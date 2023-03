Henley & Partners: Invierta en bienes raíces y derechos de residencia seguros en Namibia

Por staff

02/03/2023

LONDRES, March 02, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Henley & Partners , líder mundial en planificación de residencia y ciudadanía, lanzó la última opción de migración de inversión del mundo y la segunda de África: el Programa de Residencia por Inversión de Namibia .

El gobierno de Namibia busca activamente inversiones extranjeras a fin de impulsar el crecimiento económico del país, al igual que la diversidad de la economía. El programa ofrece numerosas oportunidades a inversores internacionales que buscan un punto de apoyo y un crecimiento en el continente africano, incluidos incentivos fiscales, financiación y servicio de oficina única para las empresas internacionales. Por una inversión inmobiliaria mínima de 316 000 USD en el nuevo campo de golf de lujo y propiedades ecológicas President’s Links Estate en Walvis Bay, los inversores exitosos recibirán un permiso de trabajo renovable de cinco años que les da el derecho a vivir, hacer negocios y estudiar en Namibia.

Dominic Volek, director del Grupo de Clientes Privados de Henley & Partners , dice: “Estamos encantados de anunciar esta nueva e innovadora residencia mediante una oferta de inversión en África. El impresionante paisaje de Namibia, el atractivo sistema tributario y el entorno favorable a los negocios la convierten en una opción ideal para empresarios internacionales, personas con grandes patrimonios o jubilados. Hay menos de 600 unidades inmobiliarias disponibles en esta exclusiva urbanización costera que reúne las condiciones para obtener la residencia, por lo que los inversores deben actuar rápidamente si desean aprovechar esta oportunidad limitada y asegurar los derechos de residencia en uno de los países más ricos en naturaleza y vida silvestre del mundo”.

Uno de los mercados de riqueza privada de más rápido crecimiento en África

La riqueza privada total que actualmente se posee en el continente africano es de 2,1 billones de USD y se espera que aumente en un 38 % en los próximos 10 años, según el Africa Wealth Report , publicado por Henley & Partnersen asociación con New World Wealth . Se espera que Namibia sea uno de los mercados de más rápido crecimiento de África en el futuro, con un crecimiento individual de alto patrimonio neto (las personas con un patrimonio de 1 millón de USD o más) de más del 60 % previsto para la próxima década (hasta 2032). Según las estadísticas de diciembre de 2022 de New World Wealth, Namibia posee 26 000 millones de USD en riqueza invertible total. El patrimonio promedio de un residente de Namibia (riqueza per cápita) es de 10 050 USD, lo cual lo coloca en el tercer lugar más alto de África después de Mauricio y Sudáfrica. En el país viven alrededor de 2100 personas de grandes patrimonios netos y tres centimillonarios (con una riqueza de 100 millones de USD o más).

Para atraer la inversión interna, el gobierno ha realizado importantes mejoras en su sistema tributario en los últimos años. Namibia opera un sistema de impuestos basado en la fuente , lo que significa que los residentes extranjeros generalmente solo pagan impuestos sobre los ingresos que generan en el país. Además, las tasas impositivas son relativamente competitivas en comparación con otros mercados emergentes y particularmente con países vecinos como Sudáfrica. La tasa máxima del impuesto sobre la renta en Namibia es un modesto 37 %, pero quizás lo más notable es que no hay ganancias de capital, patrimonio, donación, herencia o impuestos sobre el patrimonio neto.

Interés sin precedentes en la diversificación de residencias

Actualmente, President’s Links Estate es la única ruta de inversión para el Programa de Residencia por Inversión de Namibia. Thomas Scott , director del Grupo de Bienes Raíces de Henley & Partners, dice que los bienes raíces internacionales siempre han sido una clase de activos confiable para los inversores globales debido a su poder de permanencia a largo plazo. “Los programas de migración de inversiones vinculadas a bienes raíces, como la oferta en Namibia, tienen las ventajas adicionales de mejorar su movilidad global y expandir sus derechos de acceso personal como residente o ciudadano de otras jurisdicciones, creando opciones en términos del lugar en donde usted y su familia pueden vivir, trabajar, estudiar, jubilarse e invertir. Las ganancias potenciales durante la vigencia de esta inversión incluyen el valor central del activo, los rendimientos de alquiler y el acceso global como una cobertura definitiva contra la volatilidad regional y global”.

Volek señala que ha habido un crecimiento significativo y continuo en la demanda de opciones de residencia y ciudadanía por inversión en los últimos años. “El atractivo de la migración de inversiones para las familias adineradas es verdaderamente universal debido a sus muchos beneficios, que van desde la diversificación de residencias hasta la mejora de la movilidad global, el acceso a la educación y la atención médica de clase mundial, y tener un plan B en tiempos turbulentos. Independientemente del lugar de nacimiento o residencia actual, los inversores acaudalados pueden prepararse para el futuro a sí mismos y a sus familias a través de opciones de migración de inversiones como el nuevo Programa de Residencia por Inversión de Namibia”.

Contacto con los medios

Sarah Nicklin

directora de grupo de PR

sarah.nicklin@henleyglobal.com

Teléf. móvil: +27 72 464 8965

Copyright © 2023 GlobeNewswire, Inc.