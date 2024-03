¿Hay señales de exuberancia en los activos digitales?

Por staff

15/03/2024

Por: Manuel Villegas, Analista de Activos Digitales, Julius Baer

El bitcoin finalmente superó sus niveles máximos históricos de 2021, tocando brevemente la marca de 72.850 dólares antes de retroceder ligeramente. Las razones detrás de este movimiento son bastante claras. Una demanda desenfrenada por los ETFs respaldados físicamente, en un contexto de poca profundidad de mercado. El ambiente del mercado parece optimista, y los inversores están atentos a cualquier señal de exuberancia. Las probabilidades de una aprobación de los ETFs del ethereum al contado en mayo podrían estarse formando sobre una base más frágil que las de estos productos sobre el bitcon, de hace un par de meses. En general, el ethereum se ha revalorizado porque los ETFs del bitcoin han sido el motor de todo el mercado.

El bitcoin finalmente superó sus niveles máximos históricos de 2021, tocando brevemente la marca de 72.850 dólares antes de retroceder ligeramente. Las razones están bastante claras. Una demanda abrumadora por los fondos cotizados en bolsa (ETFs) respaldados físicamente en medio de un contexto de baja profundidad de mercado. El ambiente del mercado parece optimista, y los inversores están atentos a cualquier señal de exuberancia. Los mercados de derivados están ganando tracción, con una clara inclinación por las opciones de compra en la mayoría de las fechas de vencimiento para los contratos de opciones en plataformas en cadena. Los ETFs del bitcoin al contado en EE. UU. surgieron como una medida clave para la demanda institucional del bitcoin. El grupo de 11 fondos ha acumulado más de 59 mil millones de dólares en activos bajo gestión, con entradas netas totales de aproximadamente 11 mil millones de dólares. La capacidad de negociación de los fondos ha estado mejorando constantemente, con claras muestras de eficiencia en términos de errores de seguimiento, deslizamiento y diferenciales. El promedio móvil de cinco días para los flujos está en 440 millones de dólares. La emisión semanal de bitcoins, de aproximadamente 6.300 tokens, es completamente ínfima cuando se contrasta con la demanda de tokens de los ETFs en las últimas semanas, que es de alrededor de 40.000 tokens. Las bases para una aprobación de los ETFs del ethereum respaldados físicamente en EE. UU. son más débiles. Los reguladores de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) no han mostrado la misma proactividad en el asunto. Por último, la Prueba de Howey, que es un precedente común utilizado por la SEC, establece que una inversión de dinero, en una empresa común, con expectativas de ganancias derivadas del esfuerzo de otros, podría generar más preocupaciones; la razón es específicamente con respecto a la contingencia del mecanismo de quema del ethereum en la actividad de la red. Si el mecanismo de quema no compensa las emisiones de staking, la blockchain simplemente entra en un estado inflacionario. La red Ethereum se someterá a la actualización de Dencun esta semana y se espera que mejore la escalabilidad y mitigue los costos en las capas-2. En general, hay algunas temáticas clave que se están desarrollando dentro de la blockchain de Ethereum, no obstante, el activo ha repuntado principalmente por las expectativas de una posible aprobación de los ETFs al contado en EE. UU.

Ver más: Pagos diarios: Una nueva forma de ganar dinero con ARKMining Cloud Mining Online Business (Ganar dinero desde casa)

Ver más: ¿Cuáles son las mejores criptomonedas de IA para invertir?

Ver más: El Salvador, ¿podría ser uno de los países más ricos gracias a Bitcoin?