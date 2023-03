Grupo de Energía Limpia y Gases Industriales de Nikkiso anuncia expansión de instalaciones de ventas, servicios e ingeniería en África del Sur

21/03/2023

Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group (“Grupo”), parte de Nikkiso Co., Ltd (Japón) y que opera bajo Cryogenic Industries, Inc. (EE.UU.) se enorgullece de anunciar una nueva expansión de sus capacidades de ventas, servicio e ingeniería para el mercado africano. Desde sus instalaciones proveerán soporte para todos los productos del Grupo.

TEMECULA, California, March 21, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — El Grupo de Energía Limpia y Gases Industriales de Nikkiso (Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group), (“Grupo”), parte del grupo de empresas Nikkiso Co., Ltd (Japón) y que opera bajo Cryogenic Industries, Inc. (EUA), se enorgullece de anunciar una nueva expansión de sus capacidades de ventas, servicio e ingeniería para el mercado africano. Desde sus instalaciones proveerán soporte para todos los productos del Grupo.

Ubicada en Waterfall, KZN, Sudáfrica, la instalación fue establecida para proveer una presencia más fuerte en África y apoyar el centro de ingeniería y el centro económico de Sudáfrica. Los ingenieros locales y el soporte de servicio de campo aportarán un conocimiento específico de la región y mercados locales, lo que permitirá soluciones altamente personalizadas.

Además de ofrecer ventas técnicas para todos los productos del Grupo, agregaron un equipo encargado de la unidad de separación de aire que incluye atención al cliente. El soporte de ingeniería adicional proveerá optimización de procesos y diseño y soluciones innovadoras para la región. La instalación también proporcionará equipos de GNL, para apoyar la gran expansión de gas natural en Mozambique, y el potencial desarrollo de oleoductos virtuales para combustible de GNL para mitigar la crisis de electricidad.

“Esta expansión nos posiciona para poder responder rápidamente a las crecientes necesidades energéticas de África y ofrecer un mayor servicio y apoyo a nuestros clientes con nuestra presencia local”, según Peter Wagner, director ejecutivo de Cryogenic Industries y presidente del Grupo.

Bruce van Dongen ejercerá como director general. Una instalación de servicios está planificada durante algún tiempo en el futuro, que soportará bombas y turboexpansores. Esta expansión representa su compromiso y apoyo al crecimiento del mercado africano.

ACERCA DE CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc. (ahora miembro del grupo de empresas Nikkiso Co., Ltd.) fabrica y da servicio a equipos de procesamiento de gas criogénico diseñados (bombas, turboexpansores, intercambiadores de calor, etc.) y plantas de proceso para gases industriales, licuefacción de gas natural (GNL), licuefacción de hidrógeno (LH2) y ciclo orgánico Rankine para recuperación de calor residual. Cryogenic Industries, fundada hace más de medio siglo, es la empresa matriz de ACD, Nikkiso Cryo, Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, Cosmodyne y Cryoquip y un grupo comúnmente controlado de aproximadamente 20 entidades operativas.

Para más información visite, www.nikkisoCEIG.com y www.nikkiso.com .

CONTACTO DE MEDIOS:

Anna Quigley

+1.951.383.3314

aquigley@cryoind.com

