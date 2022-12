Grupo de Energía Limpia y Gases Industriales de Nikkiso obtiene Certificado de Sistema de Gestión de DNV y Certificación ISO 9001:2015

15/12/2022

TEMECULA, California, Dec. 15, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — El Grupo de Gases Industriales y Energía Limpia de Nikkiso (“Grupo”), parte del grupo de empresas Nikkiso Co., Ltd (Japón), se enorgullece de haber obtenido el Certificado de Sistema de Gestión de DNV y Certificación ISO 9001:2015. El premio fue entregado a George Pappagelis, presidente de la unidad de sistemas de procesos del grupo de Energía Limpia y Gases Industriales de Nikkiso. El certificado fue emitido a Cosmodyne LLC en Seal Beach, California.

ISO 9001 se define como el estándar internacional que especifica los requisitos para un sistema de gestión de calidad (SGC), ayuda a las empresas y organizaciones a ser más eficaces y mejorar la satisfacción del cliente. Al obtener e implementar la certificación ISO 9001 y el sistema de gestión estandarizado, podemos reducir los costos operativos, mejorar nuestros resultados, ofrecer una ventaja competitiva, mejorar la reputación y ofrecer mejores productos y servicios, ¡todo lo que finalmente beneficia a nuestros clientes!

“Creemos que la calidad es un proceso continuo que requiere que nunca dejemos de tratar de mejorar”, según George Pappagelis, presidente de Nikkiso Cosmodyne. “Nuestro sistema interno de acción correctiva ayuda a asegurar que todos nuestros sistemas internos, procesos futuros y diseños tengan el menor número de dificultades posible”.

La certificación ISO 9001 garantiza que la orientación de calidad esté presente en la vida de nuestros empleados en su trabajo diario.

ACERCA DE CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc. (ahora miembro del grupo de empresas Nikkiso Co., Ltd.) fabrica y da servicio a equipos de procesamiento de gas criogénico diseñados (bombas, turboexpansores, intercambiadores de calor, etc.) y plantas de proceso para gases industriales, licuefacción de gas natural (GNL), licuefacción de hidrógeno (LH2) y ciclo orgánico Rankine para recuperación de calor residual. Cryogenic Industries, fundada hace más de medio siglo, es la empresa matriz de ACD, Nikkiso Cryo, Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, Cosmodyne y Cryoquip y un grupo comúnmente controlado de aproximadamente 20 entidades operativas.

Para más información visite, www.nikkisoCEIG.com y www.nikkiso.com.

