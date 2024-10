“Hoy lo más probable es que un negocio financiero nazca como fintech y no como banco”

31/10/2024

(Argentina) Bajo el lema “Una nueva dimensión del sistema financiero”, la sexta edición del evento de la industria fintech más convocante a nivel nacional tuvo ayer – 30 de octubre – al presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Roberto E. Silva, entre sus oradores.

El evento anual de la Cámara Argentina Fintech conocido como Argentina Fintech Forum 2024, reune diferentes líderes y referentes del ecosistema para reflexionar sobre el paradigma actual del sistema financiero.

La jornada se realizó en la Usina del Arte, y contó en la apertura con el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili.

“El crédito en la Argentina llegó a un mínimo histórico con menos de 5 puntos del PBI. En 2017-2018 eran 17-18 puntos del PBI. Se puede triplicar y todavía estamos en un nivel bajo. Venimos de un contexto que es muy complejo, porque no tenemos balance, la inflación borra todo, tapa todo, no tenés historia. Entonces la tecnología va a ser central”, afirmó Bausili en el panel moderado por Mario López, presidente de la Cámara Argentina Fintech.

“Nosotros creemos que no hay que esperar que el regulador o el Gobierno nos diga dónde tenemos que ir. La industria tiene que aprovechar que hay un gobierno que es compacto, coordinado, chico, que valora el diálogo y está mirando a escuchar estas propuestas de cambio”, agregó.

Santiago Bausili reflexiona: “Vemos un ecosistema que se complementa y nuestro rol es trabajar en nivelar la cancha para que no se produzcan rivalidades a partir de ventajas para un lado o para el otro. Hoy lo más probable es que un negocio financiero nazca como fintech y no como banco. Y que desde ahí vaya creciendo y en algunos casos serán bancos, otros se complementarán y otros no. Es un ecosistema que tiene que fluir y basarse en la demanda”.

Por su parte el Dr. Silva integró el panel sobre el Panorama Regulatorio ¿Qué novedades tenemos por delante?, junto al director del Banco Central, Pedro Inchauspe, y el director de la Unidad de Información Financiera (UIF), Alberto Mendoza, moderado por el director ejecutivo de la Cámara Argentina Fintech, Mariano Biocca.

“La regulación de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) y su interacción con el mundo de los negocios es un fenómeno complejo que debe ser abordado de manera conjunta por la CNV, el BCRA y la UIF”, destacó el Dr. Silva.

Por su parte, Mendoza afirmó que “repasamos los esfuerzos realizados por la UIF en materia normativa para ajustar la regulación a las últimas innovaciones del mercado y los desafíos que tenemos en materia de PLA/FT/FP”.

Por último, Biocca destacó que “si hay algo que valoramos desde la Cámara Argentina Fintech, es el nivel de coordinación que existe entre los distintos organismos, con una visión cada vez más certera respecto del futuro del sistema financiero argentino”. Además, agregó que “esta visión genera un marco de previsibilidad en el cual podemos enfocarnos en construir y no tanto en sobrevivir”.

Con más de 80 oradores locales e internacionales, el evento organizado por la Cámara Argentina Fintech se centró en explorar y debatir la evolución de la industria financiera en el país, a partir de la incorporación de la tecnología.

