revolucionario anillo circular de cuatro cuerdas, diseñado para fomentar combates rápidos y emocionantes. El “Círculo Cuadrado” patentado de BKFC contiene líneas de raspado, basadas en las Reglas de Broughton, que regían las peleas con nudillos desnudos en el siglo XIX, y que requiere que los luchadores “toe the line”: comiencen cada ronda cara a cara, y a solo centímetros de distancia.

En BKFC, solo los luchadores profesionales establecidos en boxeo, MMA, kickboxing o Muay Thai pueden competir. Los árbitros y jueces también deberán tener una amplia experiencia profesional en deportes de combate. Todas las peleas se realizarán bajo los auspicios y el control de una Comisión Atlética. A diferencia de otras organizaciones de lucha y deportes de combate internacionales que afirman ser a “nudillos desnudos”, pero requieren envolturas, cinta adhesiva y gasa; BKFC es fiel a su palabra, pues los luchadores no están autorizados a envolver sus manos a menos de una pulgada del nudillo. Esto convierte a BKFC indiscutiblemente en la forma más real de pelea a nudillos desnudos. BKFC se dedica no solo a crear la organización de lucha con nudillos desnudos más segura, emocionante y de más alto nivel en el mundo, sino también abre el camino hacia un nuevo deporte de combate profesional completamente reconocido. BKFC es realmente el deporte del futuro.

Ninguna oferta o solicitud

Este comunicado de prensa no constituye una solicitud de representación, consentimiento o autorización con respecto a cualquier valor o con respecto a la combinación de empresas propuesta. Este comunicado tampoco constituye una oferta de venta, la solicitud de una oferta de venta o una oferta de compra o la solicitud de una oferta de compra de cualesquier valores o una solicitud de cualquier voto o aprobación, ni habrá ninguna venta de valores en cualquier jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sean ilegales antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de cualquier jurisdicción. No se realizará ninguna oferta de valores, excepto por medio de un prospecto que cumpla con los requisitos de la Sección 10 de la Ley de Valores de 1933, según enmienda.

Declaraciones prospectivas

Excepto por la información histórica contenida en este comunicado, algunos de los asuntos tratados en este comunicado constituyen “declaraciones prospectivas” dentro del significado de la Ley de Valores de 1933 y la Ley de Bolsa de Valores de 1934, ambas enmendadas por la Ley de Litigio de Valores Privados de 1995. Las palabras como “anticipa”, “cree”, “espera”, “intenta”, “hará”, “debe”, “puede”, “podría”, “planea” y la forma negativa de tales términos y variaciones de los mismos y las palabras y términos de sustancia similar utilizados en conexión con cualquier discusión de planes, acciones o eventos futuros identifican declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas no son declaraciones de hechos históricos y reflejan las opiniones actuales de Triller sobre eventos futuros. Tales declaraciones prospectivas incluyen, sin limitación, declaraciones sobre la combinación de empresas propuesta y otras transacciones contempladas (incluyendo las declaraciones relacionadas con el cumplimiento de las condiciones y consumación de la combinación de empresas propuesta, la cantidad, el momento oportuno, los términos o emisión final de los pagarés convertibles de Triller, la propiedad esperada de la empresa combinada, el valor de trading esperado de las acciones ordinarias de la empresa combinada, el momento esperado y la probabilidad de finalización de la combinación de empresas, el valor esperado de Triller y de la empresa combinada y las oportunidades relacionadas o resultantes de la combinación de empresas), y las declaraciones sobre la naturaleza y el éxito comercial de Triller y la empresa combinada, las capacidades de comercialización y marketing y la estrategia de Triller y la empresa combinada, los desarrollos y proyecciones relacionados con la industria, la capacidad de las partes para proteger sus posiciones de propiedad intelectual, planes, objetivos, expectativas e intenciones de Triller y la empresa combinada y los efectos de tener acciones de capital que cotizan en la bolsa Nasdaq. No se pueden garantizar que las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado ocurrirán según lo proyectado, y los resultados reales pueden diferir materialmente de los proyectados. Las declaraciones prospectivas se basan en expectativas actuales, estimaciones y suposiciones que implican una serie de riesgos e incertidumbres que pueden causar que los resultados reales difieran sustancialmente de los proyectados. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, sin limitación: riesgos relacionados con la finalización de la combinación de empresas, incluyendo la necesidad de aprobación de los accionistas, cumplimiento de las condiciones de cierre y momento oportuno para consumar la combinación de empresas propuesta; la finalización de la oferta de notas convertibles de Triller; posibles reacciones adversas o cambios en las relaciones de negocios resultantes del anuncio o finalización de la combinación de empresas propuesta; el riesgo de que las empresas no se integren con éxito; el riesgo de litigio relacionado con la combinación de empresas propuesta; el éxito y el momento oportuno de presentaciones regulatorias; requisitos o desarrollos regulatorios; y otros factores detallados en los “Factores de riesgo” en los informes presentados periódicamente ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). Las declaraciones prospectivas se basan en las estimaciones y opiniones de la administración en el momento en que se emiten las declaraciones. Triller no asume ninguna obligación de actualizar públicamente ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro tipo. Se le advierte a los lectores que no depositen confianza indebida estas declaraciones prospectivas, que son válidas únicamente a la fecha de este comunicado.

