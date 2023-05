Guerra del streaming hace tambalear la economía de las compañías

02/05/2023

Las “guerras de transmisión” entre los gigantes de los medios Netflix, Apple, Amazon y Hulu han llevado el gasto en efectivo de contenido de la industria de los medios a niveles récord. En los últimos años, las empresas de medios han gastado cifras impactantes en la creación de contenido de video, todo en una carrera por aumentar su audiencia.

Según los datos presentados por OnlyAccounts.io, las empresas de medios gastaron cerca de $445 mil millones en contenido de video en cinco años.

El gasto en efectivo de contenido de la industria de medios aumentó un 40% desde 2019

Hoy en día, las personas miran más contenido de video que nunca en más plataformas, canales y aplicaciones. La creciente demanda de contenido nuevo y entretenido y la competencia global por una mayor audiencia han llevado el gasto en efectivo de contenido de la industria de los medios a nuevos niveles. El presupuesto de 500 millones de Amazon Prime Video para Lord of the Rings: Rings of Power es el ejemplo perfecto de este crecimiento.

Según datos de Statista y MoffetNathanson, en 2019, las empresas de medios de todo el mundo gastaron 96.800 millones de dólares en contenido de vídeo. Un año después, esta cifra se redujo en un 2 % a 95.100 millones de dólares. Sin embargo, 2021 y 2022 vieron impresionantes tasas de crecimiento de dos dígitos, y el gasto en efectivo de contenido alcanzó nuevos máximos.

Las estadísticas muestran que en 2021, las empresas de medios gastaron 118.400 millones de dólares en contenido de video, o un 25 % más que el año anterior. En 2022, el gasto total en efectivo en contenido aumentó otro 14 % y alcanzó los 134 600 millones de dólares en todo el mundo. En general, los gigantes de los medios han gastado $ 444,9 mil millones en contenido de video entre 2019 y 2022.

El gasto en efectivo de contenido crecerá solo un 1% en 2023

Si bien en 2021 y 2022 se registraron impresionantes tasas de crecimiento anual del 25 % y el 14 % durante el pico de las “guerras del streaming”, se prevé que el gasto total en medios en contenido de video crezca solo un 1 % este año. Según datos de Statista y MoffetNathanson, se espera que el gasto en efectivo de contenido de la industria de los medios alcance los 136.400 millones de dólares en 2023, un poco más que los 134.600 millones de dólares del año pasado.

Una de las razones de este declive es que más empresas están cambiando su enfoque del crecimiento de suscriptores. Además, muchos han racionalizado sus estrategias comerciales, lo que significa que ya no gastarán mucho en la creación de contenido nuevo.

Las estadísticas también muestran que Amazon, Fox Corporation y Apple son las únicas tres empresas entre los gigantes de los medios que han aumentado su gasto en contenido este año. El gasto de Fox Corporation aumentó un 22 % año tras año a 3800 millones de dólares en 2023. Amazon y Apple siguieron con un aumento del gasto anual del 17,8 % y el 13,5 %. Por otro lado, Warner Bros. Discovery experimentó la mayor caída de todos los gigantes de los medios, con una caída de su gasto en contenido del 6,1 % año tras año.