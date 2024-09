Grave! Argentina autorizará un desmonte gigante a empresarios estadounidenses

Por staff

29/09/2024

(Argentina) “El gobierno de Saenz – provincia de Salta – prepara los trámites para legalizar la impunidad y el ecocidio: mientras realiza audiencias públicas para autorizar enormes desmontes a grandes productores agropecuarios, propone en la legislatura una flexibilización de la ley provincial de bosques”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace.



La audiencia pública para autorizar a la firma Quebracho Colorado S.A. a la destrucción de11.955 hectáreas de bosques, con fines agroganaderos, en la finca “Chaguaral” fue convocada por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Salta, para el próximo 18 de octubre en la localidad de Orán. La empresa tiene varios pedidos de desmontes en la provincia por más de 68.000 hectáreas, de las cuales ya desmontó más de 17.200 hectáreas.



La corporación fue denunciada por Greenpeace en 2013 por un desmonte que afectó a lascomunidades wichi de El Traslado, Pozo El Bravo y Desemboque.



Además de esta audiencia, el gobierno de Salta realizó otras entre noviembre del año pasado y septiembre de este año, para autorizar el desmonte de 47.300 hectáreas a varias empresas.



La organización ecologista elaboró a comienzos de este año un documento señalando cuáles son los puntos de la propuesta de actualización de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta que violan lo establecido por la Ley Nacional de Bosques: permite desmontes en una superficie sumamente excesiva; valida los desmontes ilegales ya realizados y no obliga a su restauración; incluye una categoría que no existe, la de color marrón, para autorizar desmontes en bosques actualmente protegidos; fragmenta el territorio de grandes mamíferos como el yaguareté; y no fueron consultadas previamente todas las comunidades indígenas.



“La nueva ley de bosques de Salta tendría una categoría color marrón, que abarca 3 millones de hectáreas, y que no existe en lo establecido por la Ley Nacional de Bosques. Así se busca permitir desmontes donde hasta hoy no se puede. De sancionarse, iremos a la Corte de Justicia de la Nación para frenar esta catástrofe para los bosques y para las comunidades indígenas y campesinas”, advirtió Giardini.

Según datos oficiales, desde la sanción de la Ley Nacional de Bosques a fines de 2007 hasta fines de 2022 en la provincia de Salta se desmontaron 714.052 hectáreas.

Ver más: Debemos exigir una ley que penalice el “ecocidio”

Ver más: Sequía y calor extremo arrasan Brasil

Ver más: Crisis climática causa megatsunami de nueve días