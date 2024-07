HP lleva el liderazgo en IA al siguiente nivel

27/07/2024

(Global) HP presentó dos grandes innovaciones: la PC con IA que brinda el rendimiento más alto del mundo y la primera incorporación de un marco de confianza en una plataforma de desarrollo de modelos de IA. Ambas innovaciones amplían los esfuerzos de HP para que la inteligencia artificial sea una realidad para las empresas y las personas, con experiencias de IA nuevas y transformadoras en todas las PCs, el software y el ecosistema de socios de la empresa.

HP está empoderando a todos, desde los trabajadores de oficina corporativos hasta profesionales independientes y estudiantes, para desbloquear el poder de la inteligencia artificial. Los usuarios pueden conectarse con cualquier persona en el mundo con traducción en tiempo real a 40 idiomas, convertirse en presentadores expertos con su asesor de comunicación personal y crear rápidamente videos como un profesional.

“La inteligencia artificial está preparada para ser el motor de cambio más importante durante la próxima década, marcando el comienzo de una nueva era de innovación impulsada no sólo por la información, sino también por conocimientos prácticos”, expresó Alex Cho, presidente de sistemas personales de HP Inc. “HP está haciendo que la inteligencia artificial sea una realidad para las empresas con soluciones como Z by HP AI Studio, lo mismo para lugares y espacios con nuestras últimas soluciones de trabajo híbrido, y también para las personas con nuestra primera HP OmniBook Ultra”.

Empoderar a las empresas para que desarrollen y utilicen la inteligencia artificial

Hoy en día, sólo el 33% de los científicos de datos está satisfecho con las herramientas de IA que utilizan actualmente, y el 81% no confía en la capacidad de su empresa para implementar rápidamente estas herramientas. Esto subraya la necesidad urgente de soluciones que puedan transformar rápidamente las operaciones de negocio.

Como se anunció a principios de este año, HP está añadiendo nuevas capacidades a Z by HP AI Studio para lograr una implementación más rápida y segura de las aplicaciones impulsadas por IA, generando confianza en el desarrollo y la personalización de modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM). Considerada como la solución de estación de trabajo más completa del mundo para el desarrollo de IA, Z by HP AI Studio ahora permitirá a los científicos de datos y desarrolladores de IA crear modelos en los que puedan confiar con la integración de Galileo en Z by HP AI Studio. Los usuarios podrán detectar y corregir alucinaciones, derivadas y sesgos en sus modelos, mientras los protegen de manera proactiva contra resultados imprecisos o sesgados, todo dentro de la plataforma de AI Studio. Con esta capacidad adicional, HP es el único fabricante que desarrolla una plataforma de IA para estaciones de trabajo con la confianza de IA generativa integrada para el desarrollo de LLM.2

“Permitir que las empresas aprovechen sus datos patentados sin comprometer la seguridad es fundamental para el desarrollo de la inteligencia artificial, y Galileo se enorgullece de unir fuerzas con HP para brindar soluciones que agreguen visibilidad, control y confianza a los proyectos empresariales de IA generativa”, destacó Yash Sheth, cofundador y director de operaciones de Galileo. “Al integrar nuestro software y los modelos de base de evaluación de Luna™ con AI Studio de Z by HP, estamos ofreciendo un valor incomparable a las organizaciones que buscan aprovechar de manera responsable el poder transformador de la inteligencia artificial”.

Sentí la experiencia de la inteligencia artificial en las PCs de HP

Un campo de juegos de IA sin restricciones: La HP OmniBook Ultra

A medida que la inteligencia artificial abre nuevas posibilidades a diario, los consumidores que están a la vanguardia de la revolución de la IA tienen un nuevo activo en su caja de herramientas para ejecutar cargas de trabajo más rápido, personalizar modelos y mantener la privacidad, todo localmente en el dispositivo.

Conocé la primera HP OmniBook Ultra de 14 pulgadas con IA de última generación . Este dispositivo:

Inspira sin compromisos: liberá una creatividad infinita con su procesador AMD Ryzen AI serie 300 con gráficos AMD Radeon 800M integrados. Su poderosa NPU ofrece un rendimiento incomparable y hasta 21 horas de duración de batería.

liberá una creatividad infinita con su procesador AMD Ryzen AI serie 300 con gráficos AMD Radeon 800M integrados. Su poderosa NPU ofrece un rendimiento incomparable y hasta 21 horas de duración de batería. Potencia la productividad: la OmniBook Ultra está co-diseñada con AMDpara permitir un rendimiento de NPU de hasta 55 TOPS. AI Companion de HP optimiza el dispositivo para una mayor productividad y trae las herramientas y soluciones de IA al dispositivo. Pronto ofrecerá una funcionalidad ampliada para gestionar la configuración de la PC y solucionar problemas de los productos HP.

