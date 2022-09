Hablemos de las implicaciones del dinero digital de China

Por staff

20/09/2022

Las iniciativas de prueba del Yuan chino electrónico comenzaron en ciudades importantes en abril de 2020. Este lanzamiento de dicho dinero virtual marcó el final de una odisea de seis años que comenzó en 2014, luego de que el banco central de China, el PBOC, revelara una investigación sobre dicha moneda digital. Aunque varias características esenciales como el sistema de facturación seguían sin estar claras ni determinadas, las pruebas del e-CNY se estaban expandiendo rápidamente en escala y complejidad. Como resultado, el E-CNY se utilizará en todas partes de China en los próximos años, en el mayor de los esfuerzos para fortalecer el ingreso nacional. Además, este e-CNY se usaría para eludir los sistemas de redes bancarias que están restringidos a los programas bancarios chinos que respaldan a las organizaciones estadounidenses. Si quieres saber más sobre el Yuan, debes visitar https://yuan-pay-group.app/.

La capacidad del Banco Popular de China y de otras organizaciones gubernamentales para resolver las circunstancias estructurales esenciales del protocolo de red determinará la dirección del nuevo desarrollo el CNY electrónico, las preocupaciones sobre la adecuación del capital y las ramificaciones internacionales. Las autoridades monetarias deberían pensar en el intercambio de dinero virtual del gobierno, como también, la implementación electrónica del CNY debería ser vigilada cuidadosamente principalmente por la industria federal de ciberseguridad.

La conexión con el e-CNY todavía es relativamente modesta.

El e-CNY parece estar destinado predominantemente a las compras nacionales, procesos cotidianos menores que requieren que las personas, las empresas y las entidades gubernamentales hagan de forma pública o privada. Sin embargo, según Wang Xin, un ejecutivo de alto rango del sistema bancario chino, el e-CNY podría usarse para realizar operaciones transfronterizas en los próximos años. Desafortunadamente, muchos proyectos del e-CNY todavía hasta la fecha han presentado solo pequeños ingresos de inversión regional y cheques de pago experimentales de e-CNY. Como resultado, las transacciones de e-CNY son prácticamente inexistentes, mientras que los depósitos internos de e-CNY constituyen una pequeña tajada del pastel de la nómina de pagos de China. El sistema bancario confirmó alrededor de 4 millones de operaciones de e-CNY durante diciembre de 2020.

¿Cómo puede una persona notar la diferencia entre las principales plataformas de pago chinas?

Significativamente, Mu Changchun, vicepresidente de la Estación Experimental Principal de Criptomonedas del PBOC, fue pionero en la investigación de moneda virtual del banco nacional y recientemente declaró que WeChat Pay debe tratarse por separado del e-CNY. Los clientes consumidores pueden crear transacciones utilizando métodos de pago convencionales a través de las plataformas Tencent, incluidas cuentas corrientes individuales con instituciones financieras y reservas del banco central. Los mandatos del Banco Popular de China se han utilizado para sustentar todos los activos de billetera electrónica de Alipay.

El e-CNY, representa dinero reconocido y no está vinculado a la infraestructura de una sola empresa, lo que permite que se mueva entre billeteras electrónicas de diferentes empresas. Además, el e-CNY, es un depósito típico para los clientes, que de alguna manera no devenga intereses. En comparación con la atención de la administración a los activos financieros convencionales, esto hace que sea un tipo de moneda mucho menos atractiva para ahorrar. El nuevo e-CNY pretende ser un medio de compensación y no un competidor de los activos financieros.

Según lo determinado por Beijing, más personas en China deberían adoptar e-CNY.

Se prevé que las autoridades de Beijing sean facilitadoras para acelerar la aceptación generalizada del e-CNY en toda China en las próximas décadas. Además, el programa oficial de 14 años del PCCh (Partido Comunista Chino) exige el crecimiento constante del diseño y la tecnología del sistema bancario digital. El Banco Popular de China y varias autoridades estatales y municipales relativamente pequeñas se han preparado para un uso generalizado del e-CNY.

El marco de la infraestructura del e-CNY, según las autoridades del sistema bancario y el PCCh (Partido Comunista Chino), proporcionará al gobierno un mejor poder de seguimiento y control. Por ejemplo, la plataforma e-CNY podría permitir que Beijing limite el acceso de Ant Firm y Tencent a vías de desembolso cruciales. Muchos legisladores chinos creen que estas industrias tienden a ignorar las órdenes judiciales de flujo de efectivo y violan los requisitos reglamentarios. Las palabras de Mu Changchun implican que Beijing considera su infraestructura e-CNY como un “mandato individual” o una “línea financiera”. Su desempeño podría socavar los sistemas bancarios sólidos convencionales, lo que permitiría a las autoridades realinear esas redes hacia los objetivos de las autoridades financieras chinas, incluida la prevención del traspaso ilícito de capital, incluidas las transacciones de criptomonedas. Además, los pagos realizados a través de la plataforma e-CNY pueden dar al gobierno chino o a las agencias del partido acceso a grandes cantidades de datos que las empresas tecnológicas tradicionalmente se han negado a dar acceso.

Conclusión

Uno de los principales motivos de China para establecer el Yuan digital, como el Banco Popular de China, debería ser salvaguardar los mercados bancarios contra la volatilidad. Ya sea que Tencent sufra o no una quiebra financiera, las consecuencias para el sistema bancario de China podrían ser graves.