¿Hace falta inteligencia artificial para una verdadera transformación digital?

Por staff

11/10/2021

Según estimaciones de IDC, las soluciones integradas con Inteligencia Artificial (IA) pueden ayudar a las organizaciones durante el periodo de recuperación económica derivada de la pandemia en Latinoamérica, especialmente en temas de Seguridad, Analítica, Big Data, y estrategias para el Internet de las Cosas (IoT).

La misma consultora indica que la proyección para 2023 –hecha antes de Covid-2019– era que la economía digital superaría a la tradicional, ya que las empresas digitalmente transformadas generarían cerca del 52 por ciento del PIB nominal en todo el mundo; bajo el contexto actual, se debe considerar que la pandemia ha acelerado muchos procesos de digitalización.

Mercados como retail, finanzas, transportación, servicios de salud e, incluso, gobierno, todos están transformándose con software para entregar nuevos servicios digitales, captar nuevos clientes y reducir costos de operación. Sin embargo, el amplio espectro de software ha evolucionado, existen nuevas aplicaciones de negocio y los ambientes de nube hibrida que se ejecutan, han hecho que el departamento de TI sea más complejo y dinámico.

Razón por la que actualmente los tomadores de decisión necesitan de respuestas, no más datos en pantalla o gráficas; y esto es lo que ha reinventado Dynatrace, empresa dedicada a APM (Application Management) mediante Davis, su motor de IA que brinda un enfoque diferente a los negocios, procesando billones de comandos en tiempo real para aumentar el tamaño de las respuestas, el análisis de los problemas desde la raíz; lo que resulta en la inteligencia del comportamiento y el impacto empresarial.

Mediante la IA se reduce la solución de problemas de semanas a segundos y, en muchos de los casos, el cliente ni siquiera de da cuenta de su existencia.

Con la implementación de la automatización que ofrece Davis se corrigen y resuelven acciones automáticamente de manera preventiva dentro del ecosistema de TI, para que los tomadores de decisión se enfoquen en lo que realmente importa: la innovación y el impulso a mejores resultados comerciales.

La IA de Davis, ya no solo monitorea las conversaciones entre las aplicaciones; ayuda a identificar y corregir acciones de manera automatizada; además de permitir la integración de cualquier nueva aplicación. Además de centralizar y medir el rendimiento de las aplicaciones, brindando inteligencia en tiempo real en el desempeño del software y ayuda en la experiencia de los usuarios, quienes en la mayoría de los casos ni siquiera se dan cuenta de que hubo un problema.

Davis brinda automatización e inteligencia, que permiten a las empresas innovar, tener éxito y transformarse más rápido, lo que ayudará a la recuperación económica global en esta era donde aún se lucha por los efectos dejados por la pandemia derivada de Covid.

Dynatrace es una plataforma All in One, es decir, integra y unifica el software para que el CIO no dependa de diferentes herramientas de nicho para desarrollar las actividades que dotan las operaciones de una organización.