Grupo de Energía Limpia y Gases Industriales de Nikkiso anuncia su primera prueba FAT in situ en su instalación marítima en Busan, Corea

11/01/2023

TEMECULA, California, Jan. 11, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — El Grupo de Gases Industriales y Energía Limpia de Nikkiso (El “Grupo” – Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group), parte del grupo de empresas Nikkiso Co., Ltd (Japón), se enorgullece en anunciar su primera prueba FAT in-situ en su nueva instalación marítima en Busan, Corea. Este logro representa su compromiso y apoyo al crecimiento del mercado coreano.

Desde julio de 2022, se fabrican skids de bomba de alta presión en las instalaciones de 4.000 metros cuadrados. La exitosa conclusión de esta prueba FAT para Hapag Lloyd AG (para el mayor sistema de suministro de gas combustible), demuestra las capacidades de su fábrica y su instalación de prueba LN2 (nitrógeno líquido). Esta instalación continúa ofreciendo el apoyo para poner en servicio y mantenimiento anteriormente proporcionado. Con las capacidades de fabricación y prueba de skids de bombas HP, ahora ofrecen soluciones navales de sistema completo a sus clientes.

La prueba FAT es obligatoria antes de la entrega del skid, que comprueba el rendimiento general (es decir, caudal máximo de bomba, rendimiento del vaporizador, sistema de aceite lubricante (LO), sistema de purga de nitrógeno, válvulas criogénicas, etc.). Debe ser presenciado por el armador, sociedad de clase y clientes, verificando que el producto cumpla con sus requisitos de rendimiento.

Según Jay Lee, gerente general para Corea, Nikkiso ACD es el proveedor preferido de plataformas de gas combustible para la industria de construcción marítima coreana durante más de 20 años! Con nuestra nueva instalación de empaque y pruebas de plataformas deslizantes (skids) localizada cerca de los astilleros en Corea, ahora tenemos aún mayor capacidad para ofrecer soporte local y satisfacer las demandas global navales”.

“Este es un próximo paso importante para nuestro Grupo y el mercado marítimo impulsado por GNL, y un beneficio ampliado para nuestros clientes del sector naval. Nikkiso CE&IG hoy puede ofrecer y comprobar sistemas completos y apoyar a nuestros clientes con una solución llave en mano”, según Peter Wagner, director ejecutivo de Cryogenic Industries y presidente del Grupo.

Información de Contacto:

Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases – Corea

Oficina Matriz y Fabrica: 83, Nosansanupjung-ro, Gangseo-gu, Busan, 46752, oficina sucursal, Corea: #1912, 170, Gwanggyojungang-ro, Yeongtong-gu, Suwon, Gyeonggi-do, 16614, Corea

info@NikkisoCEIG-Korea.com

ACERCA DE CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc. (ahora miembro del grupo de empresas Nikkiso Co., Ltd.) fabrica y da servicio a equipos de procesamiento de gas criogénico diseñados (bombas, turboexpansores, intercambiadores de calor, etc.) y plantas de proceso para gases industriales, licuefacción de gas natural (GNL), licuefacción de hidrógeno (LH2) y ciclo orgánico Rankine para recuperación de calor residual. Cryogenic Industries, fundada hace más de medio siglo, es la empresa matriz de ACD, Nikkiso Cryo, Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions,Cosmodyne y Cryoquip y un grupo comúnmente controlado de aproximadamente 20 entidades operativas.

Para más información visite, www.nikkisoCEIG.com y www.nikkiso.com .

CONTACTO DE MEDIOS:

Anna Quigley

+1.951.383.3314

aquigley@cryoind.com