la OmniBook Ultra está co-diseñada con AMDpara permitir un rendimiento de NPU de hasta 55 TOPS. AI Companion de HP optimiza el dispositivo para una mayor productividad y trae las herramientas y soluciones de IA al dispositivo. Pronto ofrecerá una funcionalidad ampliada para gestionar la configuración de la PC y solucionar problemas de los productos HP. Permite una colaboración inmersiva y fluida: sentí la vida sin interrupciones con herramientas de colaboración como una cámara de 9 MP de alta resolución habilitada por IA, que utiliza la aplicación Poly Camera Pro y Windows Studio Effects.

sentí la vida sin interrupciones con herramientas de colaboración como una cámara de 9 MP de alta resolución habilitada por IA, que utiliza la aplicación Poly Camera Pro y Windows Studio Effects. Protege contra las amenazas: la protección y las capacidades líderes en la industria de Wolf Security, que se encuentran en los dispositivos comerciales de HP, ahora están disponibles en la HP OmniBook Ultra. Su chip de seguridad exclusivo permite que el núcleo de la PC se recupere automáticamente de los ciberataques asistidos por IA, mientras mantiene la privacidad de los datos y la productividad de los usuarios.

la protección y las capacidades líderes en la industria de Wolf Security, que se encuentran en los dispositivos comerciales de HP, ahora están disponibles en la HP OmniBook Ultra. Su chip de seguridad exclusivo permite que el núcleo de la PC se recupere automáticamente de los ciberataques asistidos por IA, mientras mantiene la privacidad de los datos y la productividad de los usuarios. Tecnología preparada para el futuro que además es sostenible: la OmniBook Ultra tendrá una actualización gratuita de las experiencias de Copilot+ PC cuando esté disponible a través de Microsoft. Y el dispositivo está diseñado utilizando hasta un 90% de metales reciclados y 5% de plásticos rescatados del océano para ayudar a reducir el impacto ambiental.

IA que se adapta: La OmniStudio X AIO

Para los usuarios que necesitan un dispositivo todo-en-uno de alto rendimiento tanto para la creación como para el entretenimiento, la primera HP OmniStudio X Desktop Todo-en-Uno de 27 y 31.5 pulgadas presenta un diseño moderno y elegante con funciones de IA integradas:

Potencia y productividad: sentí la potencia bruta de sus tres motores (CPU, GPU y NPU) para acelerar las aplicaciones de IA. Crea y colabora como nunca antes con procesadores Intel®Core Ultra 7, y GPU NVIDI GeForce RTX 4050 opcional (con 6 GB de GDDR6 dedicados), para optimizar al máximo los flujos de trabajo intensivos como la edición de fotografías y video.

sentí la potencia bruta de sus tres motores (CPU, GPU y NPU) para acelerar las aplicaciones de IA. Crea y colabora como nunca antes con procesadores Intel®Core Ultra 7, y GPU NVIDI GeForce RTX 4050 opcional (con 6 GB de GDDR6 dedicados), para optimizar al máximo los flujos de trabajo intensivos como la edición de fotografías y video. Diseño adaptable: la productividad y el entretenimiento jamás habían sido más personalizables en la Todo-En-Uno con IA más adaptable del mundo, con su soporte de altura ajustable y el nuevo USB Type-C con entrada/salida DP. La conexión USB-C admite control de video, audio, datos, teclado y mouse, y se puede utilizar como estación de acoplamiento para computadora portátil con el fin de aprovechar la pantalla grande. Sus funciones de bienestar impulsadas por IA como recordatorios de tiempo frente a la pantalla y distancia ayudan a reducir la fatiga. La detección de presencia añade privacidad y tranquilidad adicionales, ya sea que se trabaje en casa o en espacios abiertos.

la productividad y el entretenimiento jamás habían sido más personalizables en la Todo-En-Uno con IA más adaptable del mundo, con su soporte de altura ajustable y el nuevo USB Type-C con entrada/salida DP. La conexión USB-C admite control de video, audio, datos, teclado y mouse, y se puede utilizar como estación de acoplamiento para computadora portátil con el fin de aprovechar la pantalla grande. Sus funciones de bienestar impulsadas por IA como recordatorios de tiempo frente a la pantalla y distancia ayudan a reducir la fatiga. La detección de presencia añade privacidad y tranquilidad adicionales, ya sea que se trabaje en casa o en espacios abiertos. Entretenimiento y colaboración: con su enorme pantalla 4K, cámara de 5 MP, audio Poly Studio y audio adaptativo, la HP OmniStudio X 31.5 es la experiencia Todo-En -Uno más inmersiva del mundo y la primera Todo-En-Uno en recibir una certificación IMAX Enhanced para lo último en experiencia visual y auditiva.

con su enorme pantalla 4K, cámara de 5 MP, audio Poly Studio y audio adaptativo, la HP OmniStudio X 31.5 es la experiencia Todo-En -Uno más inmersiva del mundo y la primera Todo-En-Uno en recibir una certificación IMAX Enhanced para lo último en experiencia visual y auditiva. Sostenibilidad en cualquier tamaño: las cosas pequeñas hacen una gran diferencia con la OmniStudio X AIO, que utiliza un 25% de metales reciclados y un 35% de plástico reciclado posconsumo. También cuenta con certificaciones EPEAT Gold con Climate+ y ENERGY STAR

