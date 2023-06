Honor lanzó Honor 90 y el Honor 90 Pro con diseño de cristal

Por staff

02/06/2023

Honor (estilizado como HONOR) (en chino: 荣耀) es una marca de teléfonos inteligentes que pertenece a la compañía Shenzhen Zhixin New Information Technology Co., Ltd. de sede en Shenzhen, China. La marca Honor de dispositivos móviles incluyen teléfonos inteligentes, tabletas y tecnología vestible. En el 2013 nace como marca hermana de Huawei, sin embargo, Huawei Investment & Holding Co., Ltd. decidió vender todos sus activos comerciales de HONOR a Shenzhen Zhixin New Information Technology Co., Ltd el 17 de noviembre de 2020.

La marca de teléfonos móviles Honor ha ampliado su gama de smartphones con el lanzamiento en China de la serie Honor 90, que ofrece hardware de cámara y funciones fotográficas perfeccionadas con miras a atraer a los creadores de contenido.

La gama está integrada por el Honor 90 y el Honor 90 Pro, con nuevas funciones fotográficas como un modo de retrato renovado y un sistema de cámara que mejora los efectos de desenfoque y al mismo tiempo permite diferentes distancias focales.

Los Honor 90 vienen construidos en cristal por delante y por detrás, con un ligero acabado curvado con un cuerpo delgado que provoca que el módulo de cámara sobresalga por detrás. Los Honor 90 Pro tienen un doble módulo de cámara.

George Zhao, CEO de la firma, explica en una declaración que esta nueva serie supone “un significativo salto adelante” en tecnología de cámaras y pantallas, y que mejora los procedimientos por los que “los creadores capturan y consumen contenido”.

El modelo Honor 90 está provisto de una cámara principal de 200 megapíxeles y una cámara para selfies de 50 megapíxeles, mientras que la versión Pro posee una cámara adicional de 32 megapíxeles para retratos.

A nivel de tamaño son similares, con pantallas OLED de 6,7 y 6,78″ con resolución FullHD+ y tasa de refresco de 120 Hz. Lo que cambia en el modelo Pro es que se añade un dimming de 3.840 Hz, que provoca un efecto mucho más nítido en la visualización de imágenes.

Además, promociona tecnología de oscurecimiento para protección ocular, que “neutraliza” el riesgo que el brillo de la pantalla puede suponer para la vista.

El Honor 90 cuenta con un procesador Snapdragon 7 Gen 1 con GPU Turbo X a fin de poder ofrecer las prestaciones necesarias para los juegos, mientras que la versión Pro utiliza el chipset Snapdragon 8+ Gen 1 y lleva batería de 5.000 mAh.

Ambos dispositivos funcionan con el sistema operativo Honor MagicOS 7.1 y Android 13.

A nivel fotográfico los Honor 90 presumen de añadir un sensor principal de 200 megapíxeles con una lente de apertura f/1.9. Se acompaña de un gran angular de 32 megapíxeles.

La diferencia del Honor 90 con el Pro es que este segundo añade un tercer sensor de telefoto con OIS de 32 megapíxeles y un zoom óptico 2.5X. El Honor 90 se queda en un sensor de profundidad. Para las cámaras frontales se opta por un generoso sensor de 50 megapíxeles.

El Honor 90 estará disponible en color plateado, verde, negro y azul verdoso.

Ver más: HONOR Magic5 Pro dispuesto a revolucionar la gama premium

Ver más: ¿Cómo se desarrolla la mejor fotografía de HONOR Magic5 Pro?

Ver más: Huawei Mate X3, el móvil plegable más fino del mundo