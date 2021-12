Grupo de Energía Limpia y Gases Industriales de Nikkiso anuncia una instalación completa de abastecimiento de hidrógeno líquido para Unitrove

08/12/2021

TEMECULA, California, Dec. 08, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — El Grupo de Energía Limpia y Gases Industriales (Grupo) de Nikkiso Cryogenic Industries, una subsidiaria de Nikkiso Co., Ltd (Japón), se enorgullece en anunciar su participación en el diseño de instalación de abastecimiento de una nueva instalación completa de abastecimiento de hidrógeno líquido (LH 2 ) con Unitrove.

Nikkiso CE&IG y Unitrove trabajan conjuntamente para desarrollar soluciones para el futuro, en particular con relación a LH 2 . Para este proyecto, el Grupo proporcionó equipos personalizados de dos de sus Unidades Funcionales: un depósito de su unidad de Intercambiadores de Calor (Cryoquip) y la unidad de Bombas Criogénicas (ACD).

“Estamos muy contentos y orgullosos de formar parte de uno de los primeros proyectos de instalaciones de abastecimiento de hidrógeno líquido (LH 2 ) del mundo y de las soluciones impulsadas a ser más energéticamente eficaces para el mercado marítimo”, según Ole Jensen, vicepresidente del Grupo de Energía Limpia y Gases Industriales para Europa

El sistema de abastecimiento está en exposición en la Conferencia Ambiental COP26 de las Naciones Unidas en Glasgow, abierta hasta el 12 de noviembre de 2021. Se espera que la instalación esté finalizada en 2022.

Este será el primero de varios proyectos previstos que se concluirán en 2022.

