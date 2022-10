Guild of Guardians se asocia con importantes juegos de e-sports para expandirse a la Web3

Por staff

05/10/2022

Guild of Guardians (GOG), el juego de rol móvil que le permite a jugadores convertir sus pertenencias de juego en activos gracias a la tecnología blockchain, desarrollado por Stepico Games, anuncia hoy una alianza con ocho organizaciones de e-sports profesionales, de las más grandes y destacadas del mundo. Juntos, construirán el futuro de los juegos web3 y el entretenimiento digital y darán paso a Guild of Guardians hacia las comunidades de e-sports más grandes del mundo.

Bajo esta alianza, nombres famosos de esports como Cloud9, Fnatic, NAVI, Ninjas in Pyjamas, NRG, SK Gaming, T1 y Team Liquid se unirán al mundo de fantasía de GOG, representando a sus marcas como personajes y jugadores. Estos personajes podrán ser intercambiados como colecciones digitales en Immutable X, la solución de escalado neutra en carbono.

La asociación de GOG con los principales equipos de e-sports del mundo ayudará a expandir a millones de sus fanáticos, -y a más de los 250.000 jugadores ya registrados- al futuro de los juegos web3.

“Esta es una oportunidad increíble para formar equipo con algunos de los nombres más destacados en el universo de los deportes electrónicos profesionales”, afirma Derek Lau, VP y Game Director de Guild of Guardians. “GOG es un juego de rol en equipo creado para jugadores y con un diseño de juego muy accesible, lo que lo convierte en la puerta de entrada perfecta al mundo de web3”.

Gracias a esta colaboración, los fans de los e-sports podrán apoyar a sus equipos y jugadores favoritos de diferentes maneras y representar a su equipo favorito en el juego, a través de activos digitales. Los fans podrán crear, poseer e intercambiar sus activos digitales, además de competir contra otros para ganar recompensas.

Cinco de las organizaciones asociadas de GOG se encuentran en el top 10 de los equipos de e-sports mejor valuados, según Forbes. Y, en conjunto, los ocho participantes cuentan con una valoración de casi 2 mil millones de dólares.

De igual forma, las organizaciones cuentan con comunidades masivas en sus redes sociales, que reúnen a millones de fans de los deportes electrónicos. Solo en Twitter, los equipos son seguidos por más de 6.3 millones de usuarios.

“Estamos muy entusiasmados con esta alianza con Guild of Guardians. Creemos que es una relación muy simbiótica para ambas industrias: juegos y deportes electrónicos. Creemos firmemente que la integración de la marca de deportes electrónicos en los juegos es el futuro, y que permite interacciones mucho más cercanas entre los fans y los equipos”, afirma Pietro Fringuelli, Chairman de la Executive Board of The World Esports Association (WESA). “Estamos entusiasmados con la noción de propiedad digital y la posibilidad de ganar e intercambiar personajes en el juego”.

WESA, la compañía de e-sports más grande del mundo, incluye cinco de los equipos participantes y ha sido elegida para desarrollar un nuevo modelo comercial de cooperación con marcas.

Este anuncio coincide con el gran crecimiento en la popularidad de los e-sports, que ya registra ingresos globales estimados de 1.3 billones de dolares en 2022.



“Inmutable”, la compañía detrás de Guild of Guardians, también tiene un gran historial en el sector de los juegos web3, habiendo recaudado 200 millones de dólares en una ronda de financiación Serie C en marzo de 2022.