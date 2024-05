GSMA presenta sus recomendaciones de política TIC para el próximo gobierno de México

Por staff

14/05/2024

La GSMA, la asociación global de la industria móvil, presentó «El camino hacia un México digital y conectado», una serie de propuestas de política pública TIC dirigidas a los candidatos y las candidatas que disputarán la presidencia el 2 de junio. El informe destaca que, si bien la cobertura 4G alcanza al 94% de la población, aún persisten desafíos significativos en cuanto a la brecha de uso. Un 47% de los mexicanos tiene cobertura 4G disponible, pero no accede a los servicios por obstáculos como no poder comprar un dispositivo o no saber usar internet. La organización advierte también por un gran punto débil de la política de conectividad de México: el alto costo del espectro.

El documento de la GSMA plantea recomendaciones bajo cuatro ejes de acción:

Política de espectro

El espectro en México está entre los más caros del mundo, principalmente debido a las tasas anuales establecidas en la Ley Federal de Derechos que representan un 85% del costo total anual del recurso, muy por encima del promedio regional de 20%. Esta política no solo ha sido negativa para el desarrollo del sector, sino también para el Estado, que perdió $4,904 millones de pesos en ingresos v en 2023 por devoluciones. Ajustar los precios del espectro para convertirlo en una herramienta de inclusión e innovación es el gran reto del próximo gobierno.

Infraestructura digital

La expansión de la conectividad requiere del trabajo en equipo. Una agenda digital federal es esencial para armonizar decisiones entre los distintos niveles de la administración pública, por ejemplo, para agilizar la instalación de antenas y sitios a nivel municipal. Es también clave recurrir a la consulta pública como herramienta de diálogo con la industria y dotar de autonomía a las instituciones del sector para impulsar políticas de largo plazo.

Simplificación normativa

La revisión de los marcos de políticas es fundamental para simplificar la regulación en el sector y eliminar posibles obstáculos al desarrollo de nuevos productos y servicios digitales.

Conectividad significativa

Para conectar a 4G a los mexicanos que hoy no están en línea a pesar de tener cobertura, la GSMA recomienda eliminar los impuestos específicos que encarecen el acceso a los servicios móviles, como el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). La organización también señala la importancia de asegurar un uso eficiente de las redes mediante esquemas en los que todos los actores del ecosistema digital puedan contribuir de manera justa y proporcional a las inversiones en infraestructura.

“Desde la GSMA, hace años señalamos que los altos precios del espectro causan en México la tormenta perfecta, una situación en la que todos pierden: usuarios, operadores y Estado”, dice Lucas Gallitto, Director para América Latina, GSMA. “El próximo gobierno tiene la posibilidad de disipar esta tormenta e impulsar más y mejor conectividad”.

Los desafíos del nuevo gobierno formarán parte de la agenda de los eventos M360 LATAM y el Congreso Latinoamericano de Transformación Digital (CLTD) que tendrán lugar el 5 y 6 de junio en el Hyatt Regency, Polanco, Ciudad de México.

Ver más: Lanzan estudio de Adopción Digital en Pymes

Ver más: Costos preocupan para el crecimiento del streaming en América Latina

Ver más: Huawei revela cómo el 5.5G revolucionará la industria automotriz