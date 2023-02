Grupo de Energía Limpia y Gases Industriales de Nikkiso cierra adquisición de Cryotec Anlagenbau GmbH, Wurzen, Alemania

07/02/2023

TEMECULA, California, Feb. 07, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — El Grupo de Energía Limpia y Gases Industriales de Nikkiso (Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases Group), (“Grupo”), parte del grupo de empresas Nikkiso Co., Ltd (Japón), y que opera bajo Cryogenic Industries, Inc. (EE.UU.), cerró la adquisición de Cryotec Anlagenbau GmbH (Cryotec), localizada en Wurzen, Sajonia, Alemania por un valor no revelado.

Cryotec, una empresa global de ingeniería y construcción de plantas, ofrece servicios de planificación, gestión de proyectos, fabricación e ingeniería de plantas de separación y licuefacción de aire montadas en skid y en contenedores y tecnologías de CO2 que ofrecen soluciones personalizadas para sus clientes.

Cryotec operará como parte de las instalaciones de GmbH del Grupo, con sede en Neuenburg am Rhine, Alemania.

El Grupo está compuesto por seis unidades de negocio funcionales: Bombas criogénicas, sistemas de intercambio de calor, sistemas de proceso, combustible y soluciones, infraestructura energética y proyectos estratégicos y servicio. Cryotec actuará como el centro de competencia y producción del Grupo de Energía Limpia y Gases Industriales de Nikkiso en Europa.

“Nikkiso promoverá y venderá globalmente los paquetes de soluciones inteligentes de Cryotec que reducen y recuperan las emisiones de dióxido de carbono y apoyan aún más los objetivos de sostenibilidad del Grupo. Cryotec tendrá acceso total a las tecnologías innovadoras desarrolladas en California y en otros lugares del Grupo Nikkiso y ofrecerá paquetes, soluciones y estaciones localizadas para LH2 (hidrógeno líquido) LNG (gas natural licuado), amoníaco y aplicaciones de almacenamiento de energía en Alemania y Europa. Apoyamos el crecimiento de Cryotec, con la adición de recursos y aumento de nuestras actividades de fabricación y montaje en Sajonia y el suministro de soluciones de Cryotec a Alemania y el mercado global”, según Peter Wagner, director ejecutivo de Cryogenic Industries y presidente del Grupo.

El primer ministro de Sajonia, Michael Kretschmer, dijo: “La adquisición de Cryotec Anlagenbau por Nikkiso fortalece la internacionalización de una empresa tradicional sajona de Wurzen. Nikkiso cuenta con experiencia global en energía renovable, hidrógeno y almacenamiento de energía. Las energías renovables e hidrógeno verde juegan un rol decisivo en alcanzar los objetivos energéticos y climáticos en Sajonia. El Estado Libre de Sajonia ya es un lugar importante para la investigación y aplicación de tecnologías de hidrógeno. Estoy encantado de que Nikkiso contribuya su experiencia a Sajonia en el futuro”.

“Nikkiso podrá ayudar con la realización de este proyecto, así como con el suministro y servicio de estaciones de llenado de hidrógeno líquido y GNL en el mercado europeo”, según Ole Jensen, vicepresidente de Europa. Esta adquisición representa nuestro compromiso y apoyo a los objetivos de la Unión Europea de ser climáticamente neutrales para 2050.

La fecha efectiva de la adquisición fue el 3 de febrero de 2023.

ACERCA del Grupo de Energía Limpia y Gases Industriales de Nikkiso

El Grupo de Energía Limpia y Gases Industriales de Nikkiso, (Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group, es parte de la División Industrial de Nikkiso co. Lt., Japón. El grupo opera en Estados Unidos bajo el nombre de Cryogenic Industries, Inc. (miembro de Nikkiso Co., Ltd.). Las empresas miembros del grupo fabrican y dan servicios para equipos de procesamiento de gas criogénico diseñados (bombas, turboexpansores, intercambiadores de calor, etc.) y plantas de proceso para gases industriales, licuefacción de gas natural (GNL), licuefacción de hidrógeno (LH2) y ciclo orgánico Rankine para recuperación de calor residual. Cryogenic Industries, fundada hace más de medio siglo, es la empresa matriz de ACD, Nikkiso Cryo, Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions,Cosmodyne y Cryoquip y un grupo comúnmente controlado de aproximadamente 20 entidades operativas.

Para más información visite www.NikkisoCEIG.com y www.nikkiso.com.

