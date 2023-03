Google eliminó más de 5.200 millones de anuncios en 2022 por incumplir con sus políticas

Por staff

31/03/2023

(Google) Somos conscientes de que las personas y las empresas que utilizan los productos de Google depositan en nosotros una confianza enorme. Por eso tenemos equipos de miles de personas permanentemente activos que se ocupan de poner a punto y aplicar políticas eficaces para anunciantes y editores con el objetivo de evitar abusos y facilitar la actividad de editores y de cualquier tipo de empresa.

Es una labor muy importante porque una de las condiciones indispensables para que internet sea un entorno sano y seguro y para que pueda financiarse a base de publicidad es que todo el mundo puede acceder a información de calidad.



El mundo digital no deja de evolucionar. Por ello, Google invierte de forma continua en la aplicación de políticas para que todas las personas podamos tener una experiencia online lo más segura y agradable posible. En 2022, introdujimos y/o pusimos al día 29 políticas que afectan a los anunciantes y a los editores de contenidos. Entre las novedades, ampliamos nuestro programa de verificación de servicios financieros a 10 nuevos países, ampliamos también la protección de los adolescentes y reforzamos nuestra política de publicidad asociada a procesos electorales.



Todas estas políticas protegen al público. En 2022, eliminamos más de 5200 millones de anuncios, restringimos más de 4300 millones y suspendimos más de 6,7 millones de cuentas de anunciantes. Con respecto a 2021, eliminamos 2000 millones más de anuncios. También bloqueamos o restringimos la aparición de anuncios en más de 1500 millones de páginas de editores de contenidos, y aplicamos medidas de ejecución más amplias —a nivel de sitio web— en más de 143.000 sitios de editores.

Para poder aplicar nuestras políticas a una escala semejante, empleamos una combinación de revisión humana y sistemas automatizados asistidos por inteligencia artificial y aprendizaje automático, que nos ayudan a revisar los contenidos y a detectar infracciones de forma más eficaz en todo el mundo.



Nuestro Informe sobre seguridad de la publicidad 2022 está abierto al público y aporta transparencia sobre la aplicación de nuestras políticas. A continuación repasamos algunos de los aspectos que fueron más relevantes durante 2022.



Protección de los usuarios frente a fraudes y estafas



La actividad fraudulenta no deja de aumentar. Y, aunque no se limita a la publicidad digital, este tipo de estafas puede causar verdaderos perjuicios económicos, por lo que tenemos el claro compromiso de atajarlas en nuestras plataformas.

En 2022 ampliamos nuestro programa de certificación de servicios financieros, que exige a los anunciantes demostrar que están autorizados por su regulador local para promocionar sus productos y servicios. Esta medida añade una nueva capa de seguridad contra el fraude y contribuye a proteger al público frente a las estafas financieras. Hasta la fecha, hemos puesto en marcha este programa en 11 países, entre ellos España, Reino Unido, Australia y Singapur. Nuestra intención es seguir ampliando este programa.

Los agentes malintencionados operan cada vez con mayor sofisticación y a mayor escala, utilizando técnicas muy variadas para eludir que detectemos su actividad. Por ejemplo, entre finales del año pasado y principios de este nos enfrentamos a una campaña selectiva en la que distintos estafadores crearon miles de cuentas para difundir malware haciéndose pasar por marcas de software muy conocidas.

En cuanto identificamos estas amenazas coordinadas, hicimos una evaluación urgente de la situación y tomamos las medidas oportunas. Pudimos identificar con rapidez el modo en que los estafadores propagaban su malware y aplicamos restricciones adicionales para bloquear la posibilidad de que afectasen a nuestros usuarios. A lo largo de un periodo de un mes, bloqueamos y eliminamos decenas de miles de anuncios maliciosos y emprendimos acciones contra las cuentas asociadas.

En total, en 2022 bloqueamos o retiramos 142 millones de anuncios por incumplir nuestra política de presentación engañosa y 198 millones de anuncios que no cumplían nuestra política de servicios financieros.

Bloqueo y retirada de contenidos nocivos y lucha contra la desinformación



En los últimos años hemos desarrollado medidas de amplio calado para combatir la desinformación y las afirmaciones poco fiables dentro de nuestro ecosistema publicitario. Entre ellas destacan nuestras políticas sobre afirmaciones perjudiciales para la salud y sobre afirmaciones objetivamente falsas susceptibles de socavar la confianza y la participación en procesos electorales. También hemos desarrollado una política pionera en el sector que combate el negacionismo del cambio climático. Solo en 2022, bloqueamos la aparición de anuncios en más de 300.000 páginas de editores que incumplían estas políticas. Igualmente, bloqueamos la aparición de más de 24 millones de anuncios. Por otro lado, bloqueamos y retiramos más de 51,2 millones de anuncios por motivos de contenido inapropiado; por ejemplo, incitación al odio, violencia y afirmaciones nocivas sobre cuestiones de salud. También bloqueamos o retiramos otros 20,6 millones de anuncios de servicios o productos peligrosos, como armas y explosivos.

