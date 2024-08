Granada: WiPay no necesita una licencia para operar

Por staff

13/08/2024

(Granada) El Gobierno de Granada dice que seguirá contratando a WiPay Caribbean, con sede en Trinidad, para proporcionar transacciones electrónicas sin efectivo a los destinatarios del programa de libros escolares y uniformes, aunque el organismo regulador de servicios financieros de la isla ha revocado la licencia de la empresa para operar en Granada.

Un aviso con fecha del 3 de julio de 2024 en el sitio web de la Autoridad de Granada para la Regulación de Instituciones Financieras (GARFIN) decía que la licencia emitida a WiPay había sido revocada, lo que la hacía elegible para operar en Granada.

“De conformidad con las disposiciones de la Sección 33 (1) (a) de la Ley de Negocios de Servicios Monetarios Cap 198A, la Autoridad de Granada para la Regulación de Instituciones Financieras (GARFIN), como Autoridad responsable de los Negocios de Servicios Monetarios, por la presente revoca la licencia de WiPay Grenada Ltd con efecto inmediato. Se solicita al público en general, incluidas las personas interesadas en hacer negocios con esta entidad, que tomen nota del contenido de este Aviso y se orienten en consecuencia”, decía el aviso.

Pero el Ministro de Educación, David Andrews, dijo en una conferencia de prensa que el gobierno de Dickon Mitchell, a través del Ministerio de Educación, se asociará con WiPay Caribbean para el Programa de Asistencia para Becas Digitales para Estudiantes y que los agentes de la compañía recibirán capacitación en los próximos días.

Andrews dijo que el ministerio emitiría a los beneficiarios de las becas un sistema de códigos QR generados, que se podrían canjear en los comercios participantes por útiles escolares y uniformes, eliminando el costo asociado con la impresión de cheques.

Cuando se le preguntó sobre la reciente revocación de la licencia de WiPay para operar en Granada, Andrews dijo a los periodistas que la compañía no necesita estar certificada por GARFIN para operar en Granada.

“En lo que respecta a WiPay, contratamos a GARFIN y también contratamos a WiPay, lo que descubrimos es que WiPay solo proporciona una plataforma para transacciones sin efectivo, no necesitan estar certificados por GARFIN.

“Nos enteramos de eso y, por lo tanto, no era necesario que se volvieran a certificar, eso es lo que nos dijeron los funcionarios de GARFIN”, dijo a los periodistas.

Andrews explicó además que WiPay está certificado por la Bolsa de Valores del Caribe Oriental (ECSE).

“Por lo tanto, nos sentimos cómodos al dejarnos guiar por GARFIN, que todavía estaba en una muy buena posición para seguir ofreciendo los servicios porque no realizaban transacciones directas en efectivo y, por lo tanto, las regulaciones de GARFIN no necesitaban certificarlos y no tenían que renovar ese documento”, dijo.

Lanzado en octubre de 2001 y operando desde St Kitts, el ECSE es el mercado de valores regional establecido por el Banco Central del Caribe Oriental (ECCB) y autorizado bajo la Ley de Valores de 2001, un cuerpo legislativo regional uniforme que rige las actividades del mercado de valores.

La semana pasada, WiPay firmó un nuevo contrato multimillonario de tres años con el gobierno de Granada para digitalizar los pagos en la isla.

El acuerdo, llamado GovPay, entró en vigencia el jueves con el Ministerio de Educación, para su programa de subvenciones para libros. GovPay permite al ministerio enviar dinero instantáneamente a sus ciudadanos para comprar libros, en línea o en la tienda.

En una entrevista con Guardian Media, el fundador y director ejecutivo de WiPay, Aldwyn Wayne, nacido en Point Fortin, dijo que WiPay tiene una excelente relación con todas las administraciones de Granada, especialmente con la actual. La firma de este contrato por tres años es una muestra de ello.

“Así que, como saben, los mal informados siempre estarán mal informados. Mi trabajo es centrarme en proporcionar el mejor valor posible a esta región. Y sé que el gobierno de Granada está muy agradecido por las soluciones y las asociaciones que hemos tenido en los últimos años y para el futuro próximo”, dijo el empresario.

