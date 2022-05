Grupo Procaps adquirirá Grupo Somar (incluyendo Química y Farmacia, Gelcaps y entidades relacionadas) de Advent International, ganando una importante presencia en México, el segundo mercado más grande de la región

18/05/2022

Esta adquisición reafirma la estrategia de Procaps Group de convertirse en una de las organizaciones farmacéuticas de más rápido crecimiento en América Latina.



Con ingresos netos de $184 millones en el año fiscal 2021, Grupo Somar es una de las compañías farmacéuticas independientes más relevantes de México.

MIAMI, EE.UU. – BARRANQUILLA, COL, May 17, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Procaps Group (NASDAQ: PROC) (“Procaps”), un conglomerado farmacéutico y de salud integrado líder en Latinoamérica, anunció hoy que ha llegado a un acuerdo definitivo para adquirir Grupo Somar (Incluyendo Grupo Farmacéutico Somar, Química y Farmacia y, Gelcaps y entidades relacionadas) de Advent International (“Advent”), uno de los más importantes inversores de capital privado del mundo.

Grupo Somar es una compañía farmacéutica integrada enfocada en el desarrollo, fabricación y comercialización de productos genéricos, de marca privada y OTC de marca de alta calidad dirigidos al mercado privado y que ofrece servicios CDMO en segmentos clave del mercado en México. Grupo Somar ofrece una cartera diversificada de productos en categorías clave y tiene sólidas capacidades de I+D y fabricación, operando seis modernas instalaciones de producción (dos de las cuales fabrican cápsulas de gelatina blanda) en México, incluidas tres plantas aprobadas por la FDA con la capacidad de exportar a los EE. UU.

Con un equipo gerencial altamente experimentado que ha impulsado un sólido desempeño operativo y financiero en los últimos años, Grupo Somar está bien posicionado para capitalizar el momento positivo por el que atraviesa el mercado mexicano y mantener un crecimiento constante en sus diferentes líneas de negocios. Grupo Somar generó aproximadamente US$184 millones en ingresos netos (sobre una base combinada esperada).

“Estamos encantados de compartir un hito importante en la consolidación de nuestra estrategia de largo plazo de adquisiciones de gran valor para nuestra organización”, dijo Ruben Minski, CEO del Grupo Procaps. “Creemos que la diversidad del portafolio de productos innovadores del Grupo Somar, junto con sus capacidades técnicas y de gestión, ayudarán a acelerar el crecimiento de los resultados de las ventas y utilidades del Grupo Procaps en el futuro cercano. Con esta adquisición, el Grupo Procaps continúa diversificando sus productos y geografías y afianzando su liderazgo en soluciones farmacéuticas innovadoras de administración oral. Estamos emocionados de finalmente tener presencia física en México, un país al cual admiramos hace muchos años y es un logro en el que hemos estado trabajando persistentemente. Este anuncio marca un hito en los 45 años de trayectoria de nuestra Organización. El Grupo Procaps salió a la bolsa en septiembre de 2021 para concretar adquisiciones como esta.”

Alejandro Weinstein, Presidente del Comité de Fusiones y Adquisiciones de Grupo Procaps, agregó: “Grupo Somar representa un paso adelante en nuestra estrategia de consolidación regional, ampliando nuestro alcance en México, que anticipamos representará aproximadamente el 30% de los ingresos totales de las empresas combinadas, con la expectativa de crecer aún más. Creemos que la combinación de Grupo Somar y Procaps impulsa su posición como una compañía farmacéutica integrada panregional líder en América Latina y representa una oportunidad única para concretar no solo capacidades de innovación significativas, sino también sinergias a través de oportunidades de venta cruzada y eficiencias de costos.”

“Estamos orgullosos de la plataforma farmacéutica que hemos construido y estamos entusiasmados con el resultado, que solo fue posible gracias a la dedicación y el esfuerzo colectivo del sólido equipo directivo del Grupo Somar”, dijo Ariel Blumenkranc, Director General de Advent en México. “Creemos que Procaps es una muy buena organización dentro de la que Grupo Somar y su equipo directivo seguirán creciendo, desarrollando nuevos productos tanto en México como en LatAm”. dijo Juan Pablo Zucchini, socio gerente de Advent International en São Paulo.

Detalles de la transacción

Los aspectos más destacados de la adquisición incluyen: (i) entrada en el segundo mercado farmacéutico más grande de América Latina, (ii) aumento de las capacidades de fabricación (incluidas las cápsulas blanda de gelatina) y de I+D, (iii) cartera diversificada y (iv) sinergias combinadas con un valor actual neto potencial entre el 25-40% del precio total de compra.

Procaps espera financiar la parte en efectivo de la contraprestación con una combinación de efectivo de su balance general y deuda incremental. En relación con la transacción, Procaps obtuvo una línea de crédito puente totalmente comprometida con Bank of America, JP Morgan y Morgan Stanley.

“Creemos que al unir a Somar y Procaps, estamos desbloqueando sinergias significativas en todas las áreas de las compañías combinadas. La expansión en I+D, el cross-selling de nuestra cartera de productos, la especialización y eficiencia de las plantas, la centralización del back-office y otras sinergias que esperamos nos permitan generar valor para nuestros grupos de interés desde el año inicial de la transacción “, dijo Patricio Vargas, CFO de Procaps Group. “Esperamos que el efectivo generado por nuestras compañías combinadas también nos permita reducir rápidamente nuestro balance, llevando nuestra deuda neta a EBITDA ajustado para estar cerca de nuestro objetivo de política financiera de 3x, dentro de los 12 a 18 meses posteriores al cierre de la adquisición”.

