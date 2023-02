Greenwashing: No te creas todo lo que te dicen

13/02/2023

Greenwashing, también llamado “brillo verde”, es una forma de publicidad o marketing en el que las relaciones públicas verdes y el marketing verde se utilizan engañosamente para persuadir al público de que los productos, objetivos y políticas de una organización son respetuosos con el medio ambiente.

Diferentes empresas se aprovechan de la nueva ola ecológica para aumentar sus ventas afirmando que sus compañías o servicios son “más sustentables” o “más verdes”, que están comprometidos con la Tierra o que los envases son menos contaminantes. La realidad es que poco se sabe si lo que dicen es cierto o no.

“Las estrategias climáticas de la mayoría de las empresas están atascadas en compromisos ambiguos, planes de compensación que carecen de credibilidad” y programas que no contemplan todas las emisiones que genera cada multinacional, concluye el informe Monitor de Responsabilidad Climática Corporativa, que han elaborado NewClimate Institute y Carbon Market Watch.

Los investigadores de estas dos organizaciones han seleccionado a las empresas que se presentan como más ambiciosas y son líderes en sus sectores. Solo el gigante del transporte Maersk tiene una estrategia climática calificada como “razonable” en el estudio.

Los planes de otras ocho empresas (Apple, ArcelorMittal, Google, H&M Group, Holcim, Microsoft, Stellantis y Thyssenkrupp) tienen un nivel “moderado de integridad”, mientras que las 15 empresas restantes tienen una integridad baja o muy baja. En el estudio solo está incluida una compañía española, Inditex, que recibe una calificación de “baja integridad”.

“Las promesas climáticas de las empresas para 2030 están muy por debajo de la ambición requerida”, abunda el estudio. Además, esos compromisos en muchas ocasiones no contemplan todo el ciclo de la actividad del negocio. En otro casos, “los objetivos para 2030 son engañosos debido a la dependencia de la compensación”.

Eduardo Posada, miembro de NewClimate Institute y uno de los autores del estudio, lo explica así: “El uso de offsets [compensaciones] es uno de los principales elementos que hacen que un compromiso de carbono neutral signifique muy poco en términos de reducción de emisiones y mitigación del cambio climático. Un compromiso de carbono neutral es engañoso si en realidad significa que la compañía va a reducir 20% de sus emisiones y a compensar o neutralizar el resto”.

Los analistas concluyen que las 24 empresas incluidas en la muestra “planean compensar entre el 23% y el 45% de su huella de emisiones” actual para poder alcanzar sus promesas de largo plazo de neutralidad de carbono, algo que se considera inasumible.

Vacíos legales

“Se hace creer a los consumidores que un producto es ecológico, cuando en realidad no lo es. Las marcas se amparan en los vacíos legales de la certificación y pueden afirmar que su producto es orgánico, natural u otras categorías parecidas que carecen de significado. Son objetos que no son diferentes al original, sin tener un impacto positivo y con una estrategia que los muestra como más ecológicos. Por ejemplo, empaquetados con cartón que, cuando lo abrís, el contenido está guardado en una bolsa de plástico. El greenwashing es un problema enorme, porque corre el foco de la necesidad de cambios”, explica Bruno Sirote, miembro de la organización Jóvenes por el Clima, la ONG que representa en Argentina a la Fundación Fridays for Future, el movimiento ambientalista fundado por Greta Thunberg.

“El greenwashing es la manera que encontró el mercado de internalizar la creciente preocupación por problemáticas socioambientales sin cambiar sustancialmente nada”, asegura la militante ambiental Mercedes Pombo, parte del Grupo Asesor de la Sociedad Civil de ONU Mujeres. “Que el sector privado incorpore en sus negocios la conciencia ambiental, cada vez más presente en los consumidores, no es negativo, al contrario, el problema es que es una forma de convertir esta conciencia en un negocio y neutralizarla”.

Greenpeace demanda a Von Der Leyen

Greenpeace ha anunciado este jueves que llevará a la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por la inclusión del gas fósil y la energía nuclear en la lista de inversiones sostenibles de la UE. Ha tomado esta decisión tras rechazar Bruselas la solicitud formal de la organización ecologista para abandonar el lavado verde o ‘greenwashing’ del gas fósil y la energía nuclear.

“Lucharemos contra esta falsa etiqueta verde en los tribunales. Estudiaremos la respuesta de la Comisión, pero su inmenso cinismo sobre los combustibles fósiles y la energía nuclear es puro lavado verde, y podemos probarlo. Los mismos contaminadores que Ursula von der Leyen quiere premiar con una etiqueta sostenible son los responsables de muchas de las terribles dificultades que enfrenta la gente hoy en día, como el aumento de los precios y la emergencia climática”, ha señalado la responsable de la campaña de Finanzas Sostenibles de Greenpeace, Ariadna Rodrigo.

La organización medioambiental presentará el próximo mes de abril una demanda ante el TJUE, y recuerda que el Gobierno austriaco también va a demandar a la Comisión Europea por su lavado verde del gas y la energía nuclear.