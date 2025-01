HIDEAWAY AT ROYALTON PUNTA CANA Y ROYALTON PUNTA CANA REABREN TRAS UNA SIGNIFICATIVA INVERSIÓN EN TRANSFORMACIONES

Por staff

14/01/2025

ST. MICHAEL, Barbados, Jan. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Blue Diamond Resorts se enorgullece en presentar la transformación de 32 millones de dólares de Royalton Punta Cana, An Autograph Collection All-Inclusive Resort & Casino, y su vecino Hideaway at Royalton Punta Cana, An Autograph Collection All-Inclusive Resort & Casino – Adults Only. Este ambicioso proyecto, iniciado en abril de 2024, redefine la experiencia del huésped, fusionando confort, sofisticación y elegancia moderna en ambas propiedades.

Favorito entre los viajeros que buscan una experiencia todo incluido de primer nivel en el destino, Royalton Punta Cana ahora ofrece habitaciones y suites rediseñadas con mayor confort, estilo y modernas comodidades para una estadía revitalizante. Los huéspedes también podrán disfrutar de áreas comunes renovadas, incluyendo el lobby, el lounge Diamond Club™ y el Centro de Convenciones.

Por su parte, Hideaway at Royalton Punta Cana reabrió el 19 de noviembre de 2024, ofreciendo habitaciones renovadas y espacios públicos cuidadosamente diseñados para brindar una experiencia elevada y serena, ideal para adultos que desean disfrutar de lujo en un entorno paradisíaco. Esta propiedad solo para adultos refleja el compromiso de la empresa hotelera con satisfacer las necesidades de los viajeros más exigentes, combinando privacidad y lujo con una atmósfera caribeña.

Los huéspedes también encontrarán una renovada experiencia culinaria en ambas propiedades, con destacadas renovaciones en los espacios de alimentos y bebidas. Entre los puntos destacados se incluyen el buffet internacional y opciones a la carta, como el icónico Hunter Steakhouse de Royalton, un restaurante de inspiración asiática y un restaurante italiano, que enriquecen el viaje gastronómico todo incluido con una atmósfera renovada y sabores globales para todos los visitantes. Los vacacionistas también podrán relajarse en una variedad de bares renovados, que ofrecen cócteles artesanales y licores premium para complementar la experiencia todo incluido de lujo de los resorts.

Con estas renovaciones integrales ahora completas, nunca ha habido un mejor momento para reservar una estadía en Royalton Punta Cana o Hideaway at Royalton Punta Cana. Los huéspedes pueden aprovechar ofertas exclusivas para disfrutar de estos resorts de lujo renovados a tarifas excepcionales.

Para reservaciones o información adicional sobre Royalton Luxury Resorts y Hideaway at Royalton Resorts, visite www.royaltonresorts.com .

Acerca de Blue Diamond Resorts

Para más información acerca de Blue Diamond Resorts, visite www.bluediamondresorts.com

