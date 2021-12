Grupo de Energía Limpia y Gases Industriales de Nikkiso se convierte en miembro embajador de California Fuel Cell Partnership

Por staff

15/12/2021

TEMECULA, California, Dec. 15, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Grupo de Energía Limpia y Gases Industriales de Nikkiso (Grupo), una subsidiaria de Nikkiso Co., Ltd (Japón), se enorgullece en anunciar su integración a California Fuel Cell Partnership (CaFCP) como embajador.

La asociación está en el proceso de establecer 200 estaciones de abastecimiento de hidrógeno para 2025 para un futuro sostenible para automóviles, camiones y autobuses de cero emisiones. La integración a CaFCP es parte del compromiso del Grupo de liderar el cambio hacia un mundo más saludable. Además, el Grupo está expandiendo sus operaciones globales, con la apertura de una nueva instalación de ingeniería y servicio en Houston y Corea este año, y un nuevo centro en Alemania en 2022.

“Estamos muy contentos de ser parte de CaFCP para ofrecer alternativas de energía limpia y esperamos colaborar con otros miembros de CaFCP en el mercado de abastecimiento de células de combustible de hidrógeno”, según Peter Wagner, director ejecutivo de Grupo de Energía Limpia y Gases Industriales de Nikkiso.

Existen varios nuevos productos de hidrógeno en desarrollo, como las primeras bombas móviles de reabastecimiento de hidrógeno, bombas de hidrógeno alternativo de alta capacidad / alta presión y estaciones de reabastecimiento de hidrógeno líquido en contenedores. Esto se suma a su capacidad de ofrecer proyectos de ingeniería, adquisiciones y llave en mano completos.

ACERCA DE CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc. (ahora miembro de Nikkiso Co., Ltd.) fabrica equipos de procesamiento de gas criogénico diseñados y plantas de proceso a pequeña escala para las industrias de gas natural licuado (GNL), servicios de pozos y gas industrial. Cryogenic Industries, fundada hace más de 50 años, es la empresa matriz de ACD, Cosmodyne y Cryoquip y un grupo comúnmente controlado de aproximadamente 20 entidades operativas.

Para más información visite, www.nikkisoCEIG.com y www.nikkiso.com.

CONTACTO DE MEDIOS:

Anna Quigley

+1.951.383.3314

aquigley@cryoind.com

Copyright © 2021 GlobeNewswire, Inc.