Al explicar cómo funciona la plataforma GovPay, Wayne dijo que alguien en el Ministerio de Educación de Granada solo tiene que pulsar un botón para facilitar a los ciudadanos quiénes son elegibles para obtener la subvención. El dinero aparece en el teléfono del destinatario, lo que le permite ir a cualquier librería para comprar libros y material escolar.

“Es un gran logro saber que creamos la aplicación, creamos la solución, que ha sido examinada durante los últimos años por diferentes administraciones y que ahora es increíble firmar un contrato a largo plazo con el gobierno”, dijo Wayne.

En su sitio web, WiPay afirma que la tecnología de subvenciones ha sido utilizada por ONG, entidades estatales y entidades gubernamentales en todo el Caribe.

Un logro notable incluye la distribución exitosa de una solución de pago de subvenciones de JM$4 mil millones en Jamaica, que atendió a más de 40.000 personas en colaboración con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MLSS) en Jamaica durante la pandemia.

Aprovechando los desembolsos basados ​​en códigos QR, los destinatarios podían canjear fondos en varias ubicaciones comerciales en toda la isla, lo que subraya aún más el historial de WiPay en la distribución eficaz de subvenciones.

Además, la empresa de pagos dijo que esta solución no sólo agiliza el proceso de distribución, sino que también aborda las preocupaciones relacionadas con el tiempo, el costo, el robo y el uso indebido de los fondos.

Ampliación de la oferta

En junio, WiPay anunció varios desarrollos que ampliarían la oferta de la empresa a las personas del Caribe.

WiPay dijo que está transformando el panorama de las remesas en la región con un producto de empresa a cliente, la aplicación COLOUR.

En asociación con RIA, la segunda empresa de remesas más grande del mundo, WiPay dijo que había pasado los últimos 24 meses desarrollando soluciones de remesas directas a la billetera y a la cuenta bancaria.

“La aplicación COLOUR, diseñada para hacer que las remesas sean más accesibles y eficientes, está destinada a cambiar la forma en que las personas en Trinidad y Tobago reciben dinero. En lugar de hacer cola para cobrar las remesas, los usuarios ahora pueden recibir fondos directamente en sus cuentas de empresas de remesas establecidas como RIA y PayPal, lo que facilita que los amigos y familiares en el extranjero envíen dinero al instante”, según un comunicado de prensa de la empresa de soluciones de pago.

“WiPay combina lo tradicional con lo nuevo para revolucionar el espacio de las remesas. Con COLOUR, los usuarios pueden recibir dinero al instante de empresas de remesas establecidas como RIA, así como de PayPal y otros servicios de pago populares”, dijo John Mollenthiel, director de operaciones y director nacional de T&T en WiPay.

También en junio, WiPay anunció una asociación con Aeropost, un proveedor líder mundial de tecnología logística, que permite a los clientes de Trinidad y Tobago utilizar su moneda local (TTD) para transacciones internacionales, superando las limitaciones cambiarias (FX) y mejorando las opciones de pago para el comercio electrónico transfronterizo.

“Entendemos las dificultades que enfrentan nuestros clientes con el acceso limitado al dólar estadounidense debido a las restricciones cambiarias”, dijo Gillian Rodríguez Clark, directora de Aeropost para el Caribe Oriental. “Nuestra asociación con WiPay permite a los trinitarios comprar en todo el mundo utilizando su moneda local, lo que hace que el comercio electrónico transfronterizo sea más accesible y conveniente tanto para nuestros clientes B2C como B2B. Este nuevo servicio, junto con beneficios como nuestra dirección libre de impuestos en EE. UU., el programa de devoluciones sin complicaciones, la aplicación móvil, los cargos basados ​​en el peso real y la solución Smart Locker Last Mile, nos distingue y empodera a nuestras comunidades al conectarlas con los mercados globales”.

WiPay adquirió Travelele.com, una empresa de viajes en línea con sede en Miami, en junio, destacando que la medida le permitirá a WiPay expandir las capacidades de su COLOUR App Marketplace, brindando beneficios significativos a los viajeros del Caribe y posicionándolo como un competidor importante para las plataformas de reserva de viajes establecidas como Expedia, Hotels.com y Trivago.

Fuente: The Guardian Trinidad & Tobago

