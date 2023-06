GM se suma a Ford en el uso de los supercargadores de Tesla

09/06/2023

General Motors Co. adaptará sus vehículos eléctricos a los supercargadores de Tesla Inc., siguiendo el liderazgo de Ford Motor Co. y asegurando prácticamente que se convertirá en un estándar de la industria en Estados Unidos.

Tesla ha informado que tiene alrededor de 17,000 supercargadores en Estados Unidos, lo que representa aproximadamente el 60% de los cargadores rápidos del país. En el primer trimestre de este año, GM, cuyas marcas incluyen Chevrolet, Buick y Cadillac, registró más ventas de vehículos eléctricos que Ford, vendiendo un poco más de 20,000 unidades. Ford informó la mitad de ese número de vehículos eléctricos vendidos en el mismo trimestre. Sin embargo, ambos fabricantes se ven superados por Tesla en ventas de vehículos eléctricos, que vendió más de 160,000 unidades el último trimestre.

La directora ejecutiva de GM, Mary Barra, rompió su silencio de siete meses en Twitter para anunciar la noticia con el CEO de Tesla, Elon Musk, en Twitter Spaces el jueves, diciendo que los vehículos eléctricos de GM obtendrán acceso a 12.000 supercargadores.

“Esta colaboración es una parte clave de nuestra estrategia y un próximo paso importante para expandir el acceso a cargadores rápidos para nuestros clientes”, dijo Barra en un comunicado. “No solo ayudará a que la transición a los vehículos eléctricos sea más fluida para nuestros clientes, sino que también podría ayudar a que la industria avance hacia un único estándar de carga en Norteamérica”.

Tesla, GM y Ford podrían empujar a otros fabricantes de automóviles y empresas de recarga de vehículos eléctricos a adoptar la misma norma, y poner fin a la confusión sobre el acceso público a la recarga, que los ejecutivos del sector consideran un obstáculo para una mayor adopción de los vehículos eléctricos por parte de los consumidores.

La red de Tesla estará abierta a los conductores de vehículos eléctricos de GM a partir de 2024 y requerirá un adaptador. A partir de 2025, GM fabricará sus vehículos eléctricos con un puerto de acceso directo a los supercargadores Tesla.

El director ejecutivo de Ford, Jim Farley, tuvo un Twitter Spaces el mes pasado e hizo un anuncio similar, moviendo a la industria automotriz hacia un único estándar de carga.

