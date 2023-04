Google y AWS lanzan la tercera temporada del programa para desarrolladores de juegos

Por staff

23/04/2023

MY.GAMES sigue contribuyendo al desarrollo de la industria de los videojuegos, poniendo en marcha proyectos a gran escala para el crecimiento y el progreso de la comunidad mundial de desarrolladores. Su programa estrella es Game Drive. La tercera temporada de Game Drive, liderada por MGVC, la división de inversiones de MY.GAMES, se une a los principales actores del mercado: Amazon Web Services for Games (AWS for Games), la división de Amazon Web Services dedicada a videojuegos, que se une a Google como uno de los socios principales, junto con data.ai, diversos expertos en Unity y Deconstructor of Fun. Game Drive también ha adoptado un nuevo formato, que comprende una serie de actos educativos y de creación de diversas oportundiades de networking, tanto en línea como presenciales, y una convocatoria de presentación de proyectos abierta durante todo el año. El primer evento online tendrá lugar el 11 de mayo y el primer evento presencial se realizará el 23 de mayo en Malmö, Suecia, como parte de la Nordic Game Conference.

Este nuevo enfoque permitirá que más estudios entren en el programa y reciban servicios de consultoría gratuitos, incluida una valoración realizada por expertos, análisis de métricas clave, recomendaciones sobre mejoras paso a paso, así como asesoramiento sobre la ampliación y la expansión internacional. Estos servicios serán ofrecidos por expertos de MY.GAMES, Google, AWS for Games, data.ai, Unity y Deconstructor of Fun.

Los desarrolladores de móviles con juegos en Acceso Anticipado, soft launch o con lanzamiento global disponibles en Google Play, pueden enviar sus proyectos a través de la página oficial de Game Drive, y se invitará a los candidatos más prometedores a sesiones exclusivas e individuales destinadas a intercambiar feedback. Estas sesiones se celebrarán tanto online como in situ. Los expertos de MY.GAMES, Google, AWS for Games, data.ai y Deconstructor of Fun se adaptarán a los requisitos de cada estudio durante estas sesiones privadas. Los juegos con más potencial podrán recibir inversiones de MGVC.

Ver más: Los videojuegos dejaron de ser un pasatiempo para adolescentes

“Lanzamos Game Drive en 2020 con el objetivo de impulsar el ecosistema de gaming móvil y proporcionar a los desarrolladores de videojuegos los mejores consejos, conocimientos y experiencia, para que sus proyectos puedan lograr el éxito. Hoy en día, el sector se enfrenta a una serie de retos, y para tener éxito, los desarrolladores deben examinar sus estrategias e innovar. Para lanzar la tercera temporada de Game Drive, en MY.GAMES seguimos fieles a nuestra misión de apoyar a los equipos con talento, y estamos encantados de unir fuerzas con líderes clave del sector como Google, AWS for Games, data.ai y Deconstructor of Fun, junto con los expertos de Unity. En esta ocasión, hemos ampliado considerablemente nuestro programa de aceleración empresarial, preparando contenidos y herramientas adaptados exclusivamente a las necesidades actuales de los desarrolladores de juegos para móviles, y animamos a todos los estudios, sean grandes o pequeños, a participar en Game Drive”, comentó Elena Grigoryan, Directora de Estrategia de MY.GAMES.

“Nos encanta seguir apoyando a talentosos desarrolladores de videojuegos para móviles en colaboración con MY.GAMES a través del programa Game Drive. En su tercera temporada, la aceleradora de proyectos introduce un nuevo formato que proporcionará a los participantes una asistencia mejorada, cumpliendo sus necesidades y dotando a sus proyectos de los medios necesarios para triunfar en el extremadamente competitivo mercado de los juegos para móviles. Estamos seguros de que Game Drive cambiará las reglas del juego para los desarrolladores de juegos, y estamos deseando ayudarles en su crecimiento y expansión global”, celebró Vasiliy Pamukhin, Industry Head Gaming en Google.

“Hoy en día, los mejores videojuegos son aquellos que son divertidos de jugar y están preparados para crecer desde su lanzamiento. AWS for Games allana el camino para que todos los desarrolladores creen, ejecuten y desarrollen experiencias increíbles para todos los jugadores, contando con una infraestructura en la nube escalable, fiable y rentable. La nube de AWS libera tiempo a los desarrolladores proporcionándoles soluciones en todas las fases del desarrollo de sus juegos, desde las tareas de creación hasta la predicción de registros, bajas y la retención de jugadores mediante análisis y aprendizaje automático. En AWS for Games ayudamos a crear los mejores juegos del mundo, y estamos encantados de apoyar a los participantes de Game Drive de MY.GAMES en su camino hacia el éxito mundial”, afirma Liam McClary, Director General de AWS for Games para EMEA.

Los eventos online de Game Drive incluirán sesiones educativas y mesas de debate sobre los temas más relevantes del sector (como el diseño de juegos, el marketing, la producción y las operaciones en tiempo real), casos prácticos y sesiones AMA, que proporcionarán una visión exclusiva y oportunidades de debatirlos en directo con los principales expertos del sector de Google, AWS for Games, data.ai y Unity.

Los eventos presenciales se celebrarán en colaboración con grandes conferencias del sector, y el primero tendrá lugar el 23 de mayo en Malmö (Suecia), en el marco de la Nordic Game Conference. Los participantes tendrán la oportunidad de reunirse y establecer contactos con los mejores expertos de MGVC, Google, AWS for Games, Data.ai y Unity, recibir información detallada sobre sus proyectos y debatir sobre posibles inversiones in situ.

Game Drive se puso en marcha, en colaboración con Google, en 2020 con el objetivo de ayudar a los estudios de juegos emergentes a ampliar sus proyectos y expandirse internacionalmente. En el transcurso de las dos primeras temporadas, MGVC y Google recibieron más de 100 solicitudes de desarrolladores de Europa, África y Oriente Medio, y ayudaron a numerosos estudios a ampliar sus proyectos y llegar a mercados internacionales.