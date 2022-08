Grupo de Energía Limpia y Gases Industriales de Nikkiso gana varios contratos de estaciones de abastecimiento de hidrógeno en California y Corea del Sur

Por staff

25/08/2022

TEMECULA, California, Aug. 25, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — El Grupo de Energía Limpia y Gases Industriales (“CE&IG”) de Nikkiso, parte del grupo de empresas Nikkiso Co., Ltd (Japón), se enorgullece de ser el ganador de varios contratos para ofrecer más de una decena de estaciones de abastecimiento de hidrógeno (“HFS”) a clientes en California y Corea del Sur. Estas estaciones, destinadas a entrar en operaciones entre el cuarto trimestre de 2023 y el segundo trimestre de 2024, cubren estaciones de abastecimiento para vehículos livianos, pesados y de células de combustible de tránsito que necesitan abastecimiento de H35 y H70.

“Como miembro embajador de California Fuel Cell Partnership (CaFCP – Asociación de Célula Combustible de California) y líder central en tecnología criogénica, Nikkiso es fundamental para la conexión del ecosistema de hidrógeno para el avance de la agenda de energía limpia”, dijo Peter Wagner, director ejecutivo de Nikkiso CE&IG.

“Nos complace presentar ofertas comerciales y técnicas flexibles y escalables donde nuestros clientes más nos necesitan: desde fabricantes de equipos hasta soluciones llave en mano de EPC”, dijo Joseph Pak, presidente de Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions.

Las órdenes de compra tienen un valor combinado de casi US$ 60 millones. Nikkiso dedicó más de 150,000 pies cuadrados (14,000 metros cuadrados) de área útil para la producción masiva de estaciones de abastecimiento de hidrógeno en Murrieta, CA, Escondido, CA, Busan, Corea del Sur y Neuenbürg, Alemania. Cada estación será fabricada de conformidad con los requisitos de contenido local, incluyendo la Ley Buy America (Compras en América) para el mercado de Centros de Hidrógeno de Estados Unidos.

Comenzando con estos proyectos de estaciones de hidrógeno, el Grupo Nikkiso tiene como objetivo expandir aún más sus negocios relacionados con el hidrógeno, fortaleciendo así su participación en la cadena de suministro de hidrógeno y expansión al mercado global.

Acerca del Grupo de Gases Industriales y Energía Limpia de Nikkiso

CE&IG de Nikkiso forma parte del grupo de empresas Nikkiso Co., Ltd. Nikkiso Co. es una empresa pública de 1.4 mil millones de dólares. CE&IG está compuesto de cinco unidades funcionales distintas: Bombas criogénicas (ACD, Nikkiso Cryo), sistemas de proceso (Cosmodyne), sistemas de intercambio de calor (Cryoquip), servicios criogénicos (a través de 20 instalaciones globales) y soluciones criogénicas integradas (que ofrecen gestión centralizada de productos y desarrollo de proyectos). En 2020, CE&IG expandió aún más sus capacidades con la adquisición de lo que fue la División de Combustibles Alternativos de GP- Strategies. Esta adición establece otra importante instalación de fabricación en el sur de California. Reconocido como líder del mercado en diseño, ingeniería, fabricación, construcción y mantenimiento de infraestructura criogénica, esta instalación ofrece capacidades internas completas, desde ingeniería y permisos hasta fabricación, construcción y mantenimiento.

Desde hace más de medio siglo, Nikkiso es líder en la industria de Energía Limpia y lidera el cambio hacia un mundo más saludable. Con nuestra tecnología de abastecimiento de hidrógeno, Nikkiso se convirtió en un líder en la revolución del hidrógeno en evolución, incluyendo un proyecto en la primera instalación de abastecimiento de combustible de LH2 del mundo. Para más información visite, www.NikkisoCEIG.com .

Para más información visite, www.nikkisoCEIG.com y www.nikkiso.com .

CONTACTO DE MEDIOS:

Anna Quigley

+1.951.383.3314

aquigley@cryoind.com

Copyright © 2022 GlobeNewswire, Inc.