Se espera que la transacción se cierre en el cuarto trimestre de 2022, sujeto al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales, incluida la aprobación de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) en México.

Morgan Stanley & Co. LLC se desempeñó como asesor financiero exclusivo y Greenberg Traurig se desempeñó como asesor legal de Procaps.

Acerca de Procaps Group

Procaps Group, SA (“Procaps”) (NASDAQ: PROC) es un desarrollador líder de soluciones farmacéuticas y nutracéuticas, medicamentos y suministros hospitalarios que llegan a más de 50 países en los cinco continentes. Procaps tiene presencia directa en 13 países de América y más de 4.900 empleados trabajando bajo un modelo sustentable. Procaps desarrolla, fabrica y comercializa productos farmacéuticos de venta libre (OTC) y medicamentos recetados (Rx), suplementos nutricionales y soluciones clínicas de alta potencia.

Para más información visite www.procapsgroup.com o sitio web de relaciones con inversores de Procaps investor.procapsgroup.com.

Acerca de Advent International

Fundada en 1984, Advent International es uno de los inversores de capital privado más grandes y experimentados del mundo. La empresa ha invertido en más de 390 inversiones de capital privado en 41 países y, al 31 de diciembre de 2021, tenía 78.000 millones de euros en activos bajo gestión. Con 15 oficinas en 12 países, Advent cuenta con un equipo establecido de más de 265 profesionales de inversión de capital privado en América del Norte, Europa, América Latina y Asia. La firma se enfoca en inversiones en cinco sectores principales, que incluyen negocios y servicios financieros; cuidado de la salud; industrial; retail, consumo y ocio; y Tecnología. Durante más de 35 años, Advent se ha dedicado a la inversión internacional y mantiene su compromiso de asociarse con equipos de gestión para generar un crecimiento sostenido de los ingresos y las ganancias para las empresas de su cartera. Advent International ha invertido más de $7,000 millones en 65 empresas de América Latina y ha estado presente en México desde 1996, donde ha estado comprometida con el desarrollo económico del país y la región durante más de 25 años.

investor.procapsgroup.com

Declaraciones Prospectivas

Este comunicado de prensa contiene “declaraciones prospectivas”. Las declaraciones prospectivas pueden identificarse mediante el uso de palabras como “pronosticar”, “pretender”, “buscar”, “objetivo”, “anticipar”, “creer”, “esperar”, “estimar”, “planear”, ” perspectiva”, y “proyecto” y otras expresiones similares que predicen o indican eventos o tendencias futuras o que no son declaraciones de asuntos históricos. Dichas declaraciones a futuro incluyen expectativas relacionadas con el momento y la finalización de la adquisición de Grupo Somar y la contraprestación a pagar; expectativa sobre el financiamiento para la adquisición de Grupo Somar; expectativas sobre el valor actual neto potencial del precio de compra de Grupo Somar; expectativas relacionadas con la generación de efectivo y la deuda neta con el objetivo de la política financiera de la relación EBITDA ajustado de 3x dentro de los 12 a 18 meses posteriores a la adquisición; expectativas sobre los planes de crecimiento y expansión de capital de Procaps; expectativa sobre el crecimiento continuo de Grupo Somar; y expectativas relacionadas con sinergias, mayores capacidades de fabricación, la mejora de la cartera de Procaps y la posición de Procaps como una compañía farmacéutica integrada panregional líder en América Latina como resultado de la adquisición de Grupo Somar. Dichas declaraciones prospectivas con respecto a ingresos, ganancias, desempeño, estrategias, sinergias, prospectos y otros aspectos de los negocios de Procaps se basan en expectativas actuales que están sujetas a riesgos e incertidumbres. Una serie de factores podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los indicados en dichas declaraciones prospectivas. Estas declaraciones implican riesgos, incertidumbres y otros factores que pueden causar que los resultados reales, los niveles de actividad, el rendimiento o los logros difieran materialmente de la información expresada o implícita en estas declaraciones prospectivas. Aunque creemos que tenemos una base razonable para cada declaración prospectiva contenida en este comunicado de prensa, le advertimos que estas declaraciones se basan en una combinación de hechos y factores que conocemos actualmente y nuestras proyecciones del futuro, sobre las cuales no se puede estar seguro. No podemos asegurarle que las declaraciones a futuro en este comunicado de prensa serán precisas. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres significativos que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los resultados esperados, incluida, entre otras, la capacidad de reconocer los beneficios anticipados de la adquisición de Grupo Somar, el impacto de COVID-19 en el negocio de Procaps, costos relacionados con la adquisición e integración del Grupo Somar, cambios en las leyes o reglamentos aplicables, la posibilidad de que Procaps pueda verse afectada negativamente por otros factores económicos, comerciales y/o competitivos, y otros riesgos e incertidumbres, incluidas las incluidas bajo el encabezado “Factores de riesgo” en el informe anual de Procaps en el Formulario 20-F presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (“SEC”), así como otras presentaciones de Procaps ante la SEC. En caso de que se materialicen uno o más de estos riesgos o incertidumbres, o si alguna de nuestras suposiciones resultara incorrecta, los resultados reales pueden variar en aspectos sustanciales de los proyectados en estas declaraciones prospectivas. No asumimos ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otra manera, excepto según lo exijan las leyes de valores aplicables. En consecuencia, no debe depositar una confianza indebida en estas declaraciones.

