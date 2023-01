Grupo de Energía Limpia y Gases Industriales de Nikkiso adquiere Cryotec Anlagenbau GmbH, Wurzen, Alemania

09/01/2023

TEMECULA, California, Jan. 09, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — El Grupo de Energía Limpia y Gases Industriales (“Grupo”) de Nikkiso Cryogenic Industries, parte de Nikkiso Co., Ltd (Japón), firmó un acuerdo para la adquisición de Cryotec Anlagenbau GmbH, (Wurzen cerca de Leipzig, Sajonia, Alemania) por una cantidad no revelada.

Cryotec, una empresa global de ingeniería y construcción de plantas ofrece servicios de planificación, gestión de proyectos, fabricación e ingeniería de plantas de separación y licuefacción de aire montadas en skid y en contenedores y tecnologías de CO2 que ofrecen soluciones personalizadas a sus clientes.

Cryotec operará como parte de las instalaciones de GmbH del Grupo, con sede en Neuenburg am Rhine, Alemania. El Grupo está compuesto por seis unidades de negocio funcionales: Bombas criogénicas, sistemas de intercambio de calor, sistemas de proceso, combustible y soluciones, infraestructura energética y proyectos estratégicos y servicio.

“Nuestra adquisición de Cryotec permitirá al Grupo expandir nuestra presencia en Europa y ampliar nuestra experiencia en tecnologías de captura de carbono y biogás”, según Ole Jensen, vicepresidente para Europa.

“Esperamos traer Cryotec a nuestra familia Nikkiso. Esta adquisición representa nuestra pasión por ofrecer productos y servicios eficaces y basados en rendimiento “, según Peter Wagner, director ejecutivo de Cryogenic Industries y presidente del Grupo.

Esta adquisición representa su compromiso y apoyo al mercado europeo. La adquisición se espera que cierre durante el primer trimestre de 2023

ACERCA DE CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc. (ahora miembro del grupo de empresas Nikkiso Co., Ltd.) fabrica y da servicio a equipos de procesamiento de gas criogénico diseñados (bombas, turboexpansores, intercambiadores de calor, etc.) y plantas de proceso para gases industriales, licuefacción de gas natural (GNL), licuefacción de hidrógeno (LH2) y ciclo orgánico Rankine para recuperación de calor residual. Cryogenic Industries, fundada hace más de medio siglo, es la empresa matriz de ACD, Nikkiso Cryo, Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions,Cosmodyne y Cryoquip y un grupo comúnmente controlado de aproximadamente 20 entidades operativas.

Para más información visite www.NikkisoCEIG.com y www.nikkiso.com .

CONTACTO DE MEDIOS:

Anna Quigley

+1.951.383.3314

aquigley@cryoind.com

