Hootsuite impulsa la creatividad para redes sociales B2B

Por staff

30/10/2023

Hootsuite, la plataforma pionera en gestión de redes sociales, redefine las reglas del marketing empresarial business-to-business (B2B) con una campaña lanzada hoy, que resulta creativa, provocadora y vanguardista. Para romper con el enfoque tradicional de lanzamientos de producto, llenos de tecnicismos y estrategias previsibles, Hootsuite propone una nueva era de innovación al transformar las características y lanzamientos de sus productos en cautivadores “momentos de producto”.

Como parte de su estrategia para aumentar su reconocimiento de marca, Hootsuite presentará su gama de soluciones a través de una campaña en redes sociales que girará en torno a un concepto dominante: Armonía. Hootsuite ofrece soluciones que ayudan a sus clientes a trabajar de manera más inteligente y práctica, el tema central, Armonía, aborda los problemas a los que se enfrentan los profesionales de las redes sociales en su día a día: desde flujos de trabajo complicados y tareas repetitivas hasta herramientas de colaboración poco eficientes, pasando por aquellos confusos informes de analítica que estresan y desequilibran a los equipos que gestionan las redes sociales. Las nuevas herramientas de Hootsuite ayudan a los equipos a trabajar de manera más colaborativa e inteligente para lograr, en última instancia, encontrar la Armonía.

“Al final del día, necesitamos destacar, llamar la atención. Nada más importa cuando nuestros clientes potenciales no saben quiénes somos. Y no hay un lugar mejor para lograr el reconocimiento de marca que en las redes sociales”, señala Billy Jones, Vicepresidente de Marketing de Hootsuite. “Existe esta falacia de que, si eres una marca B2B, debes ser conservador y estar siempre formal, pero eso no es cierto. Esperamos que, a través de campañas como esta, podamos inspirar a otros profesionales del marketing a utilizar la creatividad como una ventaja competitiva para destacar del resto.”

La audaz campaña de Hootsuite abarca:

● Zen para los Gestores de Redes Sociales: Como la plataforma líder para la gestión del marketing en las redes sociales, Hootsuite comprende las tareas diarias de los mercadólogos. Para aliviar su estrés, Hootsuite ha creado experiencias de meditación guiada que integran de manera fluida las tensiones que pronto serán eliminadas por las actualizaciones de sus productos.

● Armonía a través de Hootsuite: Una campaña de medios pagados que amplificará el mensaje de los gestores de redes sociales, finalmente encontrando la armonía en medio de sus agitados trabajos.

● Velas aromáticas con un twist: Hootsuite estará enviando velas aromáticas con temas únicos a gestores de redes sociales y creadores influyentes. Estas velas evocan la esencia de los problemas resueltos por el lanzamiento de los productos de Hootsuite. Imagina disfrutar de aromas como “Un sueño llamado Drag-and-drop” o meditar con la fragancia “Sándalo para el Trabajo en Equipo sin Obstáculos”.

● Momentos Zen: Detonar mayor colaboración entre los equipos de Marketing y Producto, para integrar triggers basados en comportamientos del usuario, dentro de la plataforma. Triggers que ofrecen momentos de Armonía y Zen justo cuando los usuarios los necesitan, creando con ello una experiencias de usuario únicas.

“Queríamos adoptar un enfoque centrado en las redes sociales para esta campaña de lanzamiento, presentando un concepto ingenioso y fácil de digerir para nuestra audiencia. Comenzamos con un brief claro que se centra en los problemas humanos que Hootsuite resuelve y luego diseñamos todo en función de las necesidades de nuestros clientes”, señala Tanzina Alam, Directora Senior de Marketing de Producto en Hootsuite. “La idea central se basa en la fuerza de las soluciones que hemos creado y cómo Hootsuite erradica los dolores de cabeza de los mercadólogos sociales. El equipo que desarrolló esta campaña en verdad se apasiona con la narrativa: esa es la parte divertida”.

El lanzamiento de productos de Hootsuite se centrará en los siguientes temas para ayudar a los especialistas de las redes sociales a alcanzar su “Social Media Zen” a través de:

● Simplificación de los procesos más laboriosos:

Crear nuevas publicaciones de forma sencilla, simplemente haciendo drag-and-dro a los elementos en las bibliotecas de contenido o colecciones de stock, directamente desde los calendarios en Hootsuite Planner .

. Convertir cualquier comentario de redes sociales en un ticket de Zendesk con un solo clic usando Hootsuite Advanced Inbox.

● Automatización de las tareas manuales, para lograr mayor velocidad con el poder de la inteligencia artificial:

Como hacer que OwlyWriter AI utilice su potente Inteligencia Artificial para redactar esa serie de publicaciones sobre el “Día Nacional del Hotdog” o lo que sea.

utilice su potente Inteligencia Artificial para redactar esa serie de publicaciones sobre el “Día Nacional del Hotdog” o lo que sea. Aprovechar la función de Autocompletar potenciada por Inteligencia Artificial, para obtener rápidamente una cantidad infinita de sugerencias de hashtags.

● Aumentando la productividad, logrando una colaboración sin obstáculos:

Fácil resolución de aquellos furiosos mensajes en el buzón de Instagram, con un solo clic envíalo a Carlos, del equipo de Soporte para siguientes pasos usando Advanced Inbox.

● Demostrando (por fin) el retorno de la inversión (ROI) en redes sociales para impulsar los ingresos:

Ahora es posible mostrar la forma en que la estrategia de redes sociales está efectivamente generando más tráfico y superando los anuncios pagados de los competidores, todo gracias a Hootsuite Advanced Analytics.

