Hikvision participa de eventos de segurança pública e cidades inteligentes na região Sul do País

21/03/2022

Na próxima semana, a Hikvision, líder mundial no fornecimento de soluções e produtos de segurança, em parceria com a L8 Group, empresa que reúne expertise e tecnologias de segurança de rede líderes no mercado, ABDI e a Coringa, apresenta sua linha de produtos nos eventos COP Internacional, maior evento sobre segurança pública, que acontece de 22 a 24 de março e no Smarty City Expo Curitiba, voltado para tendências do segmento, nos dias 24 e 25 deste mês, realizados na região Sul do Brasil.

Em ambos os eventos serão apresentadas as linhas de bodycams, dock, detector de metais e leitor facial para controle de acesso e de presença. Os equipamentos funcionam inclusive no escuro, contam com tecnologia antifraude (anti autenticação por foto e vídeos) e funcionam “sem toque”.

“No Smart City Curitiba vamos fazer demonstrações ao vivo com soluções bodycam para polícia e guarda municipal, câmeras com reconhecimento facial, leitura de placas de carros, entre outras tecnologias, tudo sendo gerenciado de forma integrada utilizando o HikCentral, solução para integrar e gerir diferentes sistemas de segurança numa única plataforma”, explica Álvaro Borges, Vertical Business Development Manager da Hikvision.

Com uma força de trabalho de Pesquisa & Desenvolvimento abrangente e altamente qualificada, a Hikvision desenvolve e fábrica um conjunto completo de produtos e soluções para uma ampla gama de mercados verticais. Além da indústria de segurança, a Hikvision amplia seu alcance aos mercados de tecnologia residencial, industrial e automotiva.

“Na Hikvision, sabemos o que significa sentir urgência da segurança para os seus parceiros e clientes, ou para o seu negócio. Com essas preocupações em mente, pesquisamos e desenvolvemos continuamente tecnologias de ponta para apresentar ao mercado produtos de última geração”, Hilton de Carvalho, Pré-vendas Vertical de Governo da Hikvision.