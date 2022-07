Grupo de Gases Industriales y Energía Limpia de Nikkiso anuncia adición de instalaciones de fabricación de vaporizadores en Houston, Texas

Por staff

26/07/2022

TEMECULA, California, July 26, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — El Grupo de Gases Industriales y Energía Limpia de Nikkiso (“Grupo”), parte del grupo de empresas Nikkiso Co., Ltd (Japón), se enorgullece de anunciar otra expansión más de sus capacidades de fabricación. Esta expansión representa su compromiso y apoyo a sus clientes nacionales de gas industrial y energía limpia.

Sus nuevas instalaciones en Houston, Texas, están equipadas para fabricar y ofrecer vaporizadores ambientales, traer sus productos y soporte mucho más cerca de los mercados de la Costa Este y México, permitiendo tiempos de respuesta más cortos y costos de envío reducidos para estos mercados en crecimiento.

Nikkiso Cryoquip Houston ya está en operaciones y aumentando la producción total de la línea de productos vaporizadores de aire ambiente, con entregas para clientes ya en marcha.

“Estamos muy contentos de poder aumentar nuestro apoyo a esta importante región y ofrecer beneficios significativos a nuestros clientes”, según Chris Colizzi, presidente de Nikkiso Cryoquip. “Esta expansión ofrece una estructura de soporte sólida para el crecimiento futuro”.

La adición de las instalaciones de Houston también permite una capacidad expandida en las instalaciones del Grupo en Murrieta, California, para apoyar su creciente base de clientes en los segmentos del mercado de gases industriales y energético.

ACERCA DE CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc. (ahora miembro del grupo de empresas Nikkiso Co., Ltd.) fabrica y da servicio a equipos de procesamiento de gas criogénico diseñados (bombas, turboexpansores, intercambiadores de calor, etc.) y plantas de proceso para gases industriales, licuefacción de gas natural (GNL), licuefacción de hidrógeno (LH2) y ciclo orgánico Rankine para recuperación de calor residual. Cryogenic Industries, fundada hace más de medio siglo, es la empresa matriz de ACD, Nikkiso Cryo, Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, Cosmodyne y Cryoquip y un grupo comúnmente controlado de aproximadamente 20 entidades operativas.

Para más información visite, www.nikkisoCEIG.com y www.nikkiso.com .

CONTACTO DE MEDIOS:

Anna Quigley

+1.951.383.3314

aquigley@cryoind.com

