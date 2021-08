Guia Completo: Como comprar ações em 2021

28/08/2021

Se você é um investidor iniciante, esta postagem é para você.

Apresentarei o processo de compra de ações em 2021 e como ter certeza de que você está investindo com sabedoria. Também darei algumas dicas sobre o que não fazer para que seu investimento não se transforme em um erro caro.

Como funciona o mercado de ações?

Um mercado de ações é como um mercado normal, onde você compra e vende mercadorias. Nesse caso, o bem são ações de uma empresa. Existem muitos mercados diferentes ao redor do mundo, alguns dos quais você já ouviu falar são a Bolsa de Valores de Londres e a Bolsa de Valores dos EUA.

Quando você compra ações, está investindo em uma empresa. Isso significa que, se a empresa vai bem, você também. Por exemplo, se a Apple ganha muito dinheiro e paga dividendos aos investidores (se eles os declararem), então também estarão pagando esses dividendos às pessoas que investiram seu dinheiro em ações da Apple.

Você pode querer comprar ações que tenham um alto dividendo. Você pode fazer isso localizando ações com preço baixo ou de um setor que você acha que terá um valor maior no futuro.

O que move o preço das ações de uma empresa? Em teoria, o preço de uma ação é uma medida de quanto vale a empresa. Deve aumentar quando a empresa ganhar mais dinheiro e vender mais produtos. Mas há também uma parte extra que depende de quão popular é entre os investidores que acham que vai subir e eles podem vender suas ações com lucro.

Como encontrar o melhor corretor?

Ao comprar ações, você precisará encontrar um corretor da bolsa. Eles aconselham as pessoas sobre ações e ajudam as pessoas com seu dinheiro. Existem muitas diferenças entre os corretores da bolsa, mas algumas podem ser melhores para você do que outras.

As principais diferenças entre os corretores da bolsa são:

Regulamentos

Taxas, Comissões e Encargos

Métodos de Pagamento

Quantas ações estão disponíveis

A maneira mais fácil de comprar ações é por meio de corretores online. Ao abrir uma conta, você pode comprar ações pelo site da corretora em questão de minutos. Outras opções incluem usar um corretor de ações com serviço completo ou comprar ações diretamente da empresa.

Como investir em ações?

Pode ser difícil entender por que você deve comprar ações. Há muitos motivos pelos quais comprar ações é uma boa ideia. Aqui estão alguns dos mais comuns:

Comprar ações é uma forma de ganhar dinheiro. Você nem sempre perderá dinheiro ao investir em ações. Em muitos casos, você ganhará mais do que investiu.

O risco de investir em ações é menor do que qualquer outro tipo de investimento, como ouro ou imóveis, hoje em dia, porque seu valor pode cair rapidamente e o governo também apoia o mercado.

As ações geralmente têm sido uma boa maneira de diversificar seus investimentos com ganhos de capital de longo prazo e dividendos ao longo do tempo, então são uma ótima ideia para qualquer pessoa.

Estudo de caso: como comprar ações da Apple?

Este ano foi um grande ano para a Apple. As ações da empresa subiram mais de 35% no acumulado do ano e parecem posicionadas para continuar sua tendência de alta em 2019, após reportarem fortes lucros esta semana. Não apenas achamos que ele irá superar seus concorrentes em tecnologia, mas a Apple também está posicionada para se beneficiar da tecnologia 5G – uma oportunidade empolgante considerando quantos outros jogadores ainda não mergulharam nesse espaço de mercado.

A Apple é a empresa mais valiosa das empresas de tecnologia e do mundo. Fundada Steve Jobs e Steve Wozniak, possui uma marca de confiança com um extenso portfólio de produtos e foi líder de mercado em inovação e produtos digitais, aumentando de forma consistente o pagamento de dividendos aos acionistas ao longo de sua jornada para o sucesso.

Com cerca de US $ 195 bilhões em reservas de caixa, a Apple pode fazer investimentos significativos em pesquisa e desenvolvimento, bem como aquisições de outras empresas que irão fortalecer sua base de negócios globalmente

Além disso, a Apple é uma das marcas mais poderosas do mundo porque têm uma excelente reputação devido ao desempenho de qualidade consistente ao longo do tempo, com recursos atualizados o ano todo em dispositivos populares como iPhones ou relógios de nova geração lançados por eles anualmente.

Eles também detêm aproximadamente 40% das ações, o que torna extremamente benéfico se você comprar ações da Apple.

Conclusão

O mercado de ações pode ser um lugar assustador e confuso para começar, mas já estivemos lá antes. Sabemos como é difícil aprender como um investidor amador neste espaço volátil.

Quer você queira comprar ações por meio de uma corretora de valores ou tenha dúvidas sobre seu pote de pensão, compraracoes.pt mostrará como é investir em casa, ao mesmo tempo que garante que seus interesses estejam em primeiro lugar. Comece a investir em ações!