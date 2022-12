Graphenea lanza KIVORO, una empresa derivada de productos químicos especializados

Por staff

18/12/2022

SAN SEBASTIÁN, España, Dec. 18, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Graphenea S.A., una productora líder mundial de grafeno, ha lanzado una empresa derivada. KIVORO es una empresa de productos químicos especializados que se centra en la creación de soluciones para una serie de retos industriales.

Let’s go faster! (¡Vamos más rápido!) El eslogan de KIVORO, que alude a la agilidad y a la velocidad al colaborar con la empresa y, en combinación con su enfoque keep-it-simple (mantener la sencillez), están dando nueva vida al sector de productos químicos especializados. Jeremey Shipp, Director de Ventas de KIVORO, señala: «Estamos trabajando en desafíos industriales desafiantes, pero no nos resulta complicado hacerles frente. Entendemos que nuestros clientes están buscando soluciones, no problemas, y somos una organización ágil y con un claro sentido de dirección».

Quality Control

Analysis of a specialty chemical

Quality Control

Conducting quality control analysis

KIVORO va más allá del grafeno, comenta Jesús de la Fuente, Director Ejecutivo: «KIVORO se creó para permitirnos comercializar nuestras soluciones industriales actuales e ir más allá del grafeno. Mantendremos nuestra experiencia líder en carbono y nanomateriales de manera natural, pero estamos firmemente enfocados en desarrollar los productos químicos especializados adecuados para los retos industriales de nuestros clientes a fin de lograr eficiencias operativas y la reducción de emisiones».

Kivoro Plant

Specialty chemical production plant

Kivoro Plant

Specialty chemical production plant

KIVORO trabaja con muchas industrias de la construcción, recubrimientos, filtración, compuestos y otras. Han desarrollado varios aditivos de alto rendimiento que van desde su Cement Enhancer hasta el almacenamiento de energía, compuestos, adhesivos, látex de caucho, recubrimientos y otros. Uno de los logros de los que están más orgullosos es su estado neto cero. Jesús de la Fuente, Director Ejecutivo, comentó: «Somos implacables en nuestra búsqueda de mejoras para lograr grandes resultados con un impacto positivo en el rendimiento y el planeta. Todos nuestros productos son neutros en carbono y, en la mayoría de los casos, permiten a nuestros clientes mejorar su huella de carbono y ahorrar dinero al mismo tiempo».

Specialty Chemical Production

Head of Production, Xabier Ulacia overseeing production

Acerca de Graphenea

Graphenea es una empresa tecnológica creada en 2010 especializada en la producción de grafeno, con clientes en más de 60 países y oficinas en San Sebastián (España) y Boston (EE. UU.). Graphenea apoya a sus clientes mediante la producción de nuevas formas de grafeno, desde transistores de efecto de campo de grafeno hasta óxidos de grafeno, al tiempo que mantiene su liderazgo en el sector en expansión de la producción de grafeno.

Acerca de KIVORO

KIVORO es una empresa derivada de Graphenea y es la culminación de muchos años de trabajo en el sector de los aditivos y la nanotecnología, en el que han acumulado amplios conocimientos y experiencias intersectoriales en productos químicos especializados. KIVORO ha sido creada para mejorar y agregar valor a los productos de los clientes, mediante el diseño del mejor aditivo químico para su aplicación.

Comuníquese con nosotros

info@kivoro.com

www.kivoro.com

Las fotografías que acompañan a este anuncio están disponibles en:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/44bb2fda-55bc-4770-ac27-5bea4b11d156

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1d48c8e0-f6bb-42f0-9934-057015eab749

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c00a710b-9146-4372-a4ea-7438fa2ce847

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4f8a96e2-482b-466b-9064-59b3165446bb

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/59231d91-7cad-4edc-84c1-159ffe1e6f67

Copyright © 2022 GlobeNewswire, Inc.