Huawei muestra el poder que tendrá el 6G en las comunicaciones

Por staff

11/12/2021

Nos encaminamos hacia el 6G, con vistas a 2030 y siguientes años, con previsión de que este sistema de comunicaciones móviles continúe con la transformación que abarca desde la conexión de las personas y de las cosas hasta la inteligencia conectada. Esta es la visión sobre el 6G de Huawei que presentó, Peiying Zhu, vicepresidenta senior de Investigación Inalámbrica de Huawei, durante la sesión de apertura de la Conferencia Global de Comunicaciones IEEE (GLOBECOM) 2021, que se celebra en Madrid entre el 7 y el 11 de diciembre.

GLOBECOM es una de las principales conferencias de la Sociedad de Comunicaciones del IEEE, dedicada a impulsar la innovación en las tecnologías de las comunicaciones. El lema de GLOBECOM es “Conectando culturas alrededor del mundo” y presenta un programa técnico completo de alta calidad que incluye conferencias magistrales, un foro ejecutivo, 12 simposios, áreas seleccionadas en el ámbito de las comunicaciones y una variedad de tutoriales, talleres, paneles de la industria y exposiciones de proveedores.

Peiying Zhu mencionó que con la rápida comercialización mundial de 5G a partir de 2020 no solo la sociedad estará mejor conectada al disponer de mayores capacidades de comunicación, sino que también se conectarán más dispositivos en todo tipo de empresas, pasando de una sociedad conectada a un todo conectado. Esto permitirá finalmente que todas las empresas logren la digitalización para el crecimiento económico. Esta tendencia continuará más allá de 2030, cuando el 6G estará empezando a surgir. Dos hechos principales están dando forma al 6G, la inteligencia y la detección, y se incorporarán a las características de las redes y los dispositivos 6G para permitir nuevos servicios más allá de las comunicaciones, continuando la transformación de las personas y las cosas conectadas a la inteligencia conectada.

Qué es el 6G y cuales son casos de uso

Peiying Zhu explicó que el 6G funcionará como una red neuronal distribuida con enlaces de comunicación, en la que el centro de datos se convertirá en centro neuronal y los nodos de borde se convertirán en bordes neuronales, mientras que el aprendizaje automático y la inferencia se extienden por toda la red. El 6G será una red de sensores en la que un amplio conjunto de dispositivos podrá explotar las ondas de radio para percibir el entorno. Las capacidades de detección y aprendizaje convierten al 6G en el tejido que enlaza los mundos físico y virtual. Con la comunicación Virtual-X se convierte gradualmente en un ahora, por lo que las tareas pueden realizarse conjuntamente en los mundos físico y virtual.

Los casos de uso típicos de 6G, presentados por Peiying Zhu, incluyen servicios centrados en el ser humano con experiencia inmersiva, como la comunicación háptica, holográfica y multisensorial y la industria 4.0 de plena capacidad. A esto se une robots y cobots colaborativos, la ciudad y la vida inteligentes, como la conducción autónoma de nivel 5 y la atención sanitaria inteligente, la detección, la localización y las imágenes de alta precisión y resolución que crearían una cartografía en tiempo real del entorno para lograr todo tipo de automatizaciones, la Inteligencia Artificial en red para permitir la IA como servicio (AIaaS), así como la cobertura global para los servicios móviles facilitados por las redes terrestres y no terrestres integradas.

Las capacidades principales del 6G

Por otro lado, las capacidades clave del 6G son la IA nativa, la detección en red, la conectividad extrema, las redes no terrestres (NTN) integradas, la fiabilidad y la sostenibilidad, como explicó Peiying Zhu. Se han construido muchos prototipos por parte de Huawei para demostrar los conceptos tecnológicos clave. En la charla también se presentaron los vídeos de estas demostraciones, como la detección y comunicación integradas (ISAC) en bandas Tera-Hertz o ISAC con inalámbrico óptico, el enlace lateral de ultra alto rendimiento con banda E y el full-duplex arbitrario en banda. Estos vídeos también están disponibles en el stand de Huawei en la sala de exposiciones virtuales en 3D que ofrece la conferencia.

Por último, Peiying Zhu subrayó que un estándar 6G global es la clave del éxito de las redes de sexta generación. Para alcanzar un estándar 6G global unificado, se necesitarían debates abiertos y un consenso sobre los escenarios de uso, las capacidades y los requisitos del 6G, como los indicadores clave de rendimiento (KPI), el espectro, la hoja de ruta y las tecnologías facilitadoras clave.

Para los interesados en conocer más detalles sobre la visión 6G de Huawei se recomienda un nuevo libro de Cambridge University Press, titulado “6G: The Next Horizon, From connected people and things to connected intelligence”