En otro orden de cosas, hemos seguido trabajando para que, durante los procesos electorales en todo el mundo, las personas reciban información fiable sobre la publicidad electoral que ven en nuestras plataformas. En esa línea, hemos ampliado nuestro programa de verificación y transparencia de publicidad electoral. Solo por citar un par de cifras, hemos verificado más de 5900 nuevas cuentas publicitarias en Estados Unidos y más de 2300 en Brasil. Así, hemos revelado quién pagaba esa publicidad electoral y la hemos incorporado al Informe de transparencia sobre publicidad de contenido político en Google. También hemos bloqueado más de 2,6 millones de anuncios de contenido electoral procedentes de anunciantes que no habían superado el proceso de verificación que exigimos.



Respuesta a la guerra en Ucrania



Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, actuamos con celeridad para prohibir cualquier anuncio que explote, rebaje la gravedad o justifique la invasión. Esta medida se sumó a nuestras políticas —largamente consolidadas— que prohíben publicar bajo formato de anuncio o monetizar a través de nuestros servicios contenidos que inciten a la violencia o que nieguen la existencia de sucesos trágicos.

Adicionalmente, hemos interrumpido la mayoría de las actividades comerciales de nuestros productos en Rusia. Ahora mismo, nuestras plataformas no muestran anuncios en Rusia ni publicidad de anunciantes con domicilio en Rusia. Del mismo modo, se ha interrumpido cualquier monetización en nuestras plataformas de medios de comunicación financiados por el gobierno ruso.

Durante el año 2022, no hemos bajado la guardia y bloqueamos más de 17 millones de anuncios relacionados con la guerra de Ucrania, conforme a nuestra política sobre eventos sensibles. En paralelo, retiramos de nuestras plataformas publicidad de más de 275 sitios de medios de comunicación financiados por el gobierno ruso.



La seguridad infantil, una prioridad



A la hora de diseñar productos y desarrollar políticas, la seguridad de los niños y adolescentes de todo el mundo es una de nuestras principales prioridades. Por eso, hace mucho tiempo que bloqueamos la segmentación y personalización de publicidad para niños pequeños. También hemos filtrado una serie de categorías de anuncios, como los que tienen contenido sexual explícito o los que anuncian juegos de azar y apuestas, bebidas alcohólicas y fármacos. En 2021, ya anunciamos la ampliación de esas medidas de protección a todos los usuarios menores de 18 años, en todo el mundo. Para ello, fue preciso bloquear la segmentación de la publicidad por edad, sexo o intereses, e impedir que se muestren a los adolescentes una serie de categorías de anuncios no aptas para su edad. La implantación de estos cambios se inició en Europa, y el proceso se completó a escala mundial el año pasado. Ahora también prohibimos que los menores de 18 años reciban anuncios que promocionan aplicaciones de citas, concursos y loterías, así como productos de adelgazamiento.



Más información y más control para los usuarios



Al margen de nuestras políticas y de su aplicación, tenemos otro compromiso: ser los líderes en lo que respecta a proporcionar a los usuarios información sobre los anuncios que ven y un mayor grado de control sobre ellos.

En octubre lanzamos Mi Centro de Anuncios, una herramienta que ayuda a controlar los tipos de anuncios que vemos en productos de Google como el Buscador, YouTube y Discover. Esta herramienta también permite bloquear categorías sensibles y saber más sobre la información que se utiliza para personalizar la publicidad que se nos muestra. En los tres primeros meses desde su lanzamiento, Mi Centro de Anuncios recibió más de 70 millones de visitas en todo el mundo; en un 20% de ellas, los usuarios ajustaron sus preferencias publicitarias.

Hemos hecho inversiones importantes en medidas para ofrecer a los usuarios información útil sobre los anunciantes. En 2020, empezamos a verificar la identidad de los anunciantes. Hoy la verificamos en más de 240 países y regiones. En 2021, lanzamos en Estados Unidos las páginas de anunciantes, que presentan información básica sobre los anunciantes verificados: dónde están radicados, qué clase de negocios son y qué otros anuncios han publicado recientemente. En 2022, este programa se amplió a todo el mundo.



Nuevo Centro de Transparencia de Anuncios



Hoy también anunciamos el lanzamiento de una nueva herramienta de transparencia ‘El Centro de Transparencia de Anuncios’, disponible en las próximas semanas para personas usuarias de todo el mundo. Se trata de un repositorio de anunciantes verificados en todas nuestras plataformas, como el Buscador, Display y YouTube, que permite al público buscar anunciantes concretos y ver su página.

Con ello, queremos proporcionar un acceso sencillo a la información sobre los anuncios que ven en Google, ya sea entrando directamente en el Centro de Transparencia de Anuncios o visitando Mi Centro de Anuncios, pulsando en los tres puntos que aparecen junto a los anuncios que ves.

Gracias al Centro de Transparencia de Anuncios puedes consultar quién es el anunciante y saber más detalles sobre él antes de visitar su sitio web o comprar su producto como, por ejemplo, qué anuncios ha publicado, si han aparecido en una determinada región o la última fecha de aparición de un anuncio y su formato.



Mucho más en 2023



Que la publicidad sea segura y fiable representa una contribución fundamental a la misión de Google de organizar la información del mundo y hacerla accesible y útil a escala universal. A lo largo de este año, redoblaremos, además, nuestros esfuerzos para combatir las prácticas indebidas en nuestras plataformas, siempre con la vista puesta en facilitar la actividades de los anunciantes y los editores de contenidos.