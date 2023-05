GSMA reclama políticas profundas para cerrar la brecha digital

Por staff

22/05/2023

La asociación industrial GSMA ha implorado que se adopten políticas favorables a la inversión para desplegar redes en zonas desatendidas, así como medidas que ayuden a estimular la demanda de los consumidores, en el marco de una investigación sobre la adopción de tecnologías digitales en las regiones de Asia central y el Cáucaso meridional.

El estudio de GSMA Intelligence, titulado Closing the digital divide in Central Asia and the South Caucasus (Cerremos la brecha digital en Asia central y en el Cáucaso meridional) se presentó el 16 de mayo en el Mobile 360 Eurasia de la asociación, celebrado en Bakú (Azerbaiyán).

En él se evalúa la presencia de la telefonía móvil y la disponibilidad de infraestructuras en Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán.

GSMA Intelligence calcula que unos 45 millones de personas de los ocho países accedían a Internet mediante tecnología móvil (en la fecha de publicación). Esto supone un aumento significativo frente a los 14,1 millones registrados una década antes, pero por otra parte aún quedan unos 50 millones de personas que carecen de conexión.

Si bien señala que la falta de cobertura todavía es un problema en algunas regiones de Asia central, donde alrededor del 10% de la población de ciertos mercados vive en zonas que carecen de servicio adecuado, también observa que por lo general el ritmo de adopción va a la zaga del despliegue.

Según el grupo de investigación, “aunque el sector sigue invirtiendo en soluciones y alianzas innovadoras a fin de extender la conectividad a comunidades aún desatendidas y remotas, la adopción de los servicios de Internet móvil no ha seguido el ritmo de expansión de la cobertura de red”.

GSMA Intelligence señala que la colaboración es clave para abordar el problema de la brecha digital en dichas regiones y añade que es necesario “aumentar las competencias y la alfabetización digitales y lograr que lo digital sea más asequible, así como invertir en ecosistemas digitales locales y en un entorno político propicio que acelere el crecimiento en aplicaciones, servicios y contenidos locales”.

Cambios generacionales



Por lo que respecta a las distintas tecnologías de conectividad móvil, se constata que la 4G es la generación dominante en Azerbaiyán y Kazajstán, mientras que la 3G supone por lo menos un tercio del total de las conexiones en los demás mercados.

En 2022, el 17% de las conexiones de todo el mundo eran 3G.

En abril de 2023, sólo había servicios comerciales 5G disponibles en Kazajistán, Tayikistán y Uzbekistán, pero GSMA Intelligence señala que las actividades relacionadas con la generación más reciente de tecnología móvil se intensifican de manera más generalizada.

“Aunque la 5G esté en el horizonte en varios mercados de Asia central y del Cáucaso meridional, el objetivo a medio plazo de numerosas operadoras consiste en ampliar la capacidad 4G en las zonas urbanas y la cobertura 4G en las zonas desatendidas, y acelerar su adopción por parte de los consumidores